https://ria.ru/20220829/dagestan-1812889360.html

В Дагестане отремонтируют дороги к туристическим объектам

В Дагестане отремонтируют дороги к туристическим объектам - РИА Новости, 29.08.2022

В Дагестане отремонтируют дороги к туристическим объектам

Ремонт дорог к 24 туристическим объектам проводится в Дагестане, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-29T18:34

2022-08-29T18:34

2022-08-29T19:35

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МАХАЧКАЛА, 29 авг — РИА Новости. Ремонт дорог к 24 туристическим объектам проводится в Дагестане, сообщает пресс-служба правительства региона."В 21 муниципальном районе, на 28 участках подведомственных Минтрансу дорог в направлениях 24 туристических объектов проводятся дорожные работы", — говорится в сообщении.Отмечается, что в нормативное состояние приводят дороги в Миатли, Дубки, Гуниб, Карадах, Хучни, Кубачи, Кала-Корейш, Приморское, Самур, Манас, Терменлик.

https://ria.ru/20220822/dagestan-1811270631.html

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Лана Баева

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