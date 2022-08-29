https://ria.ru/20220829/bramos-1812793653.html
"Брамос" готов поставлять ракеты российской армии
"Брамос" готов поставлять ракеты российской армии - РИА Новости, 29.08.2022
"Брамос" готов поставлять ракеты российской армии
Российско-индийское предприятие "Брамос" готово поставлять сверхзвуковые ракеты российской армии, они "были бы очень полезны" сегодня, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T08:32
2022-08-29T08:32
2022-08-29T08:32
безопасность
брамос
россия
индия
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости, Сергей Сафронов. Российско-индийское предприятие "Брамос" готово поставлять сверхзвуковые ракеты российской армии, они "были бы очень полезны" сегодня, заявил в интервью РИА Новости содиректор компании "Брамос" с российской стороны Александр Максичев."Мы готовы выполнить такой заказ. В сегодняшних условиях ракеты "Брамос" были бы очень полезны российской армии", - сказал содиректор.
https://ria.ru/20210720/rakety-1741975985.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, брамос, россия, индия
Безопасность, Брамос, Россия, Индия
"Брамос" готов поставлять ракеты российской армии
Содиректор "Брамоса" Максичев: компания готова поставлять ракеты российской армии