https://ria.ru/20220829/bramos-1812793653.html

"Брамос" готов поставлять ракеты российской армии

"Брамос" готов поставлять ракеты российской армии - РИА Новости, 29.08.2022

"Брамос" готов поставлять ракеты российской армии

Российско-индийское предприятие "Брамос" готово поставлять сверхзвуковые ракеты российской армии, они "были бы очень полезны" сегодня, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-29T08:32

2022-08-29T08:32

2022-08-29T08:32

безопасность

брамос

россия

индия

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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости, Сергей Сафронов. Российско-индийское предприятие "Брамос" готово поставлять сверхзвуковые ракеты российской армии, они "были бы очень полезны" сегодня, заявил в интервью РИА Новости содиректор компании "Брамос" с российской стороны Александр Максичев."Мы готовы выполнить такой заказ. В сегодняшних условиях ракеты "Брамос" были бы очень полезны российской армии", - сказал содиректор.

https://ria.ru/20210720/rakety-1741975985.html

россия

индия

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

безопасность, брамос, россия, индия