https://ria.ru/20220828/dorogi-1812669266.html

Мишустин поручил выделить Забайкалью деньги на ремонт дорог

Мишустин поручил выделить Забайкалью деньги на ремонт дорог - РИА Новости, 28.08.2022

Мишустин поручил выделить Забайкалью деньги на ремонт дорог

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил до 20 октября найти оптимальный способ энергоснабжения второй очереди строительства горно-металлургического... РИА Новости, 28.08.2022

2022-08-28T10:30

2022-08-28T10:30

2022-08-28T10:30

экономика

дальний восток

забайкальский край

министерство финансов рф (минфин россии)

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил до 20 октября найти оптимальный способ энергоснабжения второй очереди строительства горно-металлургического комбината "Удокан" в Забайкалье, а также выделить средства на ремонт региональных и местных дорог, повреждённых прошлогодним паводком, сообщила пресс-служба кабмина.Поручения даны по итогам поездки Мишустина в Сибирь и на Дальний Восток."Блок поручений по Забайкалью связан с развитием промышленности. Одно из указаний предписывает федеральным ведомствам до 20 октября найти оптимальный способ энергоснабжения второй очереди строительства горно-металлургического комбината "Удокан", - говорится в сообщении.Кроме того, как отметили в кабмине, правительству края вместе с Минвостокразвития и Минфином до 15 октября необходимо проработать возможность продления периода налоговых льгот для резидентов действующих здесь территорий опережающего социально-экономического развития "Забайкалье" и "Краснокаменск".Ещё одно поручение, как сообщается, касается выделения Забайкальскому краю средств на ремонт региональных и местных дорог, повреждённых прошлогодним паводком. Финансирование должны предусмотреть в бюджете 2023–2025 годов."Общим для властей всех дальневосточных регионов стало поручение определить виды сельхозпродукции, производство которых наиболее перспективно. В этом руководству субъектов помогут специалисты Минвостокразвития, Минсельхоза, Минфина и Минэкономразвития. Срок его исполнения – до 25 октября 2022 года", - отметили в пресс-службе.

https://ria.ru/20220825/vyplaty-1812022800.html

https://realty.ria.ru/20220816/kapremont-1809906143.html

дальний восток

забайкальский край

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, дальний восток, забайкальский край, министерство финансов рф (минфин россии), министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)