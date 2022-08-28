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Пушилин заявил, что ДНР полностью обеспечена углем - РИА Новости, 28.08.2022
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Пушилин заявил, что ДНР полностью обеспечена углем
Пушилин заявил, что ДНР полностью обеспечена углем - РИА Новости, 28.08.2022
Пушилин заявил, что ДНР полностью обеспечена углем
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что республика полностью обеспечена углем и может его экспортировать благодаря работе горняков. РИА Новости, 28.08.2022
2022-08-28T09:22
2022-08-28T09:22
в мире
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ссср
россия
денис пушилин
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ДОНЕЦК, 28 авг - РИА Новости. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что республика полностью обеспечена углем и может его экспортировать благодаря работе горняков."Мы полностью обеспечены углем и можем экспортировать качественные сортовые марки черного золота. Уголь, который нужен для стабильного функционирования энергосистемы республики, исправно поднимается на-гора", - сказал Пушилин в видеопоздравлении в честь Дня шахтера, опубликованном в его Telegram-канале.Он особенно выделил шахтеров, которые "взяли в руки оружие и пошли защищать родной Донбасс и свои шахты".День шахтера — профессиональный праздник работников угледобывающей промышленности, история которого началась в СССР. Первое празднование Дня шахтера состоялось 29 августа 1948 года. После распада Советского Союза по-прежнему отмечается в России, Белоруссии, Узбекистане, Казахстане и ряде других постсоветских стран в последнее воскресенье августа. Для некоторых городов и поселков День шахтера является главным праздником и отмечается концертами под открытым небом и народными гуляниями, в ряде населенных пунктов День города и День шахтера проходят одновременно.
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в мире, донбасс, ссср, россия, денис пушилин
В мире, Донбасс, СССР, Россия, Денис Пушилин
09:22 28.08.2022
 
Пушилин заявил, что ДНР полностью обеспечена углем

Глава ДНР Пушилин: республика полностью обеспечена углем и может его экспортировать

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкГлава ДНР Денис Пушилин
Глава ДНР Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 28.08.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Глава ДНР Денис Пушилин. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 28 авг - РИА Новости. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что республика полностью обеспечена углем и может его экспортировать благодаря работе горняков.
"Мы полностью обеспечены углем и можем экспортировать качественные сортовые марки черного золота. Уголь, который нужен для стабильного функционирования энергосистемы республики, исправно поднимается на-гора", - сказал Пушилин в видеопоздравлении в честь Дня шахтера, опубликованном в его Telegram-канале.
Он особенно выделил шахтеров, которые "взяли в руки оружие и пошли защищать родной Донбасс и свои шахты".
"А после завершения освободительной операции нас всех ждет созидательный труд по строительству мирной жизни на нашей земле в содружестве с российскими регионами, да, со всей Россией", - добавил Пушилин.
День шахтера — профессиональный праздник работников угледобывающей промышленности, история которого началась в СССР. Первое празднование Дня шахтера состоялось 29 августа 1948 года. После распада Советского Союза по-прежнему отмечается в России, Белоруссии, Узбекистане, Казахстане и ряде других постсоветских стран в последнее воскресенье августа. Для некоторых городов и поселков День шахтера является главным праздником и отмечается концертами под открытым небом и народными гуляниями, в ряде населенных пунктов День города и День шахтера проходят одновременно.
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