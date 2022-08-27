https://ria.ru/20220827/zaes-1812516974.html

Российские войска уничтожили гаубицу М777, из которой ВСУ обстреливали ЗАЭС

Российские войска уничтожили гаубицу М777, из которой ВСУ обстреливали ЗАЭС - РИА Новости, 27.08.2022

Российские войска уничтожили гаубицу М777, из которой ВСУ обстреливали ЗАЭС

Возле Марганца Днепропетровской области уничтожена гаубица М777, из которой обстреливали Запорожскую АЭС, заявили в российском Минобороны. РИА Новости, 27.08.2022

2022-08-27T12:57

2022-08-27T12:57

2022-08-27T13:45

специальная военная операция на украине

в мире

украина

запорожская аэс

министерство обороны рф (минобороны рф)

днепропетровская область

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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Возле Марганца Днепропетровской области уничтожена гаубица М777, из которой обстреливали Запорожскую АЭС, заявили в российском Минобороны."Обстрел украинской артиллерией атомной станции осуществлялся из района населенного пункта Марганец Днепропетровской области. В ходе контрбатарейной борьбы в данном районе выявлена и уничтожена американская гаубица М777", — отметил представитель ведомства Игорь Конашенков.По данным министерства, за сутки по территории станции выпущено 17 снарядов. Четыре из них, как утверждается, попали по крыше спецкорпуса № 1, где хранятся 168 сборок с американским ядерным топливом. Еще десять разорвались в 30 метрах от хранилища отработанного ядерного топлива, три — в районе спецкорпуса № 2, где находится узел хранения свежего ядерного топлива и хранилище твердых радиоактивных отходов.Радиационная обстановка на АЭС остается в норме.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. Украинская армия продолжает регулярно обстреливать город и прилегающие к нему территории станции.В ближайшее время ожидается визит группы экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Как заявил президент Франции Эммануэль Макрон, Россия и Украина предоставили гарантии безопасности для отправки миссии.

https://radiosputnik.ria.ru/20220827/obstrel-1812490011.html

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днепропетровская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, запорожская аэс, министерство обороны рф (минобороны рф), днепропетровская область