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ВСУ за сутки дважды обстреляли Запорожскую АЭС - РИА Новости, 28.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
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ВСУ за сутки дважды обстреляли Запорожскую АЭС
ВСУ за сутки дважды обстреляли Запорожскую АЭС - РИА Новости, 28.08.2022
ВСУ за сутки дважды обстреляли Запорожскую АЭС
Киев снова нанес удар по Запорожской АЭС, повреждены линии трубопроводов, заявили в российском Минобороны. РИА Новости, 28.08.2022
2022-08-28T13:10
2022-08-28T13:54
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украина
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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Киев снова нанес удар по Запорожской АЭС, повреждены линии трубопроводов, заявили в российском Минобороны."Киевский режим продолжает провокации с целью создания угрозы техногенной ядерной катастрофы на Запорожской атомной электростанции. За прошедшие сутки зафиксировано два обстрела артиллерийскими подразделениями ВСУ территории атомной станции", — сказали в ведомстве.Всего выпущено девять снарядов, три из которых упали в районе спецкорпуса № 2, где хранится новое ядерное топливо фирмы "ТВЭЛ" и твердые радиоактивные отходы. В результате осколками были поражены линии трубопроводов.В результате второго обстрела один снаряд упал в районе шестого энергоблока, а пять других — напротив шестой блочной насосной станции, обеспечивающей охлаждение реактора."Обстрел украинской артиллерией атомной станции велся из района населенного пункта Марьевка Днепропетровской области. В ходе контрбатарейной борьбы подразделения ВСУ, обстреливавшие АЭС, были подавлены ответным огнем", — говорится в сводке министерства.Как утверждается, радиационная обстановка в районе станции остается в норме.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. Украинская армия продолжает регулярно обстреливать город и прилегающие к нему территории станции.В ближайшее время ожидается визит группы экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Как заявил президент Франции Эммануэль Макрон, Россия и Украина предоставили гарантии безопасности для отправки миссии.
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в мире, украина, запорожская аэс
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Запорожская АЭС
13:10 28.08.2022 (обновлено: 13:54 28.08.2022)
 
ВСУ за сутки дважды обстреляли Запорожскую АЭС

Минобороны: ВСУ за сутки дважды обстреляли Запорожскую АЭС из Днепропетровской области

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 28.08.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Запорожская АЭС в Энергодаре
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Киев снова нанес удар по Запорожской АЭС, повреждены линии трубопроводов, заявили в российском Минобороны.
"Киевский режим продолжает провокации с целью создания угрозы техногенной ядерной катастрофы на Запорожской атомной электростанции. За прошедшие сутки зафиксировано два обстрела артиллерийскими подразделениями ВСУ территории атомной станции", — сказали в ведомстве.
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 28.08.2022
13:16В мире
Минобороны России: ВСУ в ходе обстрелов повредили линию трубопроводов на ЗАЭС
Всего выпущено девять снарядов, три из которых упали в районе спецкорпуса № 2, где хранится новое ядерное топливо фирмы "ТВЭЛ" и твердые радиоактивные отходы. В результате осколками были поражены линии трубопроводов.
В результате второго обстрела один снаряд упал в районе шестого энергоблока, а пять других — напротив шестой блочной насосной станции, обеспечивающей охлаждение реактора.
"Обстрел украинской артиллерией атомной станции велся из района населенного пункта Марьевка Днепропетровской области. В ходе контрбатарейной борьбы подразделения ВСУ, обстреливавшие АЭС, были подавлены ответным огнем", — говорится в сводке министерства.
Как утверждается, радиационная обстановка в районе станции остается в норме.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. Украинская армия продолжает регулярно обстреливать город и прилегающие к нему территории станции.
В ближайшее время ожидается визит группы экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Как заявил президент Франции Эммануэль Макрон, Россия и Украина предоставили гарантии безопасности для отправки миссии.
Запорожская атомная электростанция
26 августа, 18:46Инфографика
Запорожская атомная электростанция
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаЗапорожская АЭС
 
 
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