https://ria.ru/20220827/zaes-1812638844.html

Россия распространила в СБ ООН свидетельства обстрела ЗАЭС Украиной

Россия распространила в СБ ООН свидетельства обстрела ЗАЭС Украиной - РИА Новости, 27.08.2022

Россия распространила в СБ ООН свидетельства обстрела ЗАЭС Украиной

Россия распространила среди членов Совета Безопасности ООН презентацию Минобороны об обстреле украинскими войсками Запорожской атомной электростанции 25... РИА Новости, 27.08.2022

2022-08-27T23:00

2022-08-27T23:00

2022-08-27T23:38

специальная военная операция на украине

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ООН, 27 авг — РИА Новости. Россия распространила среди членов Совета Безопасности ООН презентацию Минобороны об обстреле украинскими войсками Запорожской атомной электростанции 25 августа.Об этом российское постпредство сообщило в Twitter.Двадцать пятого августа Минобороны России сообщало, что украинская крупнокалиберная артиллерия в течение суток семь раз обстреляла Запорожскую АЭС и город Энергодар. Российские войска ответным огнем подавили средства противника.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. Как подчеркивали в российском МИД, это нужно, чтобы не допустить утечки ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.Ожидается, что в ближайшие дни станцию посетит инспекция МАГАТЭ во главе с руководителем организации Рафаэлем Гросси.

https://ria.ru/20220827/spetsoperatsiya-1812637462.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, украина, совет безопасности оон, запорожская аэс, вооруженные силы украины