Мишустин поручил выделить Забайкалью деньги на ремонт дорог
Премьер Мишустин поручил выделить Забайкалью деньги на ремонт поврежденных паводком дорог
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами РФ. Архивное фото
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил до 20 октября найти оптимальный способ энергоснабжения второй очереди строительства горно-металлургического комбината "Удокан" в Забайкалье, а также выделить средства на ремонт региональных и местных дорог, повреждённых прошлогодним паводком, сообщила пресс-служба кабмина.
Поручения даны по итогам поездки Мишустина в Сибирь и на Дальний Восток.
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"Блок поручений по Забайкалью связан с развитием промышленности. Одно из указаний предписывает федеральным ведомствам до 20 октября найти оптимальный способ энергоснабжения второй очереди строительства горно-металлургического комбината "Удокан", - говорится в сообщении.
Кроме того, как отметили в кабмине, правительству края вместе с Минвостокразвития и Минфином до 15 октября необходимо проработать возможность продления периода налоговых льгот для резидентов действующих здесь территорий опережающего социально-экономического развития "Забайкалье" и "Краснокаменск".
Ещё одно поручение, как сообщается, касается выделения Забайкальскому краю средств на ремонт региональных и местных дорог, повреждённых прошлогодним паводком. Финансирование должны предусмотреть в бюджете 2023–2025 годов.
"Общим для властей всех дальневосточных регионов стало поручение определить виды сельхозпродукции, производство которых наиболее перспективно. В этом руководству субъектов помогут специалисты Минвостокразвития, Минсельхоза, Минфина и Минэкономразвития. Срок его исполнения – до 25 октября 2022 года", - отметили в пресс-службе.