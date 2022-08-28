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Власти Запорожья разработали план эвакуации на случай аварии на ЗАЭС

Власти Запорожья разработали план эвакуации на случай аварии на ЗАЭС - РИА Новости, 28.08.2022

Власти Запорожья разработали план эвакуации на случай аварии на ЗАЭС

Власти Запорожской области готовы к любому развитию событий по АЭС, в том числе проработан план эвакуации населения, заявил в интервью РИА Новости глава... РИА Новости, 28.08.2022

2022-08-28T07:01

2022-08-28T07:01

2022-08-28T08:13

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МЕЛИТОПОЛЬ, 28 авг — РИА Новости. Власти Запорожской области готовы к любому развитию событий по АЭС, в том числе проработан план эвакуации населения, заявил в интервью РИА Новости глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий.Глава администрации напомнил, что Запорожская атомная электростанция с 18 июля практически ежедневно подвергается обстрелам вооруженными формированиями Украины. Удары наносятся с территории, подконтрольной Киеву, с правого берега Днепра — из населенных пунктов Марганец и Никополь. "Повреждены вспомогательные системы обеспечения станции, а также объекты жизнеобеспечения Энергодара. При обстреле района ТЭС погибли два мирных жителя", — перечислил собеседник агентства последствия обстрелов.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. Как подчеркивали в российском МИД, это нужно, чтобы не допустить утечки ядерных и радиоактивных материалов.Ожидается, что в ближайшие дни станцию посетит инспекция МАГАТЭ во главе с руководителем организации Рафаэлем Гросси.

https://radiosputnik.ria.ru/20220827/obstrel-1812639975.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, украина, запорожская аэс, запорожская область, россия