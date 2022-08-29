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Эксперты разъяснили, как россияне будут получать финские визы - РИА Новости, 29.08.2022
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Туризм
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Эксперты разъяснили, как россияне будут получать финские визы
Эксперты разъяснили, как россияне будут получать финские визы - РИА Новости, 29.08.2022
Эксперты разъяснили, как россияне будут получать финские визы
На сайте визового центра Финляндии опубликованы новые правила обращения за краткосрочным разрешением на въезд с целью туризма, начиная с 1 сентября 2022 года... РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T12:15
2022-08-29T12:15
туризм
туризм
новости - туризм
финляндия
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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. На сайте визового центра Финляндии опубликованы новые правила обращения за краткосрочным разрешением на въезд с целью туризма, начиная с 1 сентября 2022 года Финляндия ограничивает прием заявлений до 500 в день, сообщает АТОР.VFS Global будет принимать документы на туристические визы только по понедельникам и лишь в Москве, Санкт-Петербурге, Петрозаводске и Мурманске. Заявления следует подавать исключительно в категории, соответствующей цели поездки. Если путешественник забронирует слот для подачи документов на туристическую визу в день, когда за ней обращаться нельзя, их не примут.По новым правилам, для заявителей со всей России будет доступно только 2000 слотов на подачу туристических виз ежемесячно.Согласно данным на сайте VFS Global, в России действует 23 визовых центра Финляндии. В каком формате будут работать оставшиеся 19, пока неясно. Возможно, они собираются принимать документы только на визы с другими целями поездки. Например, для учебы, работы, встречи с родственниками в Финляндии.Официально первый день приема документов на туристические визы в новом формате наступит в понедельник, 5 сентября. На данный момент свободных слотов для записи в этот день нет.В настоящее время Финляндия остается единственной приграничной страной ЕС, которая оформляет россиянам визы под туристические поездки. С 15 июля власти России сняли ковидные ограничения на пересечение сухопутных границ, в том числе, с Финляндией.По данным МИД этой страны, сейчас на руках у россиян около 100 тысяч шенгенских виз, выданных Финляндией. По информации Еврокомиссии, в 2021 году страна оформила россиянам 46,5 тысячи разрешений на въезд.Финляндия, Чехия, Польша, Эстония, Литва и Латвия выступают за жесткие визовые ограничения в отношении россиян. По их инициативе вопрос будет рассмотрен на неформальной встрече глав МИД стран ЕС в Праге во вторник, 30 августа. Против идеи приостановки выдачи виз выступают Германия, Франция, Греция, Кипр и Венгрия.
https://ria.ru/20220827/vizy-1812526174.html
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12:15 29.08.2022
 
Эксперты разъяснили, как россияне будут получать финские визы

В МИД Финляндии разъяснили, как будет организован прием документов на визы с 1 сентября

© РИА НовостиШенгенская виза
Шенгенская виза - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
© РИА Новости
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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. На сайте визового центра Финляндии опубликованы новые правила обращения за краткосрочным разрешением на въезд с целью туризма, начиная с 1 сентября 2022 года Финляндия ограничивает прием заявлений до 500 в день, сообщает АТОР.
VFS Global будет принимать документы на туристические визы только по понедельникам и лишь в Москве, Санкт-Петербурге, Петрозаводске и Мурманске. Заявления следует подавать исключительно в категории, соответствующей цели поездки. Если путешественник забронирует слот для подачи документов на туристическую визу в день, когда за ней обращаться нельзя, их не примут.
"Если Вы подали визовое заявление в неправильной категории или запрашиваете туристическую визу в день, когда заявления на туристические визы не принимаются, Вам нужно забронировать новое время и подать заявления в правильный день", – говорится в информации визового центра.
По новым правилам, для заявителей со всей России будет доступно только 2000 слотов на подачу туристических виз ежемесячно.
Согласно данным на сайте VFS Global, в России действует 23 визовых центра Финляндии. В каком формате будут работать оставшиеся 19, пока неясно. Возможно, они собираются принимать документы только на визы с другими целями поездки. Например, для учебы, работы, встречи с родственниками в Финляндии.
Официально первый день приема документов на туристические визы в новом формате наступит в понедельник, 5 сентября. На данный момент свободных слотов для записи в этот день нет.
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В настоящее время Финляндия остается единственной приграничной страной ЕС, которая оформляет россиянам визы под туристические поездки. С 15 июля власти России сняли ковидные ограничения на пересечение сухопутных границ, в том числе, с Финляндией.
По данным МИД этой страны, сейчас на руках у россиян около 100 тысяч шенгенских виз, выданных Финляндией. По информации Еврокомиссии, в 2021 году страна оформила россиянам 46,5 тысячи разрешений на въезд.
Финляндия, Чехия, Польша, Эстония, Литва и Латвия выступают за жесткие визовые ограничения в отношении россиян. По их инициативе вопрос будет рассмотрен на неформальной встрече глав МИД стран ЕС в Праге во вторник, 30 августа. Против идеи приостановки выдачи виз выступают Германия, Франция, Греция, Кипр и Венгрия.
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