https://ria.ru/20220829/fastfud-1812899842.html

Минцифры рассматривает запрет на рекламу фастфуда по ТВ в дневное время

Минцифры рассматривает запрет на рекламу фастфуда по ТВ в дневное время - РИА Новости, 29.08.2022

Минцифры рассматривает запрет на рекламу фастфуда по ТВ в дневное время

Минцифры совместно с Минпромторгом, Федеральной антимонопольной службой и Роскомнадзором прорабатывают предложение запретить рекламу фастфуда на телеканалах РФ... РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-29T14:28

2022-08-29T14:28

2022-08-29T14:28

общество

технологии

россия

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Минцифры совместно с Минпромторгом, Федеральной антимонопольной службой и Роскомнадзором прорабатывают предложение запретить рекламу фастфуда на телеканалах РФ с 7.00 до 22.00, сообщили РИА Новости в пресс-службы Минцифры.На прошлой неделе депутат Госдумы Яна Лантратова направила министру цифрового развития РФ Максуту Шадаеву письмо с предложением рассмотреть возможность запрета рекламы фастфуда, газировки и ряда других продуктов на телеканалах для детей и на ресурсах, допущенных для подростков до 16 лет. Она указывала на необходимость ограничить время трансляции рекламных роликов с такими продуктами, а также ввести для такой рекламы специальный дисклеймер, предупреждающий об особенностях продукта и характере его влияния на организм."Обращение депутата Яны Лантратовой получено и находится на рассмотрении. Минцифры прорабатывает его совместно с Минпромторгом, ФАС и Роскомнадзором", - сказали в министерстве.

https://ria.ru/20220812/reklama-1809096144.html

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Кирилл Волков

общество, технологии, россия, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)