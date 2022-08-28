https://ria.ru/20220828/sobaka-1812744283.html
В Петербурге задержали женщину, жестоко убившую собаку
В Петербурге задержали женщину, жестоко убившую собаку - РИА Новости, 28.08.2022
В Петербурге задержали женщину, жестоко убившую собаку
Полиция задержала в Петербурге женщину по подозрению в жестоком обращении с собакой, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. РИА Новости, 28.08.2022
2022-08-28T19:07
2022-08-28T19:07
2022-08-28T20:13
происшествия
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 авг — РИА Новости. Полиция задержала в Петербурге женщину по подозрению в жестоком обращении с собакой, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.Уголовное дело открыто по статье о жестоком обращении с животными. По ней может грозить до пяти лет заключения.
https://ria.ru/20220620/schenok-1796650340.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, санкт-петербург
Происшествия, Санкт-Петербург
19:07 28.08.2022 (обновлено: 20:13 28.08.2022)
В Петербурге задержали женщину, жестоко убившую собаку
В Петербурге задержали женщину, избившую до смерти собаку, возбуждено уголовное дело