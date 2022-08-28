https://ria.ru/20220828/avtoprobeg-1812727500.html

В Москве прошел автопробег в поддержку Сербии

В Москве прошел автопробег в поддержку Сербии - РИА Новости, 28.08.2022

В Москве прошел автопробег в поддержку Сербии

Автопробег в поддержку Сербии прошел в Москве, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 28.08.2022

2022-08-28T17:16

2022-08-28T17:16

2022-08-28T19:53

георгий победоносец

сербия

россия

калужское шоссе

общество

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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Автопробег в поддержку Сербии прошел в Москве, сообщил корреспондент РИА Новости.Водители с флагами России и Сербии стартовали с Калужского шоссе и проследовали через центр столицы в сторону Красногорска. Завершиться мероприятие должно у памятника Георгию Победоносцу в этом подмосковном городе.Организаторы в своем Telegram-канале позиционируют мероприятие как дружественный автопробег братских народов двух стран.В марте автопробег в поддержку России состоялся в Белграде, в нем приняли участие около сотни автомобилей.

https://radiosputnik.ria.ru/20220827/zakharova-1812471252.html

сербия

россия

калужское шоссе

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Автопробег в поддержку Сербии в Москве Автопробег в поддержку Сербии в Москве 2022-08-28T17:16 true PT0M22S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

георгий победоносец, сербия, россия, калужское шоссе, общество