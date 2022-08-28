https://ria.ru/20220828/zaes-1812694125.html

ВСУ за сутки дважды обстреляли Запорожскую АЭС

ВСУ за сутки дважды обстреляли Запорожскую АЭС - РИА Новости, 28.08.2022

ВСУ за сутки дважды обстреляли Запорожскую АЭС

Киев снова нанес удар по Запорожской АЭС, повреждены линии трубопроводов, заявили в российском Минобороны. РИА Новости, 28.08.2022

2022-08-28T13:10

2022-08-28T13:10

2022-08-28T13:54

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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Киев снова нанес удар по Запорожской АЭС, повреждены линии трубопроводов, заявили в российском Минобороны."Киевский режим продолжает провокации с целью создания угрозы техногенной ядерной катастрофы на Запорожской атомной электростанции. За прошедшие сутки зафиксировано два обстрела артиллерийскими подразделениями ВСУ территории атомной станции", — сказали в ведомстве.Всего выпущено девять снарядов, три из которых упали в районе спецкорпуса № 2, где хранится новое ядерное топливо фирмы "ТВЭЛ" и твердые радиоактивные отходы. В результате осколками были поражены линии трубопроводов.В результате второго обстрела один снаряд упал в районе шестого энергоблока, а пять других — напротив шестой блочной насосной станции, обеспечивающей охлаждение реактора."Обстрел украинской артиллерией атомной станции велся из района населенного пункта Марьевка Днепропетровской области. В ходе контрбатарейной борьбы подразделения ВСУ, обстреливавшие АЭС, были подавлены ответным огнем", — говорится в сводке министерства.Как утверждается, радиационная обстановка в районе станции остается в норме.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. Украинская армия продолжает регулярно обстреливать город и прилегающие к нему территории станции.В ближайшее время ожидается визит группы экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Как заявил президент Франции Эммануэль Макрон, Россия и Украина предоставили гарантии безопасности для отправки миссии.

https://radiosputnik.ria.ru/20220828/zaes-1812694757.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, запорожская аэс