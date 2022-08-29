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Минцифры рассматривает запрет на рекламу фастфуда по ТВ в дневное время
Минцифры рассматривает запрет на рекламу фастфуда по ТВ в дневное время - РИА Новости, 29.08.2022
Минцифры рассматривает запрет на рекламу фастфуда по ТВ в дневное время
Минцифры совместно с Минпромторгом, Федеральной антимонопольной службой и Роскомнадзором прорабатывают предложение запретить рекламу фастфуда на телеканалах РФ... РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T14:28
2022-08-29T14:28
2022-08-29T14:28
общество
технологии
россия
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Минцифры совместно с Минпромторгом, Федеральной антимонопольной службой и Роскомнадзором прорабатывают предложение запретить рекламу фастфуда на телеканалах РФ с 7.00 до 22.00, сообщили РИА Новости в пресс-службы Минцифры.На прошлой неделе депутат Госдумы Яна Лантратова направила министру цифрового развития РФ Максуту Шадаеву письмо с предложением рассмотреть возможность запрета рекламы фастфуда, газировки и ряда других продуктов на телеканалах для детей и на ресурсах, допущенных для подростков до 16 лет. Она указывала на необходимость ограничить время трансляции рекламных роликов с такими продуктами, а также ввести для такой рекламы специальный дисклеймер, предупреждающий об особенностях продукта и характере его влияния на организм."Обращение депутата Яны Лантратовой получено и находится на рассмотрении. Минцифры прорабатывает его совместно с Минпромторгом, ФАС и Роскомнадзором", - сказали в министерстве.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, технологии, россия, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
Общество, Технологии, Россия, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)
Минцифры рассматривает запрет на рекламу фастфуда по ТВ в дневное время
Минцифры рассматривает идею запретить рекламу фастфуда по ТВ с 7:00 до 22:00