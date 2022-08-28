https://ria.ru/20220828/ukraina-1812649860.html

Названо условие, при котором Европа перестанет поддерживать Украину

Названо условие, при котором Европа перестанет поддерживать Украину - РИА Новости, 28.08.2022

Названо условие, при котором Европа перестанет поддерживать Украину

Для Великобритании, активнее других европейских стран выступающей за поставки оружия Украине, грядущая зима станет серьезной проверкой на прочность, при этом... РИА Новости, 28.08.2022

2022-08-28T02:11

2022-08-28T02:11

2022-08-28T12:45

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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Для Великобритании, активнее других европейских стран выступающей за поставки оружия Украине, грядущая зима станет серьезной проверкой на прочность, при этом изменение позиции Лондона может разрушить и без того хрупкое единство Европы в вопросе поддержки Киева, пишет обозреватель Мэри Дежевски в статье издания The Nation.По словам автора, внутри Европы имеются определенные разногласия по военной поддержке Украины: Британия при премьер-министре Борисе Джонсоне решительно выступала за поставки Киеву военной помощи, а Франция, Германия и в меньшей степени Италия демонстрируют в этом вопросе меньше энтузиазма."Теперь же, когда на смену лету приходит осень, трудно не замечать, что мы приближаемся к перекрестку, который станет проверкой границ единства Европы, а также ее решимости и дальше поддерживать Украину. Мало кто готов признать это, назвав вещи своими именами, но учитывая, что европейские страны сталкиваются либо с двузначной инфляцией, либо с перспективой нормирования потребления электроэнергии зимой — или с тем и другим сразу — правительства оказываются перед крайне тяжелым выбором", — пишет она.Трудность для европейцев, как отмечает Дежевски, заключается в том, что, сколько бы они ни винили Москву в провоцировании дефицита энергоносителей, именно Европа первой решила прибегнуть к "энергетическому оружию", а любые приостановки в поставках будут лишь ответом России на ее действия. При этом попытки ЕС или Великобритании возложить всю вину на Москву, по ее словам, поставят "ребром" вопрос, от которого пока все пытаются уклониться: "как долго общественность будет мириться с тяготами ради принципа?".В то же время самые "горячие" споры касательно стремительно растущих цен на электроэнергию разворачиваются в Великобритании, что отчасти объясняется отсутствием в стране полноценно функционирующего правительства, считает автор. По ее мнению, Британия может оказаться одной из последних европейских стран, которые перестанут поддерживать этот конфликт."Цена политики, предусматривающей оказание военной помощи Украине и лишь минимальную защиту британцев от заоблачно высоких расходов на электроэнергию грядущей зимой и сопутствующей инфляции, может оказаться фатальной для правительства, во главе которого неизбежно окажется человек, не обладающий яркой харизмой Бориса Джонсона", — подчеркивает она.В результате, если общественное давление заставит Великобританию начать призывать к дипломатическому урегулированию, это может положить конец "хрупкому европейскому консенсусу" и той военной поддержке, которую Европа сейчас оказывает Украине, резюмирует обозреватель.С началом российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Эти меры обернулись проблемами для Европы и США, спровоцировав рост цен на продукты питания и топливо. В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств. По прогнозам Банка Англии, экономика королевства войдет в рецессию с четвертого квартала этого года. По данным Бюро национальной статистики Великобритании, годовая инфляция по итогам апреля стала рекордной с марта 1982 года — девять процентов против семи процентов месяцем ранее. В августе стало известно, что инфляция в стране достигла рекордной отметки в 10,1 процента.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20220827/britantsy-1812512356.html

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в мире, европа, украина, великобритания, борис джонсон