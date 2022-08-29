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Экспортный контракт на поставку ракет "Брамос" реализуют за четыре года
Экспортный контракт на поставку ракет "Брамос" реализуют за четыре года - РИА Новости, 29.08.2022
Экспортный контракт на поставку ракет "Брамос" реализуют за четыре года
Контракт на поставку Филиппинам сверхзвуковых крылатых ракет "Брамос" будет реализован в течение четырех лет, сообщил РИА Новости содиректор компании "Брамос" с РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T08:55
2022-08-29T08:55
2022-08-29T08:55
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости, Сергей Сафронов. Контракт на поставку Филиппинам сверхзвуковых крылатых ракет "Брамос" будет реализован в течение четырех лет, сообщил РИА Новости содиректор компании "Брамос" с российской стороны Александр Максичев.Это первый экспортный контракт компании "Брамос". Его заключили в январе этого года на 375 миллионов долларов. Планируется поставка трех батарей - шесть пусковых установок и ракет."Контракт должен быть реализован в течение четырех лет, плюс один год на гарантийное обслуживание. Затем будут заключены контракты на постгарантийное обслуживание", - сказал Максичев.По его словам, реализация контракта уже началась. Первый этап заключается в обучении кадров и подготовке документов. На сегодня 45 офицеров филиппинской армии прошли обучение в Индии, отметил собеседник агентства.
https://ria.ru/20220829/bramos-1812793653.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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индия, брамос, россия, в мире
Индия, Брамос, Россия, В мире
Экспортный контракт на поставку ракет "Брамос" реализуют за четыре года
Содиректор "Брамос": компания реализует экспортный контракт по ракетам за четыре года