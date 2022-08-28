https://ria.ru/20220828/monumenty-1812767007.html

В Эстонии запретили автопробег по местам снесенных советских монументов

В Эстонии запретили автопробег по местам снесенных советских монументов - РИА Новости, 28.08.2022

В Эстонии запретили автопробег по местам снесенных советских монументов

Полиция Эстонии запретила в Нарве автопробег по местам, на которых раньше стояли советские монументы, снесенные по распоряжению правительства, сообщил в... РИА Новости, 28.08.2022

2022-08-28T22:13

2022-08-28T22:13

2022-08-28T22:13

в мире

нарва

таллин

великая отечественная война (1941-1945)

т-34

эстония

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/36867/44/368674427_0:0:2013:1133_1920x0_80_0_0_8fc989306b400b8e2068f39b0b8a7c62.jpg

ХЕЛЬСИНКИ, 28 авг - РИА Новости. Полиция Эстонии запретила в Нарве автопробег по местам, на которых раньше стояли советские монументы, снесенные по распоряжению правительства, сообщил в воскресенье портал Delfi.В Нарве 16 августа был демонтирован и доставлен в Эстонский военный музей в поселке Виймси под Таллином памятник - танк Т-34, также было перенесено еще шесть советских военных монументов.По данным Delfi, нарвитяне по-прежнему чтят опустевшие после 16 августа памятные им места и спустя почти две недели несут туда цветы. Именно по этим местам и должны были колонной проехать машины.Организатор пробега Юлия Райя сообщила Delfi, что автопробег был заранее зарегистрирован в полиции. Планировалось, что на автопробег выйдут 35 машин, по ожиданиям организаторов, это примерно 50 человек. Они хотели проехать по памятным местам, возложить цветы, сфотографироваться. Ни о каких призывах и неправомерных действиях речи не было.В субботу эстонская полиция прервала проходивший в Нарве митинг в поддержку возвращения советских памятников, поскольку на мероприятии была представлена военная символика и нарушены требования по организации публичного собрания, сообщил департамент полиции и погранохраны.

https://ria.ru/20220826/pamyatnik-1812371344.html

нарва

таллин

эстония

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, нарва, таллин, великая отечественная война (1941-1945), т-34, эстония