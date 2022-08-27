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Стюардесса рассказала, почему в самолете не стоит чистить зубы
Стюардесса рассказала, почему в самолете не стоит чистить зубы - РИА Новости, 27.08.2022
Стюардесса рассказала, почему в самолете не стоит чистить зубы
Бывшая бортпроводница рассказала, когда пользоваться туалетом в полете удобнее всего и почему там лучше не чистить зубы, сообщает Mirror. РИА Новости, 27.08.2022
2022-08-27T03:45
2022-08-27T03:45
2022-08-27T03:45
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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Бывшая бортпроводница рассказала, когда пользоваться туалетом в полете удобнее всего и почему там лучше не чистить зубы, сообщает Mirror.По ее словам, уборщики не всегда успевают тщательно вымыть санитарные комнаты — многие самолеты проводят на земле мало времени. "Потому обычно члены экипажа быстро протирают туалеты перед встречей пассажиров, а в воздухе проверяют чистоту каждые полчаса. Но если есть более срочные задачи, то могут делать это и реже", — отметила она.Эксперт также сообщила, что не лучшее время для похода в туалет — после взлета, когда гаснет табло с требованием пристегнуть ремни, и перед посадкой. Ведь в эти периоды желающих посетить санитарную кабину больше всего, и придется стоять в очереди. Еще стюардесса не рекомендует чистить зубы в туалете. По ее словам, в самолете и для мытья рук, и для слива используется вода из одного резервуара. Она техническая, не питьевая. "Если вам нужно почистить зубы, берите бутилированную воду", — советует эксперт.Еще во время визита в санитарную комнату лучше быть в маске. Там плохая вентиляция. "Каждый раз, когда вы идете в туалет, вы вдыхаете микрочастицы отходов жизнедеятельности, поднимающиеся в воздух после смыва в унитазе", — сказала эксперт.
https://ria.ru/20220727/styuardessa-1805097239.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости - туризм, туризм, самолеты, пассажиры
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, Самолеты, пассажиры
Стюардесса рассказала, почему в самолете не стоит чистить зубы
Стюардесса рассказала, что чистить зубы в самолете можно только питьевой водой из бутылки
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости.
Бывшая бортпроводница рассказала, когда пользоваться туалетом в полете удобнее всего и почему там лучше не чистить зубы, сообщает
Mirror.
По ее словам, уборщики не всегда успевают тщательно вымыть санитарные комнаты — многие самолеты проводят на земле мало времени. "Потому обычно члены экипажа быстро протирают туалеты перед встречей пассажиров, а в воздухе проверяют чистоту каждые полчаса. Но если есть более срочные задачи, то могут делать это и реже", — отметила она.
Эксперт также сообщила
, что не лучшее время для похода в туалет — после взлета, когда гаснет табло с требованием пристегнуть ремни, и перед посадкой. Ведь в эти периоды желающих посетить санитарную кабину больше всего, и придется стоять в очереди.
Еще стюардесса не рекомендует чистить зубы в туалете. По ее словам, в самолете и для мытья рук, и для слива используется вода из одного резервуара. Она техническая, не питьевая. "Если вам нужно почистить зубы, берите бутилированную воду", — советует эксперт.
Еще во время визита в санитарную комнату лучше быть в маске. Там плохая вентиляция. "Каждый раз, когда вы идете в туалет, вы вдыхаете микрочастицы отходов жизнедеятельности, поднимающиеся в воздух после смыва в унитазе", — сказала эксперт.