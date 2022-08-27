05:46 27.08.2022 (обновлено: 07:03 27.08.2022)
Российские связисты стали лучшими по итогам АрМИ-2022
Российские связисты заняли первое место в конкурсе "Уверенный прием"
Соревнования "Уверенный прием". Архивное фото
МОСКВА, 27 авг – РИА Новости. Российские связисты заняли вместе с белорусскими коллегами первое место в конкурсе "Уверенный прием" Армейских международных игр, сообщили журналистам в Минобороны России.
"На международном конкурсе связистов "Уверенный прием" российская команда показала высокие результаты и разделила первое место с белорусской, второе место разделили связисты из Узбекистана и Вьетнама, на третьем месте команда из Лаоса", - говорится в сообщении.
Отмечается, что среди женских команд связистов лидерами стали военнослужащие Республики Беларусь, второе заняла команда Узбекистана, а третьими стали российские и вьетнамские военные связистки.
В конкурсе "Стальная магистраль" первое взяли белорусские железнодорожники, а на втором месте с незначительным отрывом расположилась команда из России.
В соревнованиях групп спецназа "Полярная звезда" российские разведчики также заняли второе место, разделив его с командой Узбекистана. Первое место у белорусской команды, на третьем команда из Ирана.
Церемония награждения победителей и призеров трех конкурсов прошла на полигоне Брестский в Белоруссии. В ней приняли участие замминистра обороны Белоруссии
Международный конкурс "Полярная звезда" проходил на полигоне Брестский, конкурс "Уверенный прием" прошел на полигоне 120-й отдельной гвардейской механизированной бригады в Минске, а "Стальная магистраль" - на полигоне 30-й отдельной железнодорожной бригады Вооружённых Сил Республики Беларусь в Слуцке.