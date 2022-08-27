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Ангола хочет скорейшего проведения комиссии по ВТС с Россией, заявил посол - РИА Новости, 27.08.2022
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Ангола хочет скорейшего проведения комиссии по ВТС с Россией, заявил посол
Ангола хочет скорейшего проведения комиссии по ВТС с Россией, заявил посол - РИА Новости, 27.08.2022
Ангола хочет скорейшего проведения комиссии по ВТС с Россией, заявил посол
Ангола хотела бы в ближайшее время провести заседание совместной с Россией комиссии по военно-техническому сотрудничеству (ВТС), чтобы обновить программу... РИА Новости, 27.08.2022
2022-08-27T09:19
2022-08-27T10:05
ангола
в мире
россия
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Ангола хотела бы в ближайшее время провести заседание совместной с Россией комиссии по военно-техническому сотрудничеству (ВТС), чтобы обновить программу сотрудничества, есть "острая необходимость" в подписании меморандума, заявил в интервью РИА Новости посол Анголы в РФ Аугушту да Силва Кунья.Он напомнил, что существующий проект программы военного сотрудничества на пятилетний период изначально охватывал промежуток с 2019 по 2024 годы, но из-за пандемии новое заседание комиссии по ВТС не проводилось, а сроки были сдвинуты – на 2021-2026 годы."Мы полагаем, что в этой связи важно провести новое заседание комиссии по военно-техническому сотрудничеству с тем, чтобы пересмотреть и обновить программу... Программа военного сотрудничества охватывает огромное количество вопросов, в том числе поставки вооружений и авиации... Существует острая необходимость в подписании меморандума", - сказал дипломат. Он добавил, что "более подробно" раскрыть детали он не может, поскольку, "как человеку военному, подобную информацию нам обнародовать запрещают"."Но что я могу сказать – что там много всего", - отметил да Силва Кунья.По словам посла, заседание комиссии планируется провести в Анголе, "необходима готовность с российской стороны".Читайте полный текст интервью &gt;&gt;
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ангола, в мире, россия
Ангола, В мире, Россия
09:19 27.08.2022 (обновлено: 10:05 27.08.2022)
 
Ангола хочет скорейшего проведения комиссии по ВТС с Россией, заявил посол

Посол Анголы заявил, что страна хотела бы скорейшего проведения комиссии по ВТС с Россией

© РИА Новости / Сергей МамонтовСтраны мира. Ангола
Страны мира. Ангола - РИА Новости, 1920, 27.08.2022
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Страны мира. Ангола. Архивное фото
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Ангола хотела бы в ближайшее время провести заседание совместной с Россией комиссии по военно-техническому сотрудничеству (ВТС), чтобы обновить программу сотрудничества, есть "острая необходимость" в подписании меморандума, заявил в интервью РИА Новости посол Анголы в РФ Аугушту да Силва Кунья.
Он напомнил, что существующий проект программы военного сотрудничества на пятилетний период изначально охватывал промежуток с 2019 по 2024 годы, но из-за пандемии новое заседание комиссии по ВТС не проводилось, а сроки были сдвинуты – на 2021-2026 годы.
"Мы полагаем, что в этой связи важно провести новое заседание комиссии по военно-техническому сотрудничеству с тем, чтобы пересмотреть и обновить программу... Программа военного сотрудничества охватывает огромное количество вопросов, в том числе поставки вооружений и авиации... Существует острая необходимость в подписании меморандума", - сказал дипломат. Он добавил, что "более подробно" раскрыть детали он не может, поскольку, "как человеку военному, подобную информацию нам обнародовать запрещают".
"Но что я могу сказать – что там много всего", - отметил да Силва Кунья.
По словам посла, заседание комиссии планируется провести в Анголе, "необходима готовность с российской стороны".
Читайте полный текст интервью >>
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