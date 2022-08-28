13:10 28.08.2022 (обновлено: 13:54 28.08.2022)
ВСУ за сутки дважды обстреляли Запорожскую АЭС
Минобороны: ВСУ за сутки дважды обстреляли Запорожскую АЭС из Днепропетровской области
Запорожская АЭС в Энергодаре
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Киев снова нанес удар по Запорожской АЭС, повреждены линии трубопроводов, заявили в российском Минобороны.
"Киевский режим продолжает провокации с целью создания угрозы техногенной ядерной катастрофы на Запорожской атомной электростанции. За прошедшие сутки зафиксировано два обстрела артиллерийскими подразделениями ВСУ территории атомной станции", — сказали в ведомстве.
Всего выпущено девять снарядов, три из которых упали в районе спецкорпуса № 2, где хранится новое ядерное топливо фирмы "ТВЭЛ" и твердые радиоактивные отходы. В результате осколками были поражены линии трубопроводов.
В результате второго обстрела один снаряд упал в районе шестого энергоблока, а пять других — напротив шестой блочной насосной станции, обеспечивающей охлаждение реактора.
"Обстрел украинской артиллерией атомной станции велся из района населенного пункта Марьевка Днепропетровской области. В ходе контрбатарейной борьбы подразделения ВСУ, обстреливавшие АЭС, были подавлены ответным огнем", — говорится в сводке министерства.
Как утверждается, радиационная обстановка в районе станции остается в норме.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. Украинская армия продолжает регулярно обстреливать город и прилегающие к нему территории станции.
В ближайшее время ожидается визит группы экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Как заявил президент Франции Эммануэль Макрон, Россия и Украина предоставили гарантии безопасности для отправки миссии.