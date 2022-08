https://ria.ru/20220829/echo-1812954473.html

Хедлайнер израильской хип-хоп сцены выступит на фестивале в Москве

Хедлайнер израильской хип-хоп сцены выступит на фестивале в Москве - РИА Новости, 29.08.2022

Хедлайнер израильской хип-хоп сцены выступит на фестивале в Москве

Хедлайнер израильской хип-хоп и соул-сцены Echo выступит на New Israeli Sound в Москве, сообщает пресс-служба фестиваля. РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-29T18:32

2022-08-29T18:32

2022-08-29T18:38

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Хедлайнер израильской хип-хоп и соул-сцены Echo выступит на New Israeli Sound в Москве, сообщает пресс-служба фестиваля. Также на сцену выйдет российская инди-группа "Интурист", а авторские диджей-сеты представит постоянный резидент программы Leto, Shalom! — сообщество "Сила Винила".Фестиваль New Israeli Sound проводится с 2019 года. На смотре выступали Quarter to Africa, Jane Bordeaux, Garden City Movement, Echo, Хила Руах, Лираз Шахри и другие. В этом году New Israeli Sound станет завершающим музыкальным событием программы Leto, Shalom!, в ходе которой за летний сезон 2022 года прошла серия концертов Lovanda, Антохи MC, OQJAV, Ilya Fisherman и Алекса Ростоцкого, лекции, диджей-сеты и многое другое.Смотр пройдет в Москве 4 сентября в Еврейском музее и центре толерантности. Опен-эйр начнется в 15.00 и продлится до позднего вечера.

