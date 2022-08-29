Гибралтар официально стал британским городом, сообщили СМИ
Times: заморская территория Великобритании Гибралтар с задержкой в 180 лет стала городом
Вид Гибралтара. Архивное фото
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Заморская территория Великобритании Гибралтар с задержкой в 180 лет официально стала городом, сообщает британская газета Times.
В 1842 году королева Виктория уже присваивала Гибралтару статус города, однако "по иронии судьбы" он так и не был включен в официальный список признанных городов Британии, пишет газета. Теперь Гибралтар занесен в официальный список, включающий 81 британский город, отмечается в сообщении.
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"Замечательно видеть официальное признание (статуса) города Гибралтара - это огромная награда за его богатую историю и динамизм. Это официальное признание подтверждает особый статус Гибралтара в королевстве Ее Величества и справедливо свидетельствует о гордости, которую гибралтарцы испытывают за свое население и его уникальное наследие", - приводит издание слова уходящего в отставку премьер-министра Британии Бориса Джонсона.
В материале говорится, что Гибралтар стал десятым населенным пунктом в Великобритании, получившим в этом году официальный статус города. Как правило, статус города в Соединенном Королевстве не присваивается на основании каких-либо конкретных критериев, хотя в Англии и Уэльсе ранее его традиционно давали городам с англиканскими соборами. Статус города всегда предоставляется монархом Соединенного Королевства.
Гибралтар уже на протяжении трех столетий остается камнем преткновения между Испанией и Великобританией. Объектом англо-испанского спора он стал в начале XVIII века, когда Испания потеряла былое могущество, а Англия, напротив, набрала силу и, воспользовавшись в 1700–1713 годах войной за испанское наследство, захватила крепость Гибралтар. С тех пор англичане контролируют скалистый участок южного побережья Пиренейского полуострова площадью в 6,5 квадратных километра с населением в 30 тысяч человек.
Испания считает Гибралтар своей территорией, но в ходе референдумов, которые состоялись в 1967 и 2002 годах, более 90% гибралтарцев захотели остаться в составе Британии. На территории действует конституция, принятая на референдуме в 2006 году, согласно которой законодательная власть принадлежит королеве Великобритании Елизавете II и парламенту Гибралтара.
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