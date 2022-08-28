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В Москве прошел автопробег в поддержку Сербии - РИА Новости, 28.08.2022
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В Москве прошел автопробег в поддержку Сербии
В Москве прошел автопробег в поддержку Сербии - РИА Новости, 28.08.2022
В Москве прошел автопробег в поддержку Сербии
Автопробег в поддержку Сербии прошел в Москве, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 28.08.2022
2022-08-28T17:16
2022-08-28T19:53
георгий победоносец
сербия
россия
калужское шоссе
общество
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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Автопробег в поддержку Сербии прошел в Москве, сообщил корреспондент РИА Новости.Водители с флагами России и Сербии стартовали с Калужского шоссе и проследовали через центр столицы в сторону Красногорска. Завершиться мероприятие должно у памятника Георгию Победоносцу в этом подмосковном городе.Организаторы в своем Telegram-канале позиционируют мероприятие как дружественный автопробег братских народов двух стран.В марте автопробег в поддержку России состоялся в Белграде, в нем приняли участие около сотни автомобилей.
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сербия
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Автопробег в поддержку Сербии в Москве
Автопробег в поддержку Сербии в Москве
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георгий победоносец, сербия, россия, калужское шоссе, общество
Георгий Победоносец, Сербия, Россия, Калужское шоссе, Общество
17:16 28.08.2022 (обновлено: 19:53 28.08.2022)
 
В Москве прошел автопробег в поддержку Сербии

В Москве прошел дружественный автопробег братских народов России и Сербии

Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Автопробег в поддержку Сербии прошел в Москве, сообщил корреспондент РИА Новости.
Водители с флагами России и Сербии стартовали с Калужского шоссе и проследовали через центр столицы в сторону Красногорска. Завершиться мероприятие должно у памятника Георгию Победоносцу в этом подмосковном городе.
Организаторы в своем Telegram-канале позиционируют мероприятие как дружественный автопробег братских народов двух стран.
В марте автопробег в поддержку России состоялся в Белграде, в нем приняли участие около сотни автомобилей.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
27 августа, 07:46В России
Захарова: Россия никогда не забудет, что Косово – это Сербия
 
Георгий ПобедоносецСербияРоссияКалужское шоссеОбщество
 
 
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