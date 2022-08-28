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Власти Запорожья разработали план эвакуации на случай аварии на ЗАЭС - РИА Новости, 28.08.2022
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Власти Запорожья разработали план эвакуации на случай аварии на ЗАЭС
Власти Запорожья разработали план эвакуации на случай аварии на ЗАЭС - РИА Новости, 28.08.2022
Власти Запорожья разработали план эвакуации на случай аварии на ЗАЭС
Власти Запорожской области готовы к любому развитию событий по АЭС, в том числе проработан план эвакуации населения, заявил в интервью РИА Новости глава... РИА Новости, 28.08.2022
2022-08-28T07:01
2022-08-28T08:13
специальная военная операция на украине
в мире
украина
запорожская аэс
запорожская область
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МЕЛИТОПОЛЬ, 28 авг — РИА Новости. Власти Запорожской области готовы к любому развитию событий по АЭС, в том числе проработан план эвакуации населения, заявил в интервью РИА Новости глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий.Глава администрации напомнил, что Запорожская атомная электростанция с 18 июля практически ежедневно подвергается обстрелам вооруженными формированиями Украины. Удары наносятся с территории, подконтрольной Киеву, с правого берега Днепра — из населенных пунктов Марганец и Никополь. "Повреждены вспомогательные системы обеспечения станции, а также объекты жизнеобеспечения Энергодара. При обстреле района ТЭС погибли два мирных жителя", — перечислил собеседник агентства последствия обстрелов.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. Как подчеркивали в российском МИД, это нужно, чтобы не допустить утечки ядерных и радиоактивных материалов.Ожидается, что в ближайшие дни станцию посетит инспекция МАГАТЭ во главе с руководителем организации Рафаэлем Гросси.
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в мире, украина, запорожская аэс, запорожская область, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Запорожская АЭС, Запорожская область, Россия
07:01 28.08.2022 (обновлено: 08:13 28.08.2022)
 
Власти Запорожья разработали план эвакуации на случай аварии на ЗАЭС

Глава Запорожья Балицкий сообщил о подготовке плана эвакуации на случай аварии на ЗАЭС

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 28.08.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ, 28 авг — РИА Новости. Власти Запорожской области готовы к любому развитию событий по АЭС, в том числе проработан план эвакуации населения, заявил в интервью РИА Новости глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий.

"В настоящее время Запорожская АЭС работает в обычном режиме, уровень радиации находится в норме. Но, зная коварство, безрассудность и безжалостность киевского режима к людям, которых он в публичной риторике называет своими гражданами, мы, разумеется, подготовились к любому развитию ситуации, и потому разработали план эвакуации населения в случае возникновения такой необходимости", — сказал он.

Глава администрации напомнил, что Запорожская атомная электростанция с 18 июля практически ежедневно подвергается обстрелам вооруженными формированиями Украины. Удары наносятся с территории, подконтрольной Киеву, с правого берега Днепра — из населенных пунктов Марганец и Никополь.
"Повреждены вспомогательные системы обеспечения станции, а также объекты жизнеобеспечения Энергодара. При обстреле района ТЭС погибли два мирных жителя", — перечислил собеседник агентства последствия обстрелов.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. Как подчеркивали в российском МИД, это нужно, чтобы не допустить утечки ядерных и радиоактивных материалов.
Ожидается, что в ближайшие дни станцию посетит инспекция МАГАТЭ во главе с руководителем организации Рафаэлем Гросси.
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