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Мишустин поручил выделить Забайкалью деньги на ремонт дорог - РИА Новости, 28.08.2022
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Мишустин поручил выделить Забайкалью деньги на ремонт дорог
Мишустин поручил выделить Забайкалью деньги на ремонт дорог - РИА Новости, 28.08.2022
Мишустин поручил выделить Забайкалью деньги на ремонт дорог
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил до 20 октября найти оптимальный способ энергоснабжения второй очереди строительства горно-металлургического... РИА Новости, 28.08.2022
2022-08-28T10:30
2022-08-28T10:30
экономика
дальний восток
забайкальский край
министерство финансов рф (минфин россии)
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил до 20 октября найти оптимальный способ энергоснабжения второй очереди строительства горно-металлургического комбината "Удокан" в Забайкалье, а также выделить средства на ремонт региональных и местных дорог, повреждённых прошлогодним паводком, сообщила пресс-служба кабмина.Поручения даны по итогам поездки Мишустина в Сибирь и на Дальний Восток."Блок поручений по Забайкалью связан с развитием промышленности. Одно из указаний предписывает федеральным ведомствам до 20 октября найти оптимальный способ энергоснабжения второй очереди строительства горно-металлургического комбината "Удокан", - говорится в сообщении.Кроме того, как отметили в кабмине, правительству края вместе с Минвостокразвития и Минфином до 15 октября необходимо проработать возможность продления периода налоговых льгот для резидентов действующих здесь территорий опережающего социально-экономического развития "Забайкалье" и "Краснокаменск".Ещё одно поручение, как сообщается, касается выделения Забайкальскому краю средств на ремонт региональных и местных дорог, повреждённых прошлогодним паводком. Финансирование должны предусмотреть в бюджете 2023–2025 годов."Общим для властей всех дальневосточных регионов стало поручение определить виды сельхозпродукции, производство которых наиболее перспективно. В этом руководству субъектов помогут специалисты Минвостокразвития, Минсельхоза, Минфина и Минэкономразвития. Срок его исполнения – до 25 октября 2022 года", - отметили в пресс-службе.
https://ria.ru/20220825/vyplaty-1812022800.html
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экономика, дальний восток, забайкальский край, министерство финансов рф (минфин россии), министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Экономика, Дальний Восток, Забайкальский край, Министерство финансов РФ (Минфин России), Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
10:30 28.08.2022
 
Мишустин поручил выделить Забайкалью деньги на ремонт дорог

Премьер Мишустин поручил выделить Забайкалью деньги на ремонт поврежденных паводком дорог

© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами РФ - РИА Новости, 1920, 28.08.2022
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил до 20 октября найти оптимальный способ энергоснабжения второй очереди строительства горно-металлургического комбината "Удокан" в Забайкалье, а также выделить средства на ремонт региональных и местных дорог, повреждённых прошлогодним паводком, сообщила пресс-служба кабмина.
Поручения даны по итогам поездки Мишустина в Сибирь и на Дальний Восток.
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"Блок поручений по Забайкалью связан с развитием промышленности. Одно из указаний предписывает федеральным ведомствам до 20 октября найти оптимальный способ энергоснабжения второй очереди строительства горно-металлургического комбината "Удокан", - говорится в сообщении.
Кроме того, как отметили в кабмине, правительству края вместе с Минвостокразвития и Минфином до 15 октября необходимо проработать возможность продления периода налоговых льгот для резидентов действующих здесь территорий опережающего социально-экономического развития "Забайкалье" и "Краснокаменск".
Ещё одно поручение, как сообщается, касается выделения Забайкальскому краю средств на ремонт региональных и местных дорог, повреждённых прошлогодним паводком. Финансирование должны предусмотреть в бюджете 2023–2025 годов.
"Общим для властей всех дальневосточных регионов стало поручение определить виды сельхозпродукции, производство которых наиболее перспективно. В этом руководству субъектов помогут специалисты Минвостокразвития, Минсельхоза, Минфина и Минэкономразвития. Срок его исполнения – до 25 октября 2022 года", - отметили в пресс-службе.
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ЭкономикаДальний ВостокЗабайкальский крайМинистерство финансов РФ (Минфин России)Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
 
 
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