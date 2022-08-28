https://ria.ru/20220828/sanktsii-1812767691.html

Лавров: Запад может "бить ниже пояса", заставляя присоединяться к санкциям

Лавров: Запад может "бить ниже пояса", заставляя присоединяться к санкциям - РИА Новости, 29.08.2022

Лавров: Запад может "бить ниже пояса", заставляя присоединяться к санкциям

Нельзя исключать, что Запад будет оказывать давление на страны мира с целью заставить их поддержать антироссийский курс, заявил министр иностранных дел Сергей... РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-28T22:24

2022-08-28T22:24

2022-08-29T05:47

движение неприсоединения

сергей лавров

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

санкции в отношении россии

санкции

в мире

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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Нельзя исключать, что Запад будет оказывать давление на страны мира с целью заставить их поддержать антироссийский курс, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью телеканалу "Звезда" для документального фильма, посвященного Движению неприсоединения.Министр не исключил, что будут применены абсолютно запрещенные приемы, "как говорится, "ниже пояса". "Это будет оставаться на совести наших западных коллег", — пояснил он.Лавров рассказал, что США, Великобритания и Европа прибегают к угрозам и шантажу, чтобы заставить другие страны изменить свое мнение о России. Министр отметил, что "члены Движения неприсоединения на этот шантаж не поддаются", поскольку либо считают оправданным отношение России к многолетнему игнорированию Западом ее интересов в сфере безопасности, либо хотят занимать нейтральную позицию.Неприемлемый, хамский тон звучащих на Западе высказываний вызывает сомнения в адекватности ораторов и в их способности понять национальную идентичность народов, в адрес которых допускаются такие угрозы, заметил российский министр.

https://ria.ru/20220828/diplomatiya-1812764976.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

движение неприсоединения, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), санкции в отношении россии, санкции, в мире