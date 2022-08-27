https://ria.ru/20220827/zapad-1812327613.html

Горячее лето сменит веселая осень — Запад не может изменить ход событий

Горячее лето сменит веселая осень — Запад не может изменить ход событий - РИА Новости, 27.08.2022

Горячее лето сменит веселая осень — Запад не может изменить ход событий

Горячее — во всех смыслах — лето-2022 уходит, но глобальные перспективы на осень не дают даже повода для того, чтобы утверждать, что хуже уже точно не будет. И... РИА Новости, 27.08.2022

2022-08-27T08:00

2022-08-27T08:00

2022-08-27T08:00

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Горячее — во всех смыслах — лето-2022 уходит, но глобальные перспективы на осень не дают даже повода для того, чтобы утверждать, что хуже уже точно не будет. И дело вовсе не только в конфликте на Украине — он лишь часть все более явно разворачивающегося мирового кризиса. Само понятие "кризис" уже сильно дискредитировано — но так проще называть то, что на самом деле является острой фазой трансформации всего миропорядка.Мировая рецессия еще не началась, хотя энергетический кризис уже идет в полный рост — и то, что в центре него оказалась именно Европа, далеко не случайно. Нет, понятно, что рост цен на энергоносители ударил по третьему миру куда сильнее, чем по Западу, — достаточно привести примеры Шри-Ланки и Пакистана — но к проблемам в развивающихся странах глобальные, то есть западные медиа привыкли, а вот свои серьезные сложности вызывают у них повышенную тревожность. Европа и США с тревогой ждут наступающую осень — ожидая резкого повышения социальной и политической напряженности в своем доме.Остановить этот процесс уже невозможно — и не только потому, что Запад сам спровоцировал рост цен, сделал ставку на победу над Россией на Украине и ради этого начал процесс отказа от российских энергоносителей. Нет, это лишь усугубило и так нараставшие проблемы — и в самих странах, и в их положении на мировой арене. Так, например, попытка изолировать Россию после начала боевых действий на Украине привела к тому, что мир разделился на тех, кто поддерживает претензии США и Европы на сохранение гегемонии, и тех, кто против этого.Причем это разделение становится все более отчетливым. Если полгода назад в ООН за резолюцию, осуждающую "российскую агрессию" проголосовала 141 страна из 194, то на днях очередное заявление с призывом к России "немедленно прекратить боевые действия" подписали всего 54 страны. То есть практически только западные — с небольшим числом примкнувших к ним развивающихся государств.Понятно, что абсолютное большинство не поддержавших антироссийскую резолюцию стран руководствуется одним и тем же — мир не хочет продолжения американской и европейской гегемонии, и попытка изоляции и наказания России рассматривается как способ, которым коллективный Запад хочет удержать свое ускользающее превосходство.В итоге вместо укрепления своих глобальных позиций он лишь ослабил их — и весь остальной мир это видит и понимает. Плюс к этому санкции ударили и по западной экономике — и это ведь еще не дно кризиса. Кризиса не экономического — а уже политического, бывшего и до Украины — но своими собственными действиями Европа и США ускорили все процессы.Что ожидает Запад в ближайшие недели? Смена власти в Великобритании — новый премьер Лиз Трасс будет в еще более слабой позиции, чем Джонсон, а страна фактически вступает в период подготовки к парламентским выборам (возможно, что и внеочередным) — и это на фоне усиления сепаратистских тенденций в Шотландии и неурегулированных последствий Brexit.Германской коалиции будет непросто пережить ближайшие полгода — и, хотя она сохранится, внутриполитическое недовольство канцлером Шольцем приведет к тому, что влияние страны на общеевропейские процессы ослабнет.В Италии через месяц пройдут парламентские выборы — на них практически гарантирована победа правой коалиции во главе с Джорджией Мелони (которая станет первой женщиной премьер-министром в итальянской истории) и с участием партий Маттео Сальвини и Сильвио Берлускони.Итальянцы и сейчас скептически настроены в отношении перспектив жесткой конфронтации с Россией — и новое правительство будет в пропагандистских целях разыгрывать эту карту. Хотя оно не предпримет реальной попытки пойти против политики ЕС по украинскому вопросу, общей стабильности Евросоюзу это точно не добавит.В Штатах в ноябре пройдут промежуточные выборы в конгресс, по результатам которых республиканцы Трампа установят контроль над обеими палатами парламента, а Байден превратится в хромую утку. Но самым главным итогом этих выборов станет фатальное углубление раскола в США — страна возьмет курс на президентские выборы 2024 года, результаты которых проигравшая сторона признавать не собирается. Накал страстей уже сейчас виден по все более агрессивной риторике сторон — например, в четверг Байден заявил, что от лозунга Трампа "Make America Great Again" веет экстремистскими настроениями, а идеологию части республиканцев можно сравнить с "полуфашизмом". Америка взяла курс на раскол — и остановить ее может только чудо.Понятно, что все эти процессы никак не связаны с происходящим на Украине — они имеют серьезнейшие внутренние причины. Но спираль конфликта с Россией теперь уже влияет на все происходящее на Западе — хотя там так долго убеждали всех в том, что Москва вмешивается в их дела, что сейчас снова ждут и прямого нашего вмешательства.Например, в той же Италии проатлантические силы уверяют, что Кремль делает ставку на победу правых — хотя в нынешней ситуации для нас важно не то, кто будет у власти в тех или иных странах Запада, а то, как это скажется на управляемости и единстве "золотого миллиарда". Если укрепит его — мы в любом случае будем против: зачем нам усиливать того, кто объявил нас врагом?Но в том и дело, что Запад вступил на тот путь, на котором у него практически нет хороших краткосрочных и среднесрочных вариантов. И вовсе не из-за козней России, а по причине накопившихся собственных ошибок и непомерных амбиций. Придут правые или левые — все равно углубится раскол, потому что правым не дадут ничего радикально поменять, а политика левых будет вызывать еще большее возмущение правых.При этом Россию все равно будут обвинять в попытках повлиять на западное общественное мнение (хотя нам и обрубили практически все возможности для вещания там) и в прямом вмешательстве во внутренние дела Европы и США — не говоря уже о том, что сама наша спецоперация не просто создает проблемы Западу, но и представляет собой угрозу для него.Отвечать на все это можно только одним — в данных отношениях мы сейчас руководствуемся врачебным принципом "не навреди": никакое наше вмешательство (с целью спасения или же вреда) не может дать столь сильного эффекта, как тот, что вызывает собственная политика западных стран. Пускай продолжают делать то, что делают, идти туда, куда идут, — это и будет самым лучшим вариантом для нас. Все, что нужно для собственного падения, они сделают абсолютно самостоятельно.

https://ria.ru/20220822/gaz-1811223897.html

https://ria.ru/20220822/evropa-1811184634.html

https://ria.ru/20220825/energokrizis-1812032800.html

https://ria.ru/20220821/ekonomika-1810742233.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220824/1811955357.html

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Петр Акопов https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569984858_0:130:960:1090_100x100_80_0_0_07fd8ba5bb0166d714951356c555373e.jpg

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авторы, россия, украина, италия, евросоюз, оон, сильвио берлускони, маттео сальвини, лиз трасс, в мире