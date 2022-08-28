https://ria.ru/20220828/ugol-1812661187.html

Пушилин заявил, что ДНР полностью обеспечена углем

Пушилин заявил, что ДНР полностью обеспечена углем - РИА Новости, 28.08.2022

Пушилин заявил, что ДНР полностью обеспечена углем

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что республика полностью обеспечена углем и может его экспортировать благодаря работе горняков. РИА Новости, 28.08.2022

2022-08-28T09:22

2022-08-28T09:22

2022-08-28T09:22

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донбасс

ссср

россия

денис пушилин

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ДОНЕЦК, 28 авг - РИА Новости. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что республика полностью обеспечена углем и может его экспортировать благодаря работе горняков."Мы полностью обеспечены углем и можем экспортировать качественные сортовые марки черного золота. Уголь, который нужен для стабильного функционирования энергосистемы республики, исправно поднимается на-гора", - сказал Пушилин в видеопоздравлении в честь Дня шахтера, опубликованном в его Telegram-канале.Он особенно выделил шахтеров, которые "взяли в руки оружие и пошли защищать родной Донбасс и свои шахты".День шахтера — профессиональный праздник работников угледобывающей промышленности, история которого началась в СССР. Первое празднование Дня шахтера состоялось 29 августа 1948 года. После распада Советского Союза по-прежнему отмечается в России, Белоруссии, Узбекистане, Казахстане и ряде других постсоветских стран в последнее воскресенье августа. Для некоторых городов и поселков День шахтера является главным праздником и отмечается концертами под открытым небом и народными гуляниями, в ряде населенных пунктов День города и День шахтера проходят одновременно.

https://ria.ru/20220826/svo-1812205232.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донбасс, ссср, россия, денис пушилин