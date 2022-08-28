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В Эстонии запретили автопробег по местам снесенных советских монументов
В Эстонии запретили автопробег по местам снесенных советских монументов - РИА Новости, 28.08.2022
В Эстонии запретили автопробег по местам снесенных советских монументов
Полиция Эстонии запретила в Нарве автопробег по местам, на которых раньше стояли советские монументы, снесенные по распоряжению правительства, сообщил в... РИА Новости, 28.08.2022
2022-08-28T22:13
2022-08-28T22:13
2022-08-28T22:13
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ХЕЛЬСИНКИ, 28 авг - РИА Новости. Полиция Эстонии запретила в Нарве автопробег по местам, на которых раньше стояли советские монументы, снесенные по распоряжению правительства, сообщил в воскресенье портал Delfi.В Нарве 16 августа был демонтирован и доставлен в Эстонский военный музей в поселке Виймси под Таллином памятник - танк Т-34, также было перенесено еще шесть советских военных монументов.По данным Delfi, нарвитяне по-прежнему чтят опустевшие после 16 августа памятные им места и спустя почти две недели несут туда цветы. Именно по этим местам и должны были колонной проехать машины.Организатор пробега Юлия Райя сообщила Delfi, что автопробег был заранее зарегистрирован в полиции. Планировалось, что на автопробег выйдут 35 машин, по ожиданиям организаторов, это примерно 50 человек. Они хотели проехать по памятным местам, возложить цветы, сфотографироваться. Ни о каких призывах и неправомерных действиях речи не было.В субботу эстонская полиция прервала проходивший в Нарве митинг в поддержку возвращения советских памятников, поскольку на мероприятии была представлена военная символика и нарушены требования по организации публичного собрания, сообщил департамент полиции и погранохраны.
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в мире, нарва, таллин, великая отечественная война (1941-1945), т-34, эстония
В мире, Нарва, Таллин, Великая Отечественная война (1941-1945), Т-34, Эстония
В Эстонии запретили автопробег по местам снесенных советских монументов
Эстонская полиция запретила в Нарве автопробег по местам снесенных советских монументов
ХЕЛЬСИНКИ, 28 авг - РИА Новости. Полиция Эстонии запретила в Нарве автопробег по местам, на которых раньше стояли советские монументы, снесенные по распоряжению правительства, сообщил в воскресенье портал Delfi.
В Нарве
16 августа был демонтирован и доставлен в Эстонский военный музей в поселке Виймси под Таллином
памятник - танк Т-34
, также было перенесено еще шесть советских военных монументов.
"В субботу в Нарве должен был пройти автопробег по местам, на которых раньше стояли советские монументы. Полиция отменила автопробег еще до того, как первые машины выехали на дорогу. Причина - наличие у участников военной символики на футболках. Это было изображение танка. Также полиция расценила мероприятие как митинг. Участники утверждают, что о митинге речь не шла", - говорится в сообщении.
По данным Delfi, нарвитяне по-прежнему чтят опустевшие после 16 августа памятные им места и спустя почти две недели несут туда цветы. Именно по этим местам и должны были колонной проехать машины.
Организатор пробега Юлия Райя сообщила Delfi, что автопробег был заранее зарегистрирован в полиции. Планировалось, что на автопробег выйдут 35 машин, по ожиданиям организаторов, это примерно 50 человек. Они хотели проехать по памятным местам, возложить цветы, сфотографироваться. Ни о каких призывах и неправомерных действиях речи не было.
В субботу эстонская полиция прервала проходивший в Нарве митинг в поддержку возвращения советских памятников, поскольку на мероприятии была представлена военная символика и нарушены требования по организации публичного собрания, сообщил департамент полиции и погранохраны.