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В Петербурге продлили ограничения по COVID-19 - РИА Новости, 29.08.2022
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В Петербурге продлили ограничения по COVID-19
В Петербурге продлили ограничения по COVID-19 - РИА Новости, 29.08.2022
В Петербурге продлили ограничения по COVID-19
Существующие ограничения по COVID-19 в Санкт-Петербурге продлеваются до 31 октября, также сохраняются рекомендации по использованию масок, сообщает пресс-служба РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T19:46
2022-08-29T20:02
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 авг - РИА Новости. Существующие ограничения по COVID-19 в Санкт-Петербурге продлеваются до 31 октября, также сохраняются рекомендации по использованию масок, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.Губернатор Петербурга Александр Беглов на основании предписания главного государственного санитарного врача города подписал постановление о внесении изменений в постановление городского правительства от 13.03.2020 №121 "О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"."Действие всех ранее не отмененных ограничений продлевается по 31 октября", - говорится в сообщении.Также сообщается, что сохраняются данные ранее рекомендации, в частности, по использованию средств индивидуальной защиты и дезинфекции контактных поверхностей.
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санкт-петербург, общество, здоровье - общество, александр беглов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, россия
Санкт-Петербург, Распространение коронавируса, Общество, Здоровье - Общество, Александр Беглов, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19, Коронавирусы, Россия
19:46 29.08.2022 (обновлено: 20:02 29.08.2022)
 
В Петербурге продлили ограничения по COVID-19

В Петербурге продлили существующие ограничения по COVID-19 до 31 октября

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкЗимний дворец и Дворцовая площадь в Санкт-Петербурге
Зимний дворец и Дворцовая площадь в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Зимний дворец и Дворцовая площадь в Санкт-Петербурге. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 авг - РИА Новости. Существующие ограничения по COVID-19 в Санкт-Петербурге продлеваются до 31 октября, также сохраняются рекомендации по использованию масок, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.
Губернатор Петербурга Александр Беглов на основании предписания главного государственного санитарного врача города подписал постановление о внесении изменений в постановление городского правительства от 13.03.2020 №121 "О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)".
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"Действие всех ранее не отмененных ограничений продлевается по 31 октября", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что сохраняются данные ранее рекомендации, в частности, по использованию средств индивидуальной защиты и дезинфекции контактных поверхностей.
 
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