https://ria.ru/20220829/bramos-1812795289.html

Экспортный контракт на поставку ракет "Брамос" реализуют за четыре года

Экспортный контракт на поставку ракет "Брамос" реализуют за четыре года - РИА Новости, 29.08.2022

Экспортный контракт на поставку ракет "Брамос" реализуют за четыре года

Контракт на поставку Филиппинам сверхзвуковых крылатых ракет "Брамос" будет реализован в течение четырех лет, сообщил РИА Новости содиректор компании "Брамос" с РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-29T08:55

2022-08-29T08:55

2022-08-29T08:55

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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости, Сергей Сафронов. Контракт на поставку Филиппинам сверхзвуковых крылатых ракет "Брамос" будет реализован в течение четырех лет, сообщил РИА Новости содиректор компании "Брамос" с российской стороны Александр Максичев.Это первый экспортный контракт компании "Брамос". Его заключили в январе этого года на 375 миллионов долларов. Планируется поставка трех батарей - шесть пусковых установок и ракет."Контракт должен быть реализован в течение четырех лет, плюс один год на гарантийное обслуживание. Затем будут заключены контракты на постгарантийное обслуживание", - сказал Максичев.По его словам, реализация контракта уже началась. Первый этап заключается в обучении кадров и подготовке документов. На сегодня 45 офицеров филиппинской армии прошли обучение в Индии, отметил собеседник агентства.

https://ria.ru/20220829/bramos-1812793653.html

индия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

индия, брамос, россия, в мире