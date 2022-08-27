https://ria.ru/20220827/vts-1812480174.html

Ангола хочет скорейшего проведения комиссии по ВТС с Россией, заявил посол

Ангола хочет скорейшего проведения комиссии по ВТС с Россией, заявил посол - РИА Новости, 27.08.2022

Ангола хочет скорейшего проведения комиссии по ВТС с Россией, заявил посол

Ангола хотела бы в ближайшее время провести заседание совместной с Россией комиссии по военно-техническому сотрудничеству (ВТС), чтобы обновить программу... РИА Новости, 27.08.2022

2022-08-27T09:19

2022-08-27T09:19

2022-08-27T10:05

ангола

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россия

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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Ангола хотела бы в ближайшее время провести заседание совместной с Россией комиссии по военно-техническому сотрудничеству (ВТС), чтобы обновить программу сотрудничества, есть "острая необходимость" в подписании меморандума, заявил в интервью РИА Новости посол Анголы в РФ Аугушту да Силва Кунья.Он напомнил, что существующий проект программы военного сотрудничества на пятилетний период изначально охватывал промежуток с 2019 по 2024 годы, но из-за пандемии новое заседание комиссии по ВТС не проводилось, а сроки были сдвинуты – на 2021-2026 годы."Мы полагаем, что в этой связи важно провести новое заседание комиссии по военно-техническому сотрудничеству с тем, чтобы пересмотреть и обновить программу... Программа военного сотрудничества охватывает огромное количество вопросов, в том числе поставки вооружений и авиации... Существует острая необходимость в подписании меморандума", - сказал дипломат. Он добавил, что "более подробно" раскрыть детали он не может, поскольку, "как человеку военному, подобную информацию нам обнародовать запрещают"."Но что я могу сказать – что там много всего", - отметил да Силва Кунья.По словам посла, заседание комиссии планируется провести в Анголе, "необходима готовность с российской стороны".Читайте полный текст интервью >>

https://ria.ru/20220827/gaz-1812467095.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

ангола, в мире, россия