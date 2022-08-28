Рейтинг@Mail.ru
В Эстонии запретили автопробег по местам снесенных советских монументов - РИА Новости, 28.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220828/monumenty-1812767007.html
В Эстонии запретили автопробег по местам снесенных советских монументов
В Эстонии запретили автопробег по местам снесенных советских монументов - РИА Новости, 28.08.2022
В Эстонии запретили автопробег по местам снесенных советских монументов
Полиция Эстонии запретила в Нарве автопробег по местам, на которых раньше стояли советские монументы, снесенные по распоряжению правительства, сообщил в... РИА Новости, 28.08.2022
2022-08-28T22:13
2022-08-28T22:13
в мире
нарва
таллин
великая отечественная война (1941-1945)
т-34
эстония
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/36867/44/368674427_0:0:2013:1133_1920x0_80_0_0_8fc989306b400b8e2068f39b0b8a7c62.jpg
ХЕЛЬСИНКИ, 28 авг - РИА Новости. Полиция Эстонии запретила в Нарве автопробег по местам, на которых раньше стояли советские монументы, снесенные по распоряжению правительства, сообщил в воскресенье портал Delfi.В Нарве 16 августа был демонтирован и доставлен в Эстонский военный музей в поселке Виймси под Таллином памятник - танк Т-34, также было перенесено еще шесть советских военных монументов.По данным Delfi, нарвитяне по-прежнему чтят опустевшие после 16 августа памятные им места и спустя почти две недели несут туда цветы. Именно по этим местам и должны были колонной проехать машины.Организатор пробега Юлия Райя сообщила Delfi, что автопробег был заранее зарегистрирован в полиции. Планировалось, что на автопробег выйдут 35 машин, по ожиданиям организаторов, это примерно 50 человек. Они хотели проехать по памятным местам, возложить цветы, сфотографироваться. Ни о каких призывах и неправомерных действиях речи не было.В субботу эстонская полиция прервала проходивший в Нарве митинг в поддержку возвращения советских памятников, поскольку на мероприятии была представлена военная символика и нарушены требования по организации публичного собрания, сообщил департамент полиции и погранохраны.
https://ria.ru/20220826/pamyatnik-1812371344.html
нарва
таллин
эстония
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/36867/44/368674427_0:0:2013:1509_1920x0_80_0_0_8e0dc6a51652fbb7517fad1a8b13bfe4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, нарва, таллин, великая отечественная война (1941-1945), т-34, эстония
В мире, Нарва, Таллин, Великая Отечественная война (1941-1945), Т-34, Эстония
22:13 28.08.2022
 
В Эстонии запретили автопробег по местам снесенных советских монументов

Эстонская полиция запретила в Нарве автопробег по местам снесенных советских монументов

© РИА Новости / Тимур НисаметдиновПолиция Эстонии
Полиция Эстонии - РИА Новости, 1920, 28.08.2022
© РИА Новости / Тимур Нисаметдинов
Полиция Эстонии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХЕЛЬСИНКИ, 28 авг - РИА Новости. Полиция Эстонии запретила в Нарве автопробег по местам, на которых раньше стояли советские монументы, снесенные по распоряжению правительства, сообщил в воскресенье портал Delfi.
В Нарве 16 августа был демонтирован и доставлен в Эстонский военный музей в поселке Виймси под Таллином памятник - танк Т-34, также было перенесено еще шесть советских военных монументов.
"В субботу в Нарве должен был пройти автопробег по местам, на которых раньше стояли советские монументы. Полиция отменила автопробег еще до того, как первые машины выехали на дорогу. Причина - наличие у участников военной символики на футболках. Это было изображение танка. Также полиция расценила мероприятие как митинг. Участники утверждают, что о митинге речь не шла", - говорится в сообщении.
По данным Delfi, нарвитяне по-прежнему чтят опустевшие после 16 августа памятные им места и спустя почти две недели несут туда цветы. Именно по этим местам и должны были колонной проехать машины.
Организатор пробега Юлия Райя сообщила Delfi, что автопробег был заранее зарегистрирован в полиции. Планировалось, что на автопробег выйдут 35 машин, по ожиданиям организаторов, это примерно 50 человек. Они хотели проехать по памятным местам, возложить цветы, сфотографироваться. Ни о каких призывах и неправомерных действиях речи не было.
В субботу эстонская полиция прервала проходивший в Нарве митинг в поддержку возвращения советских памятников, поскольку на мероприятии была представлена военная символика и нарушены требования по организации публичного собрания, сообщил департамент полиции и погранохраны.
На улицах Алуксне - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
26 августа, 17:14
В Латвии потеряли подлежащий сносу памятник советским воинам
 
В миреНарваТаллинВеликая Отечественная война (1941-1945)Т-34Эстония
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала