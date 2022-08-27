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Российские войска уничтожили гаубицу М777, из которой ВСУ обстреливали ЗАЭС - РИА Новости, 27.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220827/zaes-1812516974.html
Российские войска уничтожили гаубицу М777, из которой ВСУ обстреливали ЗАЭС
Российские войска уничтожили гаубицу М777, из которой ВСУ обстреливали ЗАЭС - РИА Новости, 27.08.2022
Российские войска уничтожили гаубицу М777, из которой ВСУ обстреливали ЗАЭС
Возле Марганца Днепропетровской области уничтожена гаубица М777, из которой обстреливали Запорожскую АЭС, заявили в российском Минобороны. РИА Новости, 27.08.2022
2022-08-27T12:57
2022-08-27T13:45
специальная военная операция на украине
в мире
украина
запорожская аэс
министерство обороны рф (минобороны рф)
днепропетровская область
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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Возле Марганца Днепропетровской области уничтожена гаубица М777, из которой обстреливали Запорожскую АЭС, заявили в российском Минобороны."Обстрел украинской артиллерией атомной станции осуществлялся из района населенного пункта Марганец Днепропетровской области. В ходе контрбатарейной борьбы в данном районе выявлена и уничтожена американская гаубица М777", — отметил представитель ведомства Игорь Конашенков.По данным министерства, за сутки по территории станции выпущено 17 снарядов. Четыре из них, как утверждается, попали по крыше спецкорпуса № 1, где хранятся 168 сборок с американским ядерным топливом. Еще десять разорвались в 30 метрах от хранилища отработанного ядерного топлива, три — в районе спецкорпуса № 2, где находится узел хранения свежего ядерного топлива и хранилище твердых радиоактивных отходов.Радиационная обстановка на АЭС остается в норме.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. Украинская армия продолжает регулярно обстреливать город и прилегающие к нему территории станции.В ближайшее время ожидается визит группы экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Как заявил президент Франции Эммануэль Макрон, Россия и Украина предоставили гарантии безопасности для отправки миссии.
https://radiosputnik.ria.ru/20220827/obstrel-1812490011.html
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в мире, украина, запорожская аэс, министерство обороны рф (минобороны рф), днепропетровская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Запорожская АЭС, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Днепропетровская область
12:57 27.08.2022 (обновлено: 13:45 27.08.2022)
 
Российские войска уничтожили гаубицу М777, из которой ВСУ обстреливали ЗАЭС

Минобороны: российские войска уничтожили гаубицу М777, из которой ВСУ обстреливали ЗАЭС

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкТерритория Запорожской АЭС в Энергодаре
Территория Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 27.08.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Территория Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Возле Марганца Днепропетровской области уничтожена гаубица М777, из которой обстреливали Запорожскую АЭС, заявили в российском Минобороны.
"Обстрел украинской артиллерией атомной станции осуществлялся из района населенного пункта Марганец Днепропетровской области. В ходе контрбатарейной борьбы в данном районе выявлена и уничтожена американская гаубица М777", — отметил представитель ведомства Игорь Конашенков.
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 27.08.2022
Вчера, 10:33В мире
Четверть ударов украинской армии по Энергодару пришлась по территории ЗАЭС
По данным министерства, за сутки по территории станции выпущено 17 снарядов. Четыре из них, как утверждается, попали по крыше спецкорпуса № 1, где хранятся 168 сборок с американским ядерным топливом. Еще десять разорвались в 30 метрах от хранилища отработанного ядерного топлива, три — в районе спецкорпуса № 2, где находится узел хранения свежего ядерного топлива и хранилище твердых радиоактивных отходов.
Радиационная обстановка на АЭС остается в норме.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. Украинская армия продолжает регулярно обстреливать город и прилегающие к нему территории станции.
В ближайшее время ожидается визит группы экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Как заявил президент Франции Эммануэль Макрон, Россия и Украина предоставили гарантии безопасности для отправки миссии.
Запорожская атомная электростанция
26 августа, 18:46Инфографика
Запорожская атомная электростанция
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаЗапорожская АЭСМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Днепропетровская область
 
 
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