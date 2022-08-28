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Юрист объяснил, как отменить уже оплаченный работодателем отпуск - РИА Новости, 28.08.2022
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Юрист объяснил, как отменить уже оплаченный работодателем отпуск
Юрист объяснил, как отменить уже оплаченный работодателем отпуск - РИА Новости, 28.08.2022
Юрист объяснил, как отменить уже оплаченный работодателем отпуск
По законодательству установленные заранее дни отпуска обязательны как для работодателя, так и для работника. Однако по согласию обеих сторон отпуск можно... РИА Новости, 28.08.2022
2022-08-28T03:18
2022-08-28T03:18
общество
россия
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. По законодательству установленные заранее дни отпуска обязательны как для работодателя, так и для работника. Однако по согласию обеих сторон отпуск можно перенести, даже если он уже оплачен, объяснила агентству “Прайм” партнер BGP Litigation Анна Иванова.Как правило, это случается при возникновении форс-мажорных обстоятельств, требующих переноса отпуска, который уже утвержден и согласован. Например, компании необходимо срочно отозвать работника из отпуска по производственной необходимости. Если тот согласен, неиспользованные дни можно отгулять позже в любое время. Нередко работники сами просят перенести отпуск по семейным обстоятельствам, и в этом случае работодатели обычно соглашаются.Главное здесь – переплата, указала юрист. Ведь работник уже получил отпускные, но при выходе на работу ему обязаны платить зарплату. И отпустить его в отпуск позже без отпускных тоже нельзя. Поэтому тут тоже все решается по согласию. “Если работодатели идут навстречу работникам в этом вопросе, то условием переноса должен быть возврат работником полученных отпускных”, - отмечает Иванова.
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общество, россия
Общество, Россия
03:18 28.08.2022
 
Юрист объяснил, как отменить уже оплаченный работодателем отпуск

Юрист Иванова сообщила о праве работника перенести уже оплаченный отпуск при форс-мажоре

© Sputnik / Томас Тхайцук / Перейти в фотобанкОтдыхающие
Отдыхающие - РИА Новости, 1920, 28.08.2022
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. По законодательству установленные заранее дни отпуска обязательны как для работодателя, так и для работника. Однако по согласию обеих сторон отпуск можно перенести, даже если он уже оплачен, объяснила агентству “Прайм” партнер BGP Litigation Анна Иванова.
Как правило, это случается при возникновении форс-мажорных обстоятельств, требующих переноса отпуска, который уже утвержден и согласован. Например, компании необходимо срочно отозвать работника из отпуска по производственной необходимости. Если тот согласен, неиспользованные дни можно отгулять позже в любое время. Нередко работники сами просят перенести отпуск по семейным обстоятельствам, и в этом случае работодатели обычно соглашаются.
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Главное здесь – переплата, указала юрист. Ведь работник уже получил отпускные, но при выходе на работу ему обязаны платить зарплату. И отпустить его в отпуск позже без отпускных тоже нельзя. Поэтому тут тоже все решается по согласию. “Если работодатели идут навстречу работникам в этом вопросе, то условием переноса должен быть возврат работником полученных отпускных”, - отмечает Иванова.
 
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