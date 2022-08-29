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В Воронежской области дети сожгли макет "Града" - РИА Новости, 29.08.2022
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В Воронежской области дети сожгли макет "Града"
В Воронежской области дети сожгли макет "Града" - РИА Новости, 29.08.2022
В Воронежской области дети сожгли макет "Града"
Дети шести и семи лет сожгли макет РСЗО "Град" в Воробьевском районе Воронежской области, спасатели ликвидировали пожар, сообщили журналистам в пресс-службе... РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T20:08
2022-08-29T20:08
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
воронежская область
дети
россия
рсзо 9к51 "град"
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ВОРОНЕЖ, 29 авг - РИА Новости. Дети шести и семи лет сожгли макет РСЗО "Град" в Воробьевском районе Воронежской области, спасатели ликвидировали пожар, сообщили журналистам в пресс-службе правительства Воронежской области."В понедельник, 29 августа, двое воробьевских детей шести и семи лет проникли через нижний люк (отверстие под коробку передач) в кабину макета боевого автомобиля. В результате неосторожного обращения с огнем в кабине загорелась обшивка сидений, площадь возгорания составила два квадратных метра", - сообщили в пресс-службе.Усилиями МЧС возгорание оперативно потушили. Дети не пострадали.Районная администрация планирует восстановить макет автомобиля в ближайшие дни.
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воронежская область
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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), воронежская область, дети, россия, рсзо 9к51 "град"
Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Воронежская область, Дети, Россия, РСЗО 9К51 "Град"
20:08 29.08.2022
 
В Воронежской области дети сожгли макет "Града"

В Воробьевском районе Воронежской области дети шести и семи лет сожгли макет РСЗО "Град"

© Фото : ГУ МЧС России по Воронежской областиПожар в памятнике-автомобиле ЗИЛ 131 "Град" в Воробьевском районе Воронежской области
Пожар в памятнике-автомобиле ЗИЛ 131 Град в Воробьевском районе Воронежской области - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
© Фото : ГУ МЧС России по Воронежской области
Пожар в памятнике-автомобиле ЗИЛ 131 "Град" в Воробьевском районе Воронежской области
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 29 авг - РИА Новости. Дети шести и семи лет сожгли макет РСЗО "Град" в Воробьевском районе Воронежской области, спасатели ликвидировали пожар, сообщили журналистам в пресс-службе правительства Воронежской области.
"В понедельник, 29 августа, двое воробьевских детей шести и семи лет проникли через нижний люк (отверстие под коробку передач) в кабину макета боевого автомобиля. В результате неосторожного обращения с огнем в кабине загорелась обшивка сидений, площадь возгорания составила два квадратных метра", - сообщили в пресс-службе.
Усилиями МЧС возгорание оперативно потушили. Дети не пострадали.
Районная администрация планирует восстановить макет автомобиля в ближайшие дни.
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ПроисшествияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Воронежская областьДетиРоссияРСЗО 9К51 "Град"
 
 
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