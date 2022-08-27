https://ria.ru/20220827/sputnik-1812484645.html
В Анголе надеются на запуск спутника AngoSat-2 до конца года, сообщил посол
В Анголе надеются на запуск спутника AngoSat-2 до конца года, сообщил посол - РИА Новости, 27.08.2022
В Анголе надеются на запуск спутника AngoSat-2 до конца года, сообщил посол
Запуск российско-ангольского спутника AngoSat-2 запланирован на 2022 год, власти Анголы пока не слышали о переносе сроков или об отмене запуска, заявил в... РИА Новости, 27.08.2022
2022-08-27T10:03
2022-08-27T10:03
2022-08-27T10:04
космос - риа наука
ангола
россия
ркк "энергия"
исс имени решетнева
в мире
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Запуск российско-ангольского спутника AngoSat-2 запланирован на 2022 год, власти Анголы пока не слышали о переносе сроков или об отмене запуска, заявил в интервью РИА Новости посол республики в России Аугушту да Силва Кунья."Запуск спутника запланирован на этот год. Хочется верить, что он состоится до завершения года. Пока мы не слышали опровержения информации о сроках или о том, что что-то может помешать запуску. Насколько мне известно, российская сторона уложилась в сроки", - сказал посол.По его словам, проект "позволит улучшить систему национальной безопасности с точки зрения обеспечения более тщательного контроля границ как сухопутных, так и морских". Вывод спутника будет содействовать развитию телекоммуникаций, широкополосного интернета, медицины и сельского хозяйства, промышленности и других сфер."В целом все это позволит укрепить экономику страны", - резюмировал дипломат.В апреле 2018 года Россия и Ангола договорились о строительстве AngoSat-2 взамен AngoSat-1. Создание спутника AngoSat-2 было поручено РКК "Энергия", но в мае 2020 года стало известно, что по требованию ангольской стороны эта работа передана в "ИСС имени Решетнева".Читайте полный текст интервью >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, ангола, россия, ркк "энергия", исс имени решетнева, в мире
Космос - РИА Наука, Ангола, Россия, РКК "Энергия", ИСС имени Решетнева, В мире
10:03 27.08.2022 (обновлено: 10:04 27.08.2022)
В Анголе надеются на запуск спутника AngoSat-2 до конца года, сообщил посол
Посол Анголы заявил, что страна надеется на запуск спутника AngoSat-2 до конца года
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Запуск российско-ангольского спутника AngoSat-2 запланирован на 2022 год, власти Анголы пока не слышали о переносе сроков или об отмене запуска, заявил в интервью РИА Новости посол республики в России Аугушту да Силва Кунья.
"Запуск спутника запланирован на этот год. Хочется верить, что он состоится до завершения года. Пока мы не слышали опровержения информации о сроках или о том, что что-то может помешать запуску. Насколько мне известно, российская сторона уложилась в сроки", - сказал посол.
По его словам, проект "позволит улучшить систему национальной безопасности с точки зрения обеспечения более тщательного контроля границ как сухопутных, так и морских". Вывод спутника будет содействовать развитию телекоммуникаций, широкополосного интернета, медицины и сельского хозяйства, промышленности и других сфер.
"В целом все это позволит укрепить экономику страны", - резюмировал дипломат.
В апреле 2018 года Россия
и Ангола
договорились о строительстве AngoSat-2 взамен AngoSat-1. Создание спутника AngoSat-2 было поручено РКК "Энергия"
, но в мае 2020 года стало известно, что по требованию ангольской стороны эта работа передана в "ИСС имени Решетнева
".