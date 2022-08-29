https://ria.ru/20220829/covid-1813006381.html
В Петербурге продлили ограничения по COVID-19
В Петербурге продлили ограничения по COVID-19 - РИА Новости, 29.08.2022
В Петербурге продлили ограничения по COVID-19
Существующие ограничения по COVID-19 в Санкт-Петербурге продлеваются до 31 октября, также сохраняются рекомендации по использованию масок, сообщает пресс-служба РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T19:46
2022-08-29T19:46
2022-08-29T20:02
санкт-петербург
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
александр беглов
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/13/1789430810_0:0:3210:1807_1920x0_80_0_0_31c44cedff29fde12c2c7719094b6aee.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 авг - РИА Новости. Существующие ограничения по COVID-19 в Санкт-Петербурге продлеваются до 31 октября, также сохраняются рекомендации по использованию масок, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.Губернатор Петербурга Александр Беглов на основании предписания главного государственного санитарного врача города подписал постановление о внесении изменений в постановление городского правительства от 13.03.2020 №121 "О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"."Действие всех ранее не отмененных ограничений продлевается по 31 октября", - говорится в сообщении.Также сообщается, что сохраняются данные ранее рекомендации, в частности, по использованию средств индивидуальной защиты и дезинфекции контактных поверхностей.
https://ria.ru/20220823/koronavirus-1811686220.html
санкт-петербург
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/13/1789430810_481:0:3210:2047_1920x0_80_0_0_f1cecef7d16fff1cd7d9c348b55e1171.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкт-петербург, общество, здоровье - общество, александр беглов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, россия
Санкт-Петербург, Распространение коронавируса, Общество, Здоровье - Общество, Александр Беглов, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19, Коронавирусы, Россия
19:46 29.08.2022 (обновлено: 20:02 29.08.2022)
В Петербурге продлили ограничения по COVID-19
В Петербурге продлили существующие ограничения по COVID-19 до 31 октября