https://ria.ru/20220829/finlyandiya-1812825097.html

Эксперты разъяснили, как россияне будут получать финские визы

Эксперты разъяснили, как россияне будут получать финские визы - РИА Новости, 29.08.2022

Эксперты разъяснили, как россияне будут получать финские визы

На сайте визового центра Финляндии опубликованы новые правила обращения за краткосрочным разрешением на въезд с целью туризма, начиная с 1 сентября 2022 года... РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-29T12:15

2022-08-29T12:15

2022-08-29T12:15

туризм

туризм

новости - туризм

финляндия

россия

москва

евросоюз

еврокомиссия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/92796/72/927967298_0:206:2000:1331_1920x0_80_0_0_5c79595e7955f3d03f940a240d8ba11b.jpg

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. На сайте визового центра Финляндии опубликованы новые правила обращения за краткосрочным разрешением на въезд с целью туризма, начиная с 1 сентября 2022 года Финляндия ограничивает прием заявлений до 500 в день, сообщает АТОР.VFS Global будет принимать документы на туристические визы только по понедельникам и лишь в Москве, Санкт-Петербурге, Петрозаводске и Мурманске. Заявления следует подавать исключительно в категории, соответствующей цели поездки. Если путешественник забронирует слот для подачи документов на туристическую визу в день, когда за ней обращаться нельзя, их не примут.По новым правилам, для заявителей со всей России будет доступно только 2000 слотов на подачу туристических виз ежемесячно.Согласно данным на сайте VFS Global, в России действует 23 визовых центра Финляндии. В каком формате будут работать оставшиеся 19, пока неясно. Возможно, они собираются принимать документы только на визы с другими целями поездки. Например, для учебы, работы, встречи с родственниками в Финляндии.Официально первый день приема документов на туристические визы в новом формате наступит в понедельник, 5 сентября. На данный момент свободных слотов для записи в этот день нет.В настоящее время Финляндия остается единственной приграничной страной ЕС, которая оформляет россиянам визы под туристические поездки. С 15 июля власти России сняли ковидные ограничения на пересечение сухопутных границ, в том числе, с Финляндией.По данным МИД этой страны, сейчас на руках у россиян около 100 тысяч шенгенских виз, выданных Финляндией. По информации Еврокомиссии, в 2021 году страна оформила россиянам 46,5 тысячи разрешений на въезд.Финляндия, Чехия, Польша, Эстония, Литва и Латвия выступают за жесткие визовые ограничения в отношении россиян. По их инициативе вопрос будет рассмотрен на неформальной встрече глав МИД стран ЕС в Праге во вторник, 30 августа. Против идеи приостановки выдачи виз выступают Германия, Франция, Греция, Кипр и Венгрия.

https://ria.ru/20220827/vizy-1812526174.html

https://ria.ru/20220811/vizy-1808898019.html

финляндия

россия

москва

санкт-петербург

петрозаводск

мурманск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Лана Баева

Лана Баева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

туризм, новости - туризм, финляндия, россия, москва, евросоюз, еврокомиссия, туристы, визы, шенгенская зона, шенгенская виза, санкт-петербург, петрозаводск, мурманск