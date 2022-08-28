https://ria.ru/20220828/avtoprobeg-1812727500.html
В Москве прошел автопробег в поддержку Сербии
В Москве прошел автопробег в поддержку Сербии - РИА Новости, 28.08.2022
В Москве прошел автопробег в поддержку Сербии
Автопробег в поддержку Сербии прошел в Москве, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 28.08.2022
2022-08-28T17:16
2022-08-28T17:16
2022-08-28T19:53
георгий победоносец
сербия
россия
калужское шоссе
общество
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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Автопробег в поддержку Сербии прошел в Москве, сообщил корреспондент РИА Новости.Водители с флагами России и Сербии стартовали с Калужского шоссе и проследовали через центр столицы в сторону Красногорска. Завершиться мероприятие должно у памятника Георгию Победоносцу в этом подмосковном городе.Организаторы в своем Telegram-канале позиционируют мероприятие как дружественный автопробег братских народов двух стран.В марте автопробег в поддержку России состоялся в Белграде, в нем приняли участие около сотни автомобилей.
https://radiosputnik.ria.ru/20220827/zakharova-1812471252.html
сербия
россия
калужское шоссе
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Автопробег в поддержку Сербии в Москве
Автопробег в поддержку Сербии в Москве
2022-08-28T17:16
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PT0M22S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
георгий победоносец, сербия, россия, калужское шоссе, общество
Георгий Победоносец, Сербия, Россия, Калужское шоссе, Общество
17:16 28.08.2022 (обновлено: 19:53 28.08.2022)
В Москве прошел автопробег в поддержку Сербии
В Москве прошел дружественный автопробег братских народов России и Сербии