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В Петербурге арестовали женщину, до смерти избившую собаку
В Петербурге арестовали женщину, до смерти избившую собаку - РИА Новости, 29.08.2022
В Петербурге арестовали женщину, до смерти избившую собаку
Приморский районный суд вынес решение об аресте Дарьи Кузнецовой, которая избила на глазах у ребенка собаку до смерти, сообщили в объединенной пресс-службе... РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T15:21
2022-08-29T15:21
2022-08-29T15:21
санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 авг - РИА Новости. Приморский районный суд вынес решение об аресте Дарьи Кузнецовой, которая избила на глазах у ребенка собаку до смерти, сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.Ранее сообщалось, что сотрудники полиции задержали в Санкт-Петербурге женщину по подозрению в жестоком обращении с собакой. Было возбуждено уголовное дело.По информации пресс-службы судов, накануне Кузнецова на улице Сизова на глазах у трехлетнего ребенка жестоко избила ногами собаку по кличке Санта, из-за чего животное погибло на месте.
https://ria.ru/20220808/sobaka-1808000977.html
санкт-петербург
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкт-петербург, происшествия
Санкт-Петербург, Происшествия
В Петербурге арестовали женщину, до смерти избившую собаку
В Петербурге суд арестовал Дарью Кузнецову, избившую на глазах у ребенка собаку до смерти