https://ria.ru/20220827/sanktsii-1812480398.html

Идеи о потолке цен на российскую нефть успеха не имели, заявил посол Анголы

Идеи о потолке цен на российскую нефть успеха не имели, заявил посол Анголы - РИА Новости, 27.08.2022

Идеи о потолке цен на российскую нефть успеха не имели, заявил посол Анголы

Предложения о потолке цен на нефть из России не пользуются большим успехом в мире, в то же время инициаторы антироссийских санкций – европейские страны –... РИА Новости, 27.08.2022

2022-08-27T09:23

2022-08-27T09:23

2022-08-27T10:06

цены на нефть

ангола

россия

санкции в отношении россии

джо байден

дмитрий биричевский

саудовская аравия

эр-рияд (город)

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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Предложения о потолке цен на нефть из России не пользуются большим успехом в мире, в то же время инициаторы антироссийских санкций – европейские страны – сегодня страдают от их последствий куда сильнее России, заявил РИА Новости посол Анголы в РФ Аугушту да Силва Кунья."США сейчас проводят активную политику, взаимодействуют с Саудовской Аравией, одним из крупнейших производителей нефти, чтобы повлиять на ОПЕК и ввести ограничения. Недавно в Саудовской Аравии находился президент Джо Байден, который пытался повлиять на Эр-Рияд в этом вопросе… Но мы видим, что до сих пор все решения, принятые с замыслом нанести урон России в этом вопросе, не имели особого успеха", - заявил посол.В целом, добавил он, очевидно, что "страны, которые вводят санкции против России, пока не добиваются желаемого эффекта".Лидеры стран "Большой семерки" (Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии) на саммите 26-28 июня подтвердили намерение снизить зависимость от энергоносителей из России и предварительно договорились о начале ограничения цен на российскую нефть и газ. В начале июля звучали предложения установить лимит в половину текущей стоимости. Директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский в интервью РИА Новости отмечал, что введение ценового потолка на российские нефть и газ рискованно и лишь усугубит энергетический кризис, в случае подобных шагов со стороны Запада российские компании будут действовать исходя из экономической целесообразности.Читайте полный текст интервью >>

https://radiosputnik.ria.ru/20220819/neft-1810643590.html

https://ria.ru/20220827/vts-1812480174.html

ангола

россия

саудовская аравия

эр-рияд (город)

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

цены на нефть, ангола, россия, санкции в отношении россии, джо байден, дмитрий биричевский, саудовская аравия, эр-рияд (город), опек