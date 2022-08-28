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В Гагаузской автономии Молдавии выразили тревогу из-за нехватки дров - РИА Новости, 28.08.2022
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В Гагаузской автономии Молдавии выразили тревогу из-за нехватки дров
В Гагаузской автономии Молдавии выразили тревогу из-за нехватки дров - РИА Новости, 28.08.2022
В Гагаузской автономии Молдавии выразили тревогу из-за нехватки дров
В Гагаузской автономии Молдавии может не хватить в полном объеме дров на зиму, заявил глава одного из районов региона Иван Топал. РИА Новости, 28.08.2022
2022-08-28T12:08
2022-08-28T12:08
в мире
молдавия
гагаузия
россия
таможенный союз
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КИШИНЕВ, 28 авг – РИА Новости. В Гагаузской автономии Молдавии может не хватить в полном объеме дров на зиму, заявил глава одного из районов региона Иван Топал.Молдавия переживает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы. Центральные власти республики предпринимают попытки для обеспечения страны дровами, углем и мазутом. В Молдавии 660 тысяч семей живут в домах с печным отоплением. В целом население страны в холодный период года потребляет более одного миллиона кубометров дров. Агентство лесного хозяйства Moldsilva прогнозирует, что сможет обеспечить около 800 тысяч кубометров из необходимого объема.Администрация автономии отмечают, что всего в Гагаузии в дровах нуждаются 19 тысяч 986 семей в количестве 93 тысяч 882 складометров. Больше всего заявок поступило от жителей Комратского района."В Комратском районе нуждаются в дровах 12 тысяч 134 семьи. Они запросили 47 тысяч 777 складометров, однако представители местного "Лесхоза" до зимы могут представить лишь 3 тысячи 165 складометров, это всего 6,6% от общего числа запрошенных дров", - сказал Топал, чьи слова приводит в воскресенье издание GagauzINFO.Гагаузия - автономное территориальное образование на юге Молдавии. В феврале 2014 года в автономии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз - торгово-экономическое объединение, в которое на тот момент входили Россия, Белоруссия и Казахстан.В середине июля в автономии начались протесты, сотни автомобилистов выразили возмущение в связи с ростом цен на горючее. Манифестанты обратились к властям страны с требованиями временно отменить ставку акциза на бензин, аннулировать поправки в закон о нефтепродуктах, из-за которых национальный регулятор рынка обязан ежедневно повышать цены на бензин. Они отметили, что если не будут услышаны, то проведут протесты в Кишиневе.
https://ria.ru/20220827/dodon-1812523776.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220827/evrointegratsiya-1812525122.html
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в мире, молдавия, гагаузия, россия, таможенный союз
В мире, Молдавия, Гагаузия, Россия, Таможенный союз
12:08 28.08.2022
 
В Гагаузской автономии Молдавии выразили тревогу из-за нехватки дров

В Гагаузской автономии Молдавии выразили тревогу из-за нехватки дров на зиму

© РИА Новости / Мария МарикянДрова
Дрова - РИА Новости, 1920, 28.08.2022
© РИА Новости / Мария Марикян
Дрова. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 28 авг – РИА Новости. В Гагаузской автономии Молдавии может не хватить в полном объеме дров на зиму, заявил глава одного из районов региона Иван Топал.
Молдавия переживает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы. Центральные власти республики предпринимают попытки для обеспечения страны дровами, углем и мазутом. В Молдавии 660 тысяч семей живут в домах с печным отоплением. В целом население страны в холодный период года потребляет более одного миллиона кубометров дров. Агентство лесного хозяйства Moldsilva прогнозирует, что сможет обеспечить около 800 тысяч кубометров из необходимого объема.
Администрация автономии отмечают, что всего в Гагаузии в дровах нуждаются 19 тысяч 986 семей в количестве 93 тысяч 882 складометров. Больше всего заявок поступило от жителей Комратского района.
"В Комратском районе нуждаются в дровах 12 тысяч 134 семьи. Они запросили 47 тысяч 777 складометров, однако представители местного "Лесхоза" до зимы могут представить лишь 3 тысячи 165 складометров, это всего 6,6% от общего числа запрошенных дров", - сказал Топал, чьи слова приводит в воскресенье издание GagauzINFO.
Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 27.08.2022
Вчера, 13:54
Додон рассказал об опасности евроинтеграции
Гагаузия - автономное территориальное образование на юге Молдавии. В феврале 2014 года в автономии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз - торгово-экономическое объединение, в которое на тот момент входили Россия, Белоруссия и Казахстан.
В середине июля в автономии начались протесты, сотни автомобилистов выразили возмущение в связи с ростом цен на горючее. Манифестанты обратились к властям страны с требованиями временно отменить ставку акциза на бензин, аннулировать поправки в закон о нефтепродуктах, из-за которых национальный регулятор рынка обязан ежедневно повышать цены на бензин. Они отметили, что если не будут услышаны, то проведут протесты в Кишиневе.
Баллотирующийся на второй срок президент Игорь Додон во время второго тура на выборах президента Молдавии на избирательном участке в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 27.08.2022
Вчера, 13:58В мире
Додон: под ширмой евроинтеграции из Молдавии делают управляемую колонию
 
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