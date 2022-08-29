https://ria.ru/20220829/arest-1812919374.html

В Петербурге арестовали женщину, до смерти избившую собаку

В Петербурге арестовали женщину, до смерти избившую собаку - РИА Новости, 29.08.2022

В Петербурге арестовали женщину, до смерти избившую собаку

Приморский районный суд вынес решение об аресте Дарьи Кузнецовой, которая избила на глазах у ребенка собаку до смерти, сообщили в объединенной пресс-службе... РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-29T15:21

2022-08-29T15:21

2022-08-29T15:21

санкт-петербург

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 авг - РИА Новости. Приморский районный суд вынес решение об аресте Дарьи Кузнецовой, которая избила на глазах у ребенка собаку до смерти, сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.Ранее сообщалось, что сотрудники полиции задержали в Санкт-Петербурге женщину по подозрению в жестоком обращении с собакой. Было возбуждено уголовное дело.По информации пресс-службы судов, накануне Кузнецова на улице Сизова на глазах у трехлетнего ребенка жестоко избила ногами собаку по кличке Санта, из-за чего животное погибло на месте.

https://ria.ru/20220808/sobaka-1808000977.html

санкт-петербург

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

санкт-петербург, происшествия