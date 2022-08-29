https://ria.ru/20220829/bramos-1812816225.html
Все закупленные в России фрегаты для ВМС Индии вооружат "Брамосами"
Все закупленные в России фрегаты для ВМС Индии вооружат "Брамосами" - РИА Новости, 29.08.2022
Все закупленные в России фрегаты для ВМС Индии вооружат "Брамосами"
Все закупленные в России фрегаты проекта 11356 будут вооружены ракетами "Брамос", сообщил в интервью РИА Новости содиректор компании "Брамос" с российской... РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T10:39
2022-08-29T10:39
2022-08-29T11:15
россия
индия
гоа
вмс индии
брамос
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/0e/1577193389_0:0:3372:1897_1920x0_80_0_0_3261fb3f9de6b5879bba87ef88bc4694.jpg
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости, Сергей Сафронов. Все закупленные в России фрегаты проекта 11356 будут вооружены ракетами "Брамос", сообщил в интервью РИА Новости содиректор компании "Брамос" с российской стороны Александр Максичев.Контракт на строительство двух последних фрегатов проекта 11356 для ВМС Индии на заводе "Янтарь" и двух фрегатов на заводе в Гоа (Индия) был заключен в 2018 году. Строительство двух кораблей для Индии в РФ завершится в 2022-2023 годах.Ранее Россия поставила Индии серию из шести фрегатов проект 11356, первые три были вооружены ракетными комплексами Club-N."Например, все фрегаты проекта 11356, закупленные в России, вооружаются нашими ракетами. Все и в дальнейшем будут", - сказал Максичев.По его словам, последние два фрегата также уже вооружены "Брамосами"."Мы уже это сделали. Мы поставляем комплекс, корабль невозможно сдать, не установив все оборудование. Сдаточные испытания должны пройти с подтверждением работоспособности комплекса. "Брамос" поставил в Калининград пусковые установки и корабельную аппаратуру управления стрельбой", - сказал Максичев.Читайте полный текст интервью >>
https://ria.ru/20220829/bramos-1812812845.html
россия
индия
гоа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/0e/1577193389_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a3ff00ba4eb77deec2e6801c1733bd3d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, индия, гоа, вмс индии, брамос, в мире
Россия, Индия, Гоа, ВМС Индии, Брамос, В мире
10:39 29.08.2022 (обновлено: 11:15 29.08.2022)
Все закупленные в России фрегаты для ВМС Индии вооружат "Брамосами"
Все закупленные в России фрегаты проекта 11356 для ВМС Индии вооружат "Брамосами"