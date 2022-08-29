https://ria.ru/20220829/grad-1813009917.html
В Воронежской области дети сожгли макет "Града"
В Воронежской области дети сожгли макет "Града" - РИА Новости, 29.08.2022
В Воронежской области дети сожгли макет "Града"
Дети шести и семи лет сожгли макет РСЗО "Град" в Воробьевском районе Воронежской области, спасатели ликвидировали пожар, сообщили журналистам в пресс-службе... РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T20:08
2022-08-29T20:08
2022-08-29T20:08
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
воронежская область
дети
россия
рсзо 9к51 "град"
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ВОРОНЕЖ, 29 авг - РИА Новости. Дети шести и семи лет сожгли макет РСЗО "Град" в Воробьевском районе Воронежской области, спасатели ликвидировали пожар, сообщили журналистам в пресс-службе правительства Воронежской области."В понедельник, 29 августа, двое воробьевских детей шести и семи лет проникли через нижний люк (отверстие под коробку передач) в кабину макета боевого автомобиля. В результате неосторожного обращения с огнем в кабине загорелась обшивка сидений, площадь возгорания составила два квадратных метра", - сообщили в пресс-службе.Усилиями МЧС возгорание оперативно потушили. Дети не пострадали.Районная администрация планирует восстановить макет автомобиля в ближайшие дни.
https://ria.ru/20220829/ogon-1812849371.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), воронежская область, дети, россия, рсзо 9к51 "град"
Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Воронежская область, Дети, Россия, РСЗО 9К51 "Град"
В Воронежской области дети сожгли макет "Града"
В Воробьевском районе Воронежской области дети шести и семи лет сожгли макет РСЗО "Град"