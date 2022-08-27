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Идеи о потолке цен на российскую нефть успеха не имели, заявил посол Анголы - РИА Новости, 27.08.2022
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Идеи о потолке цен на российскую нефть успеха не имели, заявил посол Анголы
Идеи о потолке цен на российскую нефть успеха не имели, заявил посол Анголы - РИА Новости, 27.08.2022
Идеи о потолке цен на российскую нефть успеха не имели, заявил посол Анголы
Предложения о потолке цен на нефть из России не пользуются большим успехом в мире, в то же время инициаторы антироссийских санкций – европейские страны –... РИА Новости, 27.08.2022
2022-08-27T09:23
2022-08-27T10:06
цены на нефть
ангола
россия
санкции в отношении россии
джо байден
дмитрий биричевский
саудовская аравия
эр-рияд (город)
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Предложения о потолке цен на нефть из России не пользуются большим успехом в мире, в то же время инициаторы антироссийских санкций – европейские страны – сегодня страдают от их последствий куда сильнее России, заявил РИА Новости посол Анголы в РФ Аугушту да Силва Кунья."США сейчас проводят активную политику, взаимодействуют с Саудовской Аравией, одним из крупнейших производителей нефти, чтобы повлиять на ОПЕК и ввести ограничения. Недавно в Саудовской Аравии находился президент Джо Байден, который пытался повлиять на Эр-Рияд в этом вопросе… Но мы видим, что до сих пор все решения, принятые с замыслом нанести урон России в этом вопросе, не имели особого успеха", - заявил посол.В целом, добавил он, очевидно, что "страны, которые вводят санкции против России, пока не добиваются желаемого эффекта".Лидеры стран "Большой семерки" (Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии) на саммите 26-28 июня подтвердили намерение снизить зависимость от энергоносителей из России и предварительно договорились о начале ограничения цен на российскую нефть и газ. В начале июля звучали предложения установить лимит в половину текущей стоимости. Директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский в интервью РИА Новости отмечал, что введение ценового потолка на российские нефть и газ рискованно и лишь усугубит энергетический кризис, в случае подобных шагов со стороны Запада российские компании будут действовать исходя из экономической целесообразности.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;
https://radiosputnik.ria.ru/20220819/neft-1810643590.html
https://ria.ru/20220827/vts-1812480174.html
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россия
саудовская аравия
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цены на нефть, ангола, россия, санкции в отношении россии, джо байден, дмитрий биричевский, саудовская аравия, эр-рияд (город), опек
Цены на нефть, Ангола, Россия, Санкции в отношении России, Джо Байден, Дмитрий Биричевский, Саудовская Аравия, Эр-Рияд (город), ОПЕК
09:23 27.08.2022 (обновлено: 10:06 27.08.2022)
 
Идеи о потолке цен на российскую нефть успеха не имели, заявил посол Анголы

Посол Анголы: инициаторы антироссийских санкций сами страдают от их последствий

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 27.08.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Предложения о потолке цен на нефть из России не пользуются большим успехом в мире, в то же время инициаторы антироссийских санкций – европейские страны – сегодня страдают от их последствий куда сильнее России, заявил РИА Новости посол Анголы в РФ Аугушту да Силва Кунья.
"США сейчас проводят активную политику, взаимодействуют с Саудовской Аравией, одним из крупнейших производителей нефти, чтобы повлиять на ОПЕК и ввести ограничения. Недавно в Саудовской Аравии находился президент Джо Байден, который пытался повлиять на Эр-Рияд в этом вопросе… Но мы видим, что до сих пор все решения, принятые с замыслом нанести урон России в этом вопросе, не имели особого успеха", - заявил посол.
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 27.08.2022
19 августа, 08:01В мире
В Индонезии отреагировали на инициативу ограничить цену на нефть из России
В целом, добавил он, очевидно, что "страны, которые вводят санкции против России, пока не добиваются желаемого эффекта".
"Мы отмечаем рост цен на товары первой необходимости в Западной Европе, вводятся ограничения на использование электроэнергии. Выходит, что Западная Европа пока больше страдает от санкций, чем Россия, которая и была их целью", - подчеркнул дипломат.
Лидеры стран "Большой семерки" (Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии) на саммите 26-28 июня подтвердили намерение снизить зависимость от энергоносителей из России и предварительно договорились о начале ограничения цен на российскую нефть и газ. В начале июля звучали предложения установить лимит в половину текущей стоимости. Директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский в интервью РИА Новости отмечал, что введение ценового потолка на российские нефть и газ рискованно и лишь усугубит энергетический кризис, в случае подобных шагов со стороны Запада российские компании будут действовать исходя из экономической целесообразности.
Читайте полный текст интервью >>
Страны мира. Ангола - РИА Новости, 1920, 27.08.2022
Вчера, 09:19
Ангола хочет скорейшего проведения комиссии по ВТС с Россией, заявил посол
 
Цены на нефтьАнголаРоссияСанкции в отношении РоссииДжо БайденДмитрий БиричевскийСаудовская АравияЭр-Рияд (город)ОПЕК
 
 
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