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Минцифры рассматривает запрет на рекламу фастфуда по ТВ в дневное время - РИА Новости, 29.08.2022
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Минцифры рассматривает запрет на рекламу фастфуда по ТВ в дневное время
Минцифры рассматривает запрет на рекламу фастфуда по ТВ в дневное время - РИА Новости, 29.08.2022
Минцифры рассматривает запрет на рекламу фастфуда по ТВ в дневное время
Минцифры совместно с Минпромторгом, Федеральной антимонопольной службой и Роскомнадзором прорабатывают предложение запретить рекламу фастфуда на телеканалах РФ... РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T14:28
2022-08-29T14:28
общество
технологии
россия
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Минцифры совместно с Минпромторгом, Федеральной антимонопольной службой и Роскомнадзором прорабатывают предложение запретить рекламу фастфуда на телеканалах РФ с 7.00 до 22.00, сообщили РИА Новости в пресс-службы Минцифры.На прошлой неделе депутат Госдумы Яна Лантратова направила министру цифрового развития РФ Максуту Шадаеву письмо с предложением рассмотреть возможность запрета рекламы фастфуда, газировки и ряда других продуктов на телеканалах для детей и на ресурсах, допущенных для подростков до 16 лет. Она указывала на необходимость ограничить время трансляции рекламных роликов с такими продуктами, а также ввести для такой рекламы специальный дисклеймер, предупреждающий об особенностях продукта и характере его влияния на организм."Обращение депутата Яны Лантратовой получено и находится на рассмотрении. Минцифры прорабатывает его совместно с Минпромторгом, ФАС и Роскомнадзором", - сказали в министерстве.
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общество, технологии, россия, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
Общество, Технологии, Россия, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)
14:28 29.08.2022
 
Минцифры рассматривает запрет на рекламу фастфуда по ТВ в дневное время

Минцифры рассматривает идею запретить рекламу фастфуда по ТВ с 7:00 до 22:00

© Fotolia / alexandre zveigerСтудент обедает за компьютером
Студент обедает за компьютером - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
© Fotolia / alexandre zveiger
Студент обедает за компьютером. Архивное фото
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Минцифры совместно с Минпромторгом, Федеральной антимонопольной службой и Роскомнадзором прорабатывают предложение запретить рекламу фастфуда на телеканалах РФ с 7.00 до 22.00, сообщили РИА Новости в пресс-службы Минцифры.
На прошлой неделе депутат Госдумы Яна Лантратова направила министру цифрового развития РФ Максуту Шадаеву письмо с предложением рассмотреть возможность запрета рекламы фастфуда, газировки и ряда других продуктов на телеканалах для детей и на ресурсах, допущенных для подростков до 16 лет. Она указывала на необходимость ограничить время трансляции рекламных роликов с такими продуктами, а также ввести для такой рекламы специальный дисклеймер, предупреждающий об особенностях продукта и характере его влияния на организм.
"Обращение депутата Яны Лантратовой получено и находится на рассмотрении. Минцифры прорабатывает его совместно с Минпромторгом, ФАС и Роскомнадзором", - сказали в министерстве.
Пицца - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
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ОбществоТехнологииРоссияМинистерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)
 
 
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