https://ria.ru/20220827/zaes-1812638844.html
Россия распространила в СБ ООН свидетельства обстрела ЗАЭС Украиной
Россия распространила в СБ ООН свидетельства обстрела ЗАЭС Украиной - РИА Новости, 27.08.2022
Россия распространила в СБ ООН свидетельства обстрела ЗАЭС Украиной
Россия распространила среди членов Совета Безопасности ООН презентацию Минобороны об обстреле украинскими войсками Запорожской атомной электростанции 25... РИА Новости, 27.08.2022
2022-08-27T23:00
2022-08-27T23:00
2022-08-27T23:38
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
совет безопасности оон
запорожская аэс
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1a/1812420093_0:168:3071:1895_1920x0_80_0_0_48476c4887a76db68f86503ec1d7a4b1.jpg
ООН, 27 авг — РИА Новости. Россия распространила среди членов Совета Безопасности ООН презентацию Минобороны об обстреле украинскими войсками Запорожской атомной электростанции 25 августа.Об этом российское постпредство сообщило в Twitter.Двадцать пятого августа Минобороны России сообщало, что украинская крупнокалиберная артиллерия в течение суток семь раз обстреляла Запорожскую АЭС и город Энергодар. Российские войска ответным огнем подавили средства противника.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. Как подчеркивали в российском МИД, это нужно, чтобы не допустить утечки ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.Ожидается, что в ближайшие дни станцию посетит инспекция МАГАТЭ во главе с руководителем организации Рафаэлем Гросси.
https://ria.ru/20220827/spetsoperatsiya-1812637462.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1a/1812420093_393:341:2669:2048_1920x0_80_0_0_f97e95ab862e9b133a14d01e69874dce.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, совет безопасности оон, запорожская аэс, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Совет Безопасности ООН, Запорожская АЭС, Вооруженные силы Украины
23:00 27.08.2022 (обновлено: 23:38 27.08.2022)
Россия распространила в СБ ООН свидетельства обстрела ЗАЭС Украиной
Россия распространила в СБ ООН свидетельства обстрела ЗАЭС Украиной 25 августа