https://ria.ru/20220828/sobaka-1812744283.html

В Петербурге задержали женщину, жестоко убившую собаку

В Петербурге задержали женщину, жестоко убившую собаку - РИА Новости, 28.08.2022

В Петербурге задержали женщину, жестоко убившую собаку

Полиция задержала в Петербурге женщину по подозрению в жестоком обращении с собакой, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. РИА Новости, 28.08.2022

2022-08-28T19:07

2022-08-28T19:07

2022-08-28T20:13

происшествия

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 авг — РИА Новости. Полиция задержала в Петербурге женщину по подозрению в жестоком обращении с собакой, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.Уголовное дело открыто по статье о жестоком обращении с животными. По ней может грозить до пяти лет заключения.

https://ria.ru/20220620/schenok-1796650340.html

санкт-петербург

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2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, санкт-петербург