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Российские связисты стали лучшими по итогам АрМИ-2022 - РИА Новости, 27.08.2022
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Российские связисты стали лучшими по итогам АрМИ-2022
Российские связисты стали лучшими по итогам АрМИ-2022 - РИА Новости, 27.08.2022
Российские связисты стали лучшими по итогам АрМИ-2022
Российские связисты заняли вместе с белорусскими коллегами первое место в конкурсе "Уверенный прием" Армейских международных игр, сообщили журналистам в... РИА Новости, 27.08.2022
2022-08-27T05:46
2022-08-27T07:03
безопасность
россия
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МОСКВА, 27 авг – РИА Новости. Российские связисты заняли вместе с белорусскими коллегами первое место в конкурсе "Уверенный прием" Армейских международных игр, сообщили журналистам в Минобороны России.Отмечается, что среди женских команд связистов лидерами стали военнослужащие Республики Беларусь, второе заняла команда Узбекистана, а третьими стали российские и вьетнамские военные связистки.В конкурсе "Стальная магистраль" первое взяли белорусские железнодорожники, а на втором месте с незначительным отрывом расположилась команда из России.В соревнованиях групп спецназа "Полярная звезда" российские разведчики также заняли второе место, разделив его с командой Узбекистана. Первое место у белорусской команды, на третьем команда из Ирана.Церемония награждения победителей и призеров трех конкурсов прошла на полигоне Брестский в Белоруссии. В ней приняли участие замминистра обороны БелоруссииМеждународный конкурс "Полярная звезда" проходил на полигоне Брестский, конкурс "Уверенный прием" прошел на полигоне 120-й отдельной гвардейской механизированной бригады в Минске, а "Стальная магистраль" - на полигоне 30-й отдельной железнодорожной бригады Вооружённых Сил Республики Беларусь в Слуцке.Соревнования проходили в рамках VIII Армейских международных игр в Республике Беларусь с 14 по 26 августа. В них приняли участие команды из России, Белоруссии, Армении, Вьетнама, Венесуэлы, Ирана, Камеруна, Киргизии, Лаоса, Мали, Сирии, Судана, Таджикистана и Узбекистана.
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безопасность, россия
Безопасность, Россия
05:46 27.08.2022 (обновлено: 07:03 27.08.2022)
 
Российские связисты стали лучшими по итогам АрМИ-2022

Российские связисты заняли первое место в конкурсе "Уверенный прием"

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкСоревнования "Уверенный прием"
Соревнования Уверенный прием - РИА Новости, 1920, 27.08.2022
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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МОСКВА, 27 авг – РИА Новости. Российские связисты заняли вместе с белорусскими коллегами первое место в конкурсе "Уверенный прием" Армейских международных игр, сообщили журналистам в Минобороны России.
"На международном конкурсе связистов "Уверенный прием" российская команда показала высокие результаты и разделила первое место с белорусской, второе место разделили связисты из Узбекистана и Вьетнама, на третьем месте команда из Лаоса", - говорится в сообщении.
Отмечается, что среди женских команд связистов лидерами стали военнослужащие Республики Беларусь, второе заняла команда Узбекистана, а третьими стали российские и вьетнамские военные связистки.
В конкурсе "Стальная магистраль" первое взяли белорусские железнодорожники, а на втором месте с незначительным отрывом расположилась команда из России.
В соревнованиях групп спецназа "Полярная звезда" российские разведчики также заняли второе место, разделив его с командой Узбекистана. Первое место у белорусской команды, на третьем команда из Ирана.
Церемония награждения победителей и призеров трех конкурсов прошла на полигоне Брестский в Белоруссии. В ней приняли участие замминистра обороны Белоруссии
Международный конкурс "Полярная звезда" проходил на полигоне Брестский, конкурс "Уверенный прием" прошел на полигоне 120-й отдельной гвардейской механизированной бригады в Минске, а "Стальная магистраль" - на полигоне 30-й отдельной железнодорожной бригады Вооружённых Сил Республики Беларусь в Слуцке.
Соревнования проходили в рамках VIII Армейских международных игр в Республике Беларусь с 14 по 26 августа. В них приняли участие команды из России, Белоруссии, Армении, Вьетнама, Венесуэлы, Ирана, Камеруна, Киргизии, Лаоса, Мали, Сирии, Судана, Таджикистана и Узбекистана.
Военнослужащие инженерно-саперных подразделений - РИА Новости, 1920, 27.08.2022
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