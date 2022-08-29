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Умер экс-сенатор Владимир Гусев - РИА Новости, 29.08.2022
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Умер экс-сенатор Владимир Гусев
Умер экс-сенатор Владимир Гусев - РИА Новости, 29.08.2022
Умер экс-сенатор Владимир Гусев
Представитель Ивановской области в Совфеде Валерий Васильев сообщил о кончине экс-сенатора от региона Владимира Гусева. РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T15:34
2022-08-29T15:37
политика
россия
ивановская область
саратовская область
владимир гусев
совет федерации рф
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МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Представитель Ивановской области в Совфеде Валерий Васильев сообщил о кончине экс-сенатора от региона Владимира Гусева.Политик с 2001 года был членом Совета Федерации от Ивановской области, с апреля 2010 года по 2012 год был сенатором от правительства Саратовской области."Соболезную родным и близким экс-сенатора от Ивановской области Владимира Гусева", - написал Васильев в своем Telegram-канале. По словам законодателя, Гусев прожил активную и очень интересную, насыщенную жизнь. Почётный гражданин Саратовской области, был первым зампредседателя Совета министров РСФСР."В 1986 году, как председатель госкомиссии, участвовал в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. В 1991 году стал председателем Государственного комитета СССР по химии и биотехнологиям - министром СССР. В 1993 году вошёл в первый состав Государственной Думы. С 2001 года являлся членом Совета Федерации от Ивановской области", - написал парламентарий. Васильев отметил, что Гусев был очень грамотным и компетентным человеком, большим профессионалом, прекрасным собеседником.
россия
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политика, россия, ивановская область, саратовская область, владимир гусев, совет федерации рф
Политика, Россия, Ивановская область, Саратовская область, Владимир Гусев, Совет Федерации РФ
15:34 29.08.2022 (обновлено: 15:37 29.08.2022)
 
Умер экс-сенатор Владимир Гусев

Умер бывший сенатор от Ивановской и Саратовской областей Владимир Гусев

© РИА Новости / Олег Ласточкин / Перейти в фотобанкВладимир Гусев
Владимир Гусев - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
© РИА Новости / Олег Ласточкин
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Владимир Гусев. Архивное фото
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МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Представитель Ивановской области в Совфеде Валерий Васильев сообщил о кончине экс-сенатора от региона Владимира Гусева.
Политик с 2001 года был членом Совета Федерации от Ивановской области, с апреля 2010 года по 2012 год был сенатором от правительства Саратовской области.
"Соболезную родным и близким экс-сенатора от Ивановской области Владимира Гусева", - написал Васильев в своем Telegram-канале. По словам законодателя, Гусев прожил активную и очень интересную, насыщенную жизнь. Почётный гражданин Саратовской области, был первым зампредседателя Совета министров РСФСР.
"В 1986 году, как председатель госкомиссии, участвовал в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. В 1991 году стал председателем Государственного комитета СССР по химии и биотехнологиям - министром СССР. В 1993 году вошёл в первый состав Государственной Думы. С 2001 года являлся членом Совета Федерации от Ивановской области", - написал парламентарий. Васильев отметил, что Гусев был очень грамотным и компетентным человеком, большим профессионалом, прекрасным собеседником.
 
ПолитикаРоссияИвановская областьСаратовская областьВладимир ГусевСовет Федерации РФ
 
 
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