https://ria.ru/20220829/covid-1813006381.html

В Петербурге продлили ограничения по COVID-19

В Петербурге продлили ограничения по COVID-19 - РИА Новости, 29.08.2022

В Петербурге продлили ограничения по COVID-19

Существующие ограничения по COVID-19 в Санкт-Петербурге продлеваются до 31 октября, также сохраняются рекомендации по использованию масок, сообщает пресс-служба РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-29T19:46

2022-08-29T19:46

2022-08-29T20:02

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коронавирусы

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 авг - РИА Новости. Существующие ограничения по COVID-19 в Санкт-Петербурге продлеваются до 31 октября, также сохраняются рекомендации по использованию масок, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.Губернатор Петербурга Александр Беглов на основании предписания главного государственного санитарного врача города подписал постановление о внесении изменений в постановление городского правительства от 13.03.2020 №121 "О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"."Действие всех ранее не отмененных ограничений продлевается по 31 октября", - говорится в сообщении.Также сообщается, что сохраняются данные ранее рекомендации, в частности, по использованию средств индивидуальной защиты и дезинфекции контактных поверхностей.

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Владимир Лаврентьев

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