https://ria.ru/20220827/turnir-1812570246.html

Самарский губернатор принял участие в турнире по баскетболу 3х3 Samara Open

Самарский губернатор принял участие в турнире по баскетболу 3х3 Samara Open - РИА Новости, 27.08.2022

Самарский губернатор принял участие в турнире по баскетболу 3х3 Samara Open

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров принял участие в турнире по баскетболу 3x3 Samara Open памяти заслуженного тренера России Юрия Павловича Тюленева,... РИА Новости, 27.08.2022

2022-08-27T17:10

2022-08-27T17:10

2022-08-27T17:20

дмитрий азаров

самарская область

россия

донецкая народная республика

николай азаров (политик)

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САМАРА, 27 авг – РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров принял участие в турнире по баскетболу 3x3 Samara Open памяти заслуженного тренера России Юрия Павловича Тюленева, сообщает пресс-служба правительства региона.По информации пресс-службы, в субботу, 27 августа, на площади Куйбышева в Самаре проходит XIII турнир по баскетболу 3х3 Samara Open памяти заслуженного тренера России Юрия Павловича Тюленева. В этом году соревнования стали рекордными по своему масштабу за всю историю проведения – заявлено 278 команд, более 1 тысячи участников из Самарской области и других регионов страны, а также из Казахстана."Вместе с земляками, многочисленными любителями баскетбола в турнире принял участие губернатор Дмитрий Азаров, по инициативе которого Samara Open проводят с 2010 года", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, Юрий Тюленев являлся одним из лучших тренеров куйбышевского и самарского баскетбола, воспитал целую плеяду успешных игроков. Среди них более 20 мастеров спорта, 33 кандидата в мастера спорта, заслуженный мастер спорта, олимпийская чемпионка Ольга Сухарнова и многие другие."Я очень рад, что сегодня имею возможность открывать уже 13-й по счету фестиваль по баскетболу имени моего наставника, моего тренера Юрия Павловича Тюленева. В 2010 году вместе с моими друзьями, воспитанниками выдающегося куйбышевского и самарского тренера мы придумали этот турнир, и тогда, наверное, не задумывались о том, быть ли ему постоянным, проводиться ли на регулярной основе. Но после того как первый турнир состоялся, мы поняли, что этот турнир должен быть в нашем городе всегда. И память о выдающемся тренере, настоящем энтузиасте, ветеране Великой Отечественной войны, достойнейшем человеке, Учителе с большой буквы Юрии Павловиче Тюленеве должна сохраняться в самарском баскетболе и на самарской земле", – цитирует Азарова пресс-служба.Отмечается, что среди зрителей турнира – ребята из ДНР и ЛНР. "Я рад тому, что этот турнир сегодня действительно международный, что сегодня приехали спортсмены, зрители из дружественных стран. И я хочу поприветствовать ребят из ЛНР и ДНР. Они убедились за это время, что своих мы не бросаем. Вместе с вами, вашими родителями, с руководителями республик мы восстановим мирную жизнь на Донбассе", - приводит слова губернатора пресс-служба.После официального открытия турнира состоялся традиционный "Матч звезд" с участием ветеранов куйбышевского и самарского баскетбола, действующих спортсменов, руководителей и известных любителей баскетбола. За команду "белых" сыграл Азаров. На турнире Samara Open разыгрываются медали в 14 категориях. Впервые в турнире выступили спортсмены проекта "тихий!баскетбол" - игроки с ограниченными возможностями здоровья.

https://ria.ru/20200829/basketbol-1576466376.html

https://ria.ru/20200805/1575422647.html

самарская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

дмитрий азаров, самарская область, россия, донецкая народная республика, николай азаров (политик)