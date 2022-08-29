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Хедлайнер израильской хип-хоп сцены выступит на фестивале в Москве - РИА Новости, 29.08.2022
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Культура
https://ria.ru/20220829/echo-1812954473.html
Хедлайнер израильской хип-хоп сцены выступит на фестивале в Москве
Хедлайнер израильской хип-хоп сцены выступит на фестивале в Москве - РИА Новости, 29.08.2022
Хедлайнер израильской хип-хоп сцены выступит на фестивале в Москве
Хедлайнер израильской хип-хоп и соул-сцены Echo выступит на New Israeli Sound в Москве, сообщает пресс-служба фестиваля. РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T18:32
2022-08-29T18:38
культура
новости культуры
музыка
российский еврейский музей толерантности
москва
израиль
тель-авив
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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Хедлайнер израильской хип-хоп и соул-сцены Echo выступит на New Israeli Sound в Москве, сообщает пресс-служба фестиваля. Также на сцену выйдет российская инди-группа "Интурист", а авторские диджей-сеты представит постоянный резидент программы Leto, Shalom! — сообщество "Сила Винила".Фестиваль New Israeli Sound проводится с 2019 года. На смотре выступали Quarter to Africa, Jane Bordeaux, Garden City Movement, Echo, Хила Руах, Лираз Шахри и другие. В этом году New Israeli Sound станет завершающим музыкальным событием программы Leto, Shalom!, в ходе которой за летний сезон 2022 года прошла серия концертов Lovanda, Антохи MC, OQJAV, Ilya Fisherman и Алекса Ростоцкого, лекции, диджей-сеты и многое другое.Смотр пройдет в Москве 4 сентября в Еврейском музее и центре толерантности. Опен-эйр начнется в 15.00 и продлится до позднего вечера.
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новости культуры, музыка, российский еврейский музей толерантности, москва, израиль, тель-авив
Культура, Новости культуры, Музыка, Российский еврейский музей толерантности, Москва, Израиль, Тель-Авив
18:32 29.08.2022 (обновлено: 18:38 29.08.2022)
 
Хедлайнер израильской хип-хоп сцены выступит на фестивале в Москве

Хедлайнер израильской хип-хоп и соул-сцены Echo выступит на New Israeli Sound в Москве

© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля New Israeli SoundEcho
Echo
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля New Israeli Sound
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Хедлайнер израильской хип-хоп и соул-сцены Echo выступит на New Israeli Sound в Москве, сообщает пресс-служба фестиваля.
Также на сцену выйдет российская инди-группа "Интурист", а авторские диджей-сеты представит постоянный резидент программы Leto, Shalom! — сообщество "Сила Винила".

Фестиваль New Israeli Sound проводится с 2019 года. На смотре выступали Quarter to Africa, Jane Bordeaux, Garden City Movement, Echo, Хила Руах, Лираз Шахри и другие.
В этом году New Israeli Sound станет завершающим музыкальным событием программы Leto, Shalom!, в ходе которой за летний сезон 2022 года прошла серия концертов Lovanda, Антохи MC, OQJAV, Ilya Fisherman и Алекса Ростоцкого, лекции, диджей-сеты и многое другое.
Смотр пройдет в Москве 4 сентября в Еврейском музее и центре толерантности. Опен-эйр начнется в 15.00 и продлится до позднего вечера.
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