https://ria.ru/20220829/grad-1813009917.html

В Воронежской области дети сожгли макет "Града"

В Воронежской области дети сожгли макет "Града" - РИА Новости, 29.08.2022

В Воронежской области дети сожгли макет "Града"

Дети шести и семи лет сожгли макет РСЗО "Град" в Воробьевском районе Воронежской области, спасатели ликвидировали пожар, сообщили журналистам в пресс-службе... РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-29T20:08

2022-08-29T20:08

2022-08-29T20:08

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

воронежская область

дети

россия

рсзо 9к51 "град"

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ВОРОНЕЖ, 29 авг - РИА Новости. Дети шести и семи лет сожгли макет РСЗО "Град" в Воробьевском районе Воронежской области, спасатели ликвидировали пожар, сообщили журналистам в пресс-службе правительства Воронежской области."В понедельник, 29 августа, двое воробьевских детей шести и семи лет проникли через нижний люк (отверстие под коробку передач) в кабину макета боевого автомобиля. В результате неосторожного обращения с огнем в кабине загорелась обшивка сидений, площадь возгорания составила два квадратных метра", - сообщили в пресс-службе.Усилиями МЧС возгорание оперативно потушили. Дети не пострадали.Районная администрация планирует восстановить макет автомобиля в ближайшие дни.

https://ria.ru/20220829/ogon-1812849371.html

воронежская область

россия

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Владимир Лаврентьев

происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), воронежская область, дети, россия, рсзо 9к51 "град"