https://ria.ru/20220827/svyazisty-1812463399.html

Российские связисты стали лучшими по итогам АрМИ-2022

Российские связисты стали лучшими по итогам АрМИ-2022 - РИА Новости, 27.08.2022

Российские связисты стали лучшими по итогам АрМИ-2022

Российские связисты заняли вместе с белорусскими коллегами первое место в конкурсе "Уверенный прием" Армейских международных игр, сообщили журналистам в... РИА Новости, 27.08.2022

2022-08-27T05:46

2022-08-27T05:46

2022-08-27T07:03

безопасность

россия

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МОСКВА, 27 авг – РИА Новости. Российские связисты заняли вместе с белорусскими коллегами первое место в конкурсе "Уверенный прием" Армейских международных игр, сообщили журналистам в Минобороны России.Отмечается, что среди женских команд связистов лидерами стали военнослужащие Республики Беларусь, второе заняла команда Узбекистана, а третьими стали российские и вьетнамские военные связистки.В конкурсе "Стальная магистраль" первое взяли белорусские железнодорожники, а на втором месте с незначительным отрывом расположилась команда из России.В соревнованиях групп спецназа "Полярная звезда" российские разведчики также заняли второе место, разделив его с командой Узбекистана. Первое место у белорусской команды, на третьем команда из Ирана.Церемония награждения победителей и призеров трех конкурсов прошла на полигоне Брестский в Белоруссии. В ней приняли участие замминистра обороны БелоруссииМеждународный конкурс "Полярная звезда" проходил на полигоне Брестский, конкурс "Уверенный прием" прошел на полигоне 120-й отдельной гвардейской механизированной бригады в Минске, а "Стальная магистраль" - на полигоне 30-й отдельной железнодорожной бригады Вооружённых Сил Республики Беларусь в Слуцке.Соревнования проходили в рамках VIII Армейских международных игр в Республике Беларусь с 14 по 26 августа. В них приняли участие команды из России, Белоруссии, Армении, Вьетнама, Венесуэлы, Ирана, Камеруна, Киргизии, Лаоса, Мали, Сирии, Судана, Таджикистана и Узбекистана.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

безопасность, россия