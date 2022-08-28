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Захарова прокомментировала слова пресс-секретаря Байдена о фашистах в США - РИА Новости, 29.08.2022
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Захарова прокомментировала слова пресс-секретаря Байдена о фашистах в США
Захарова прокомментировала слова пресс-секретаря Байдена о фашистах в США - РИА Новости, 29.08.2022
Захарова прокомментировала слова пресс-секретаря Байдена о фашистах в США
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер признала, что "американское общество состоит из фашистов", написала в своем Telegram-канале официальный представитель РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-28T21:34
2022-08-29T02:53
в мире
джо байден
дональд трамп
карин жан-пьер
сша
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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер признала, что "американское общество состоит из фашистов", написала в своем Telegram-канале официальный представитель МИД Мария Захарова.Президент США Джо Байден ранее на этой неделе, выступая на мероприятии национального комитета Демократической партии, заявил, что философия сторонников бывшего главы государства Дональда Трампа, объединенных лозунгом "Сделать Америку снова великой", является "чем-то вроде полуфашизма". Жан-Пьер на брифинге 26 августа подтвердила, что Байден не стесняется своей оценки сторонников Трампа как "фашистов" и продолжит бороться с ними за права американцев.В мае посла России в Тель-Авиве вызвали в МИД Израиля после слов российского министра иностранных дел Сергея Лаврова о том, что у Гитлера, возможно, была еврейская кровь. Так глава российской дипломатии прокомментировал аргумент украинского президента Владимира Зеленского, заявившего, что его страна не может быть нацистской, так как он сам еврей. Премьер Израиля Нафтали Беннет заявил о недопустимости использования трагедии холокоста в политических целях, министр иностранных дел Яир Лапид отметил, что хотел бы услышать извинения российской стороны за это высказывание. Позднее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия и Израиль продолжают доверительный диалог.
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в мире, джо байден, дональд трамп, карин жан-пьер, сша, мария захарова
В мире, Джо Байден, Дональд Трамп, Карин Жан-Пьер, США, Мария Захарова
21:34 28.08.2022 (обновлено: 02:53 29.08.2022)
 
Захарова прокомментировала слова пресс-секретаря Байдена о фашистах в США

Представитель МИД Захарова увидела в комментарии Карин Жан-Пьер признание фашизма в США

© AP Photo / Patrick SemanskyПресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер - РИА Новости, 1920, 28.08.2022
© AP Photo / Patrick Semansky
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Архивное фото
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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер признала, что "американское общество состоит из фашистов", написала в своем Telegram-канале официальный представитель МИД Мария Захарова.

"Интересно, какой-нибудь израильский государственный деятель скажет (как они говорили о киевском режиме), что "среди республиканцев много евреев, поэтому они априори не могут быть фашистами"? Или мы дождемся опровержения этого откровения самими американцами?" — говорится в публикации.

Президент США Джо Байден ранее на этой неделе, выступая на мероприятии национального комитета Демократической партии, заявил, что философия сторонников бывшего главы государства Дональда Трампа, объединенных лозунгом "Сделать Америку снова великой", является "чем-то вроде полуфашизма". Жан-Пьер на брифинге 26 августа подтвердила, что Байден не стесняется своей оценки сторонников Трампа как "фашистов" и продолжит бороться с ними за права американцев.
В мае посла России в Тель-Авиве вызвали в МИД Израиля после слов российского министра иностранных дел Сергея Лаврова о том, что у Гитлера, возможно, была еврейская кровь. Так глава российской дипломатии прокомментировал аргумент украинского президента Владимира Зеленского, заявившего, что его страна не может быть нацистской, так как он сам еврей. Премьер Израиля Нафтали Беннет заявил о недопустимости использования трагедии холокоста в политических целях, министр иностранных дел Яир Лапид отметил, что хотел бы услышать извинения российской стороны за это высказывание. Позднее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия и Израиль продолжают доверительный диалог.
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