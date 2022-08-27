09:23 27.08.2022 (обновлено: 10:06 27.08.2022)
Идеи о потолке цен на российскую нефть успеха не имели, заявил посол Анголы
Посол Анголы: инициаторы антироссийских санкций сами страдают от их последствий
Добыча нефти. Архивное фото
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Предложения о потолке цен на нефть из России не пользуются большим успехом в мире, в то же время инициаторы антироссийских санкций – европейские страны – сегодня страдают от их последствий куда сильнее России, заявил РИА Новости посол Анголы в РФ Аугушту да Силва Кунья.
"США сейчас проводят активную политику, взаимодействуют с Саудовской Аравией, одним из крупнейших производителей нефти, чтобы повлиять на ОПЕК и ввести ограничения. Недавно в Саудовской Аравии находился президент Джо Байден, который пытался повлиять на Эр-Рияд в этом вопросе… Но мы видим, что до сих пор все решения, принятые с замыслом нанести урон России в этом вопросе, не имели особого успеха", - заявил посол.
В целом, добавил он, очевидно, что "страны, которые вводят санкции против России, пока не добиваются желаемого эффекта".
"Мы отмечаем рост цен на товары первой необходимости в Западной Европе, вводятся ограничения на использование электроэнергии. Выходит, что Западная Европа пока больше страдает от санкций, чем Россия, которая и была их целью", - подчеркнул дипломат.
Лидеры стран "Большой семерки" (Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии) на саммите 26-28 июня подтвердили намерение снизить зависимость от энергоносителей из России и предварительно договорились о начале ограничения цен на российскую нефть и газ. В начале июля звучали предложения установить лимит в половину текущей стоимости. Директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский в интервью РИА Новости отмечал, что введение ценового потолка на российские нефть и газ рискованно и лишь усугубит энергетический кризис, в случае подобных шагов со стороны Запада российские компании будут действовать исходя из экономической целесообразности.