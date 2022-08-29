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В Дагестане отремонтируют дороги к туристическим объектам - РИА Новости, 29.08.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220829/dagestan-1812889360.html
В Дагестане отремонтируют дороги к туристическим объектам
В Дагестане отремонтируют дороги к туристическим объектам - РИА Новости, 29.08.2022
В Дагестане отремонтируют дороги к туристическим объектам
Ремонт дорог к 24 туристическим объектам проводится в Дагестане, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T18:34
2022-08-29T19:35
туризм
туризм
новости - туризм
туристы
республика дагестан
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МАХАЧКАЛА, 29 авг — РИА Новости. Ремонт дорог к 24 туристическим объектам проводится в Дагестане, сообщает пресс-служба правительства региона."В 21 муниципальном районе, на 28 участках подведомственных Минтрансу дорог в направлениях 24 туристических объектов проводятся дорожные работы", — говорится в сообщении.Отмечается, что в нормативное состояние приводят дороги в Миатли, Дубки, Гуниб, Карадах, Хучни, Кубачи, Кала-Корейш, Приморское, Самур, Манас, Терменлик.
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туризм, новости - туризм, туристы, республика дагестан
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, туристы, Республика Дагестан
18:34 29.08.2022 (обновлено: 19:35 29.08.2022)
 
В Дагестане отремонтируют дороги к туристическим объектам

В Дагестане идет ремонт дорог к 24 туристическим объектам

© РИА Новости / Светлана БаеваРека Сулак и Чиркейская ГЭС
Река Сулак и Чиркейская ГЭС - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
© РИА Новости / Светлана Баева
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 29 авг — РИА Новости. Ремонт дорог к 24 туристическим объектам проводится в Дагестане, сообщает пресс-служба правительства региона.
"В 21 муниципальном районе, на 28 участках подведомственных Минтрансу дорог в направлениях 24 туристических объектов проводятся дорожные работы", — говорится в сообщении.
Отмечается, что в нормативное состояние приводят дороги в Миатли, Дубки, Гуниб, Карадах, Хучни, Кубачи, Кала-Корейш, Приморское, Самур, Манас, Терменлик.
Катание на катере на территории экотуркомплекса в Дагестане - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
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