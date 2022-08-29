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В Петербурге арестовали женщину, до смерти избившую собаку - РИА Новости, 29.08.2022
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В Петербурге арестовали женщину, до смерти избившую собаку
В Петербурге арестовали женщину, до смерти избившую собаку - РИА Новости, 29.08.2022
В Петербурге арестовали женщину, до смерти избившую собаку
Приморский районный суд вынес решение об аресте Дарьи Кузнецовой, которая избила на глазах у ребенка собаку до смерти, сообщили в объединенной пресс-службе... РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T15:21
2022-08-29T15:21
санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 авг - РИА Новости. Приморский районный суд вынес решение об аресте Дарьи Кузнецовой, которая избила на глазах у ребенка собаку до смерти, сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.Ранее сообщалось, что сотрудники полиции задержали в Санкт-Петербурге женщину по подозрению в жестоком обращении с собакой. Было возбуждено уголовное дело.По информации пресс-службы судов, накануне Кузнецова на улице Сизова на глазах у трехлетнего ребенка жестоко избила ногами собаку по кличке Санта, из-за чего животное погибло на месте.
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санкт-петербург, происшествия
Санкт-Петербург, Происшествия
15:21 29.08.2022
 
В Петербурге арестовали женщину, до смерти избившую собаку

В Петербурге суд арестовал Дарью Кузнецову, избившую на глазах у ребенка собаку до смерти

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкНаручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 авг - РИА Новости. Приморский районный суд вынес решение об аресте Дарьи Кузнецовой, которая избила на глазах у ребенка собаку до смерти, сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.
"Суд ходатайство следствия удовлетворил, избрав Кузнецовой стражу по 26 октября", - сообщили в объединенной пресс-службе судов.
Ранее сообщалось, что сотрудники полиции задержали в Санкт-Петербурге женщину по подозрению в жестоком обращении с собакой. Было возбуждено уголовное дело.
По информации пресс-службы судов, накануне Кузнецова на улице Сизова на глазах у трехлетнего ребенка жестоко избила ногами собаку по кличке Санта, из-за чего животное погибло на месте.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
8 августа, 12:18
В Воронеже проверят данные о жестоком обращении с собакой на глазах у детей
 
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