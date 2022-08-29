https://ria.ru/20220829/bramos-1812816225.html

Все закупленные в России фрегаты для ВМС Индии вооружат "Брамосами"

Все закупленные в России фрегаты для ВМС Индии вооружат "Брамосами" - РИА Новости, 29.08.2022

Все закупленные в России фрегаты для ВМС Индии вооружат "Брамосами"

Все закупленные в России фрегаты проекта 11356 будут вооружены ракетами "Брамос", сообщил в интервью РИА Новости содиректор компании "Брамос" с российской... РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-29T10:39

2022-08-29T10:39

2022-08-29T11:15

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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости, Сергей Сафронов. Все закупленные в России фрегаты проекта 11356 будут вооружены ракетами "Брамос", сообщил в интервью РИА Новости содиректор компании "Брамос" с российской стороны Александр Максичев.Контракт на строительство двух последних фрегатов проекта 11356 для ВМС Индии на заводе "Янтарь" и двух фрегатов на заводе в Гоа (Индия) был заключен в 2018 году. Строительство двух кораблей для Индии в РФ завершится в 2022-2023 годах.Ранее Россия поставила Индии серию из шести фрегатов проект 11356, первые три были вооружены ракетными комплексами Club-N."Например, все фрегаты проекта 11356, закупленные в России, вооружаются нашими ракетами. Все и в дальнейшем будут", - сказал Максичев.По его словам, последние два фрегата также уже вооружены "Брамосами"."Мы уже это сделали. Мы поставляем комплекс, корабль невозможно сдать, не установив все оборудование. Сдаточные испытания должны пройти с подтверждением работоспособности комплекса. "Брамос" поставил в Калининград пусковые установки и корабельную аппаратуру управления стрельбой", - сказал Максичев.Читайте полный текст интервью >>

https://ria.ru/20220829/bramos-1812812845.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, индия, гоа, вмс индии, брамос, в мире