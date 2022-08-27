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Диетолог рассказала, кому не стоит увлекаться виноградом - РИА Новости, 27.08.2022
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Диетолог рассказала, кому не стоит увлекаться виноградом
Диетолог рассказала, кому не стоит увлекаться виноградом - РИА Новости, 27.08.2022
Диетолог рассказала, кому не стоит увлекаться виноградом
Виноград содержит большое количество фруктозы и глюкозы. Кому не стоит злоупотреблять этим продуктом, рассказала в интервью радио Sputnik диетолог-нутрициолог... РИА Новости, 27.08.2022
2022-08-27T02:10
2022-08-27T02:10
общество
екатерина матыскина
здоровье - общество
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Виноград содержит большое количество фруктозы и глюкозы. Кому не стоит злоупотреблять этим продуктом, рассказала в интервью радио Sputnik диетолог-нутрициолог Екатерина Матыскина. Она назвала суточную норму потребления винограда.В винограде содержатся витамины, минералы, антиоксиданты и другие полезные вещества. Но при этом в нем очень мало клетчатки и много "легкодоступных" сахаров, отметила Матыскина.При сахарном диабете и инсулинорезистентности виноград можно есть лишь в очень ограниченном количестве, предупредила Матыскина. С этой точки зрения виноградный сок еще вреднее плодов, из которых он изготовлен, добавила она."Сок – это один сахар. Фрукт освобождается от клетчатки, и нам дается сахар в чистом виде", – предупредила Матыскина.По ее словам, виноград – достаточно калорийный продукт, поэтому им нельзя увлекаться при ожирении. Даже здоровому человеку рекомендуется съедать не более 400 граммов винограда в день."В винограде содержится примерно 50 килокалорий на 100 граммов. В среднем суточная норма человека составляет 1600-2000 килокалорий. Из них 10 процентов мы можем отвести на простые углеводы, то есть примерно 200 килокалорий. Таким образом, мы получаем 400 граммов винограда, которые мы можем съесть", – уточнила Матыскина.Поскольку изюм калорийнее винограда, людям с избыточным весом нужно относиться к нему с еще большей осторожностью, продолжила она."Изюм – высушенный, то есть освобожденный от воды фрукт, поэтому он является более калорийным продуктом. Чтобы уменьшить влияние сахара на организм и вызвать чувство насыщения, можно добавлять к сухофруктам, фруктам и ягодам белковую и жировую составляющую. Например, орешки, творог или йогурт", – порекомендовала Екатерина Матыскина в интервью радио Sputnik.
https://ria.ru/20220813/enoturizm-1809383035.html
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общество, екатерина матыскина, здоровье - общество
Общество, Екатерина Матыскина, Здоровье - Общество
02:10 27.08.2022
 
Диетолог рассказала, кому не стоит увлекаться виноградом

Диетолог Матыскина заявила об опасности винограда для диабетиков и людей с лишним весом

© РИА НовостиВиноград
Виноград - РИА Новости, 1920, 27.08.2022
© РИА Новости
Виноград. Архивное фото
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Виноград содержит большое количество фруктозы и глюкозы. Кому не стоит злоупотреблять этим продуктом, рассказала в интервью радио Sputnik диетолог-нутрициолог Екатерина Матыскина. Она назвала суточную норму потребления винограда.
В винограде содержатся витамины, минералы, антиоксиданты и другие полезные вещества. Но при этом в нем очень мало клетчатки и много "легкодоступных" сахаров, отметила Матыскина.
"У винограда только шкурка содержит клетчатку, а внутри – достаточно рыхлая и мягкая структура, по сути, это легкодоступные сахара. Виноград имеет высокий гликемический индекс, который означает быстрое поднятие уровня сахара в крови (после употребления продукта, – ред.)", – пояснила она.
При сахарном диабете и инсулинорезистентности виноград можно есть лишь в очень ограниченном количестве, предупредила Матыскина. С этой точки зрения виноградный сок еще вреднее плодов, из которых он изготовлен, добавила она.
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"Сок – это один сахар. Фрукт освобождается от клетчатки, и нам дается сахар в чистом виде", – предупредила Матыскина.
По ее словам, виноград – достаточно калорийный продукт, поэтому им нельзя увлекаться при ожирении. Даже здоровому человеку рекомендуется съедать не более 400 граммов винограда в день.
"В винограде содержится примерно 50 килокалорий на 100 граммов. В среднем суточная норма человека составляет 1600-2000 килокалорий. Из них 10 процентов мы можем отвести на простые углеводы, то есть примерно 200 килокалорий. Таким образом, мы получаем 400 граммов винограда, которые мы можем съесть", – уточнила Матыскина.
Поскольку изюм калорийнее винограда, людям с избыточным весом нужно относиться к нему с еще большей осторожностью, продолжила она.
"Изюм – высушенный, то есть освобожденный от воды фрукт, поэтому он является более калорийным продуктом. Чтобы уменьшить влияние сахара на организм и вызвать чувство насыщения, можно добавлять к сухофруктам, фруктам и ягодам белковую и жировую составляющую. Например, орешки, творог или йогурт", – порекомендовала Екатерина Матыскина в интервью радио Sputnik.
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ОбществоЕкатерина МатыскинаЗдоровье - Общество
 
 
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