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Россия распространила в СБ ООН свидетельства обстрела ЗАЭС Украиной - РИА Новости, 27.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220827/zaes-1812638844.html
Россия распространила в СБ ООН свидетельства обстрела ЗАЭС Украиной
Россия распространила в СБ ООН свидетельства обстрела ЗАЭС Украиной - РИА Новости, 27.08.2022
Россия распространила в СБ ООН свидетельства обстрела ЗАЭС Украиной
Россия распространила среди членов Совета Безопасности ООН презентацию Минобороны об обстреле украинскими войсками Запорожской атомной электростанции 25... РИА Новости, 27.08.2022
2022-08-27T23:00
2022-08-27T23:38
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
совет безопасности оон
запорожская аэс
вооруженные силы украины
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ООН, 27 авг — РИА Новости. Россия распространила среди членов Совета Безопасности ООН презентацию Минобороны об обстреле украинскими войсками Запорожской атомной электростанции 25 августа.Об этом российское постпредство сообщило в Twitter.Двадцать пятого августа Минобороны России сообщало, что украинская крупнокалиберная артиллерия в течение суток семь раз обстреляла Запорожскую АЭС и город Энергодар. Российские войска ответным огнем подавили средства противника.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. Как подчеркивали в российском МИД, это нужно, чтобы не допустить утечки ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.Ожидается, что в ближайшие дни станцию посетит инспекция МАГАТЭ во главе с руководителем организации Рафаэлем Гросси.
https://ria.ru/20220827/spetsoperatsiya-1812637462.html
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в мире, россия, украина, совет безопасности оон, запорожская аэс, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Совет Безопасности ООН, Запорожская АЭС, Вооруженные силы Украины
23:00 27.08.2022 (обновлено: 23:38 27.08.2022)
 
Россия распространила в СБ ООН свидетельства обстрела ЗАЭС Украиной

Россия распространила в СБ ООН свидетельства обстрела ЗАЭС Украиной 25 августа

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 27.08.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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ООН, 27 авг — РИА Новости. Россия распространила среди членов Совета Безопасности ООН презентацию Минобороны об обстреле украинскими войсками Запорожской атомной электростанции 25 августа.
Об этом российское постпредство сообщило в Twitter.
"Уровень радиации на энергоблоках контролируется и остается в пределах нормы", — сказано в публикации.
Двадцать пятого августа Минобороны России сообщало, что украинская крупнокалиберная артиллерия в течение суток семь раз обстреляла Запорожскую АЭС и город Энергодар. Российские войска ответным огнем подавили средства противника.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. Как подчеркивали в российском МИД, это нужно, чтобы не допустить утечки ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
Ожидается, что в ближайшие дни станцию посетит инспекция МАГАТЭ во главе с руководителем организации Рафаэлем Гросси.
Территория Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 27.08.2022
Вчера, 22:47Специальная военная операция на Украине
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