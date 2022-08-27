12:57 27.08.2022 (обновлено: 13:45 27.08.2022)
Российские войска уничтожили гаубицу М777, из которой ВСУ обстреливали ЗАЭС
Минобороны: российские войска уничтожили гаубицу М777, из которой ВСУ обстреливали ЗАЭС
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкТерритория Запорожской АЭС в Энергодаре
Территория Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Возле Марганца Днепропетровской области уничтожена гаубица М777, из которой обстреливали Запорожскую АЭС, заявили в российском Минобороны.
"Обстрел украинской артиллерией атомной станции осуществлялся из района населенного пункта Марганец Днепропетровской области. В ходе контрбатарейной борьбы в данном районе выявлена и уничтожена американская гаубица М777", — отметил представитель ведомства Игорь Конашенков.
По данным министерства, за сутки по территории станции выпущено 17 снарядов. Четыре из них, как утверждается, попали по крыше спецкорпуса № 1, где хранятся 168 сборок с американским ядерным топливом. Еще десять разорвались в 30 метрах от хранилища отработанного ядерного топлива, три — в районе спецкорпуса № 2, где находится узел хранения свежего ядерного топлива и хранилище твердых радиоактивных отходов.
Радиационная обстановка на АЭС остается в норме.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. Украинская армия продолжает регулярно обстреливать город и прилегающие к нему территории станции.
В ближайшее время ожидается визит группы экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Как заявил президент Франции Эммануэль Макрон, Россия и Украина предоставили гарантии безопасности для отправки миссии.