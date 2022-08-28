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В Петербурге задержали женщину, жестоко убившую собаку - РИА Новости, 28.08.2022
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В Петербурге задержали женщину, жестоко убившую собаку
В Петербурге задержали женщину, жестоко убившую собаку - РИА Новости, 28.08.2022
В Петербурге задержали женщину, жестоко убившую собаку
Полиция задержала в Петербурге женщину по подозрению в жестоком обращении с собакой, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. РИА Новости, 28.08.2022
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происшествия
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 авг — РИА Новости. Полиция задержала в Петербурге женщину по подозрению в жестоком обращении с собакой, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.Уголовное дело открыто по статье о жестоком обращении с животными. По ней может грозить до пяти лет заключения.
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санкт-петербург
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происшествия, санкт-петербург
Происшествия, Санкт-Петербург
19:07 28.08.2022 (обновлено: 20:13 28.08.2022)
 
В Петербурге задержали женщину, жестоко убившую собаку

В Петербурге задержали женщину, избившую до смерти собаку, возбуждено уголовное дело

© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 28.08.2022
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Руки в наручниках. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 авг — РИА Новости. Полиция задержала в Петербурге женщину по подозрению в жестоком обращении с собакой, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
"Двадцать седьмого августа около 13:20 в полицию поступило сообщение о том, что 29-летняя женщина, находясь у дома 32 по проспекту Сизова нанесла несколько ударов ногой по спине и голове собаке. От полученных травм животное скончалось", — говорится в релизе.
Уголовное дело открыто по статье о жестоком обращении с животными. По ней может грозить до пяти лет заключения.
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