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Стюардесса рассказала, как попасть без очереди в туалет во время полета - РИА Новости, 12.05.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220512/puteshestviya-1787941756.html
Стюардесса рассказала, как попасть без очереди в туалет во время полета
Стюардесса рассказала, как попасть без очереди в туалет во время полета - РИА Новости, 12.05.2022
Стюардесса рассказала, как попасть без очереди в туалет во время полета
Бывшая стюардесса Эрика Рот рассказала, что во время любого перелета есть два периода, когда туалеты можно посетить без очереди, сообщает The Sun. РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T04:39
2022-05-12T04:39
туризм
туризм
новости - туризм
самолеты
пассажиры
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Бывшая стюардесса Эрика Рот рассказала, что во время любого перелета есть два периода, когда туалеты можно посетить без очереди, сообщает The Sun.Первый наступает сразу после того, как погасло табло, обязывающее пассажиров пристегнуть ремни. В этот момент большинство путешественников еще не хотят воспользоваться уборной.Второе удобное время для похода в санитарную комнату — в начале раздачи напитков. Большинство туристов желают получить сок или вино и готовы потерпеть какое-то время.
https://ria.ru/20220505/puteshestviya-1786849710.html
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туризм, новости - туризм, самолеты, пассажиры
04:39 12.05.2022
 
Стюардесса рассказала, как попасть без очереди в туалет во время полета

Стюардесса рассказала, что во время полета лучше всего идти в туалет при раздаче напитков

© Depositphotos / lucidwatersТуалет в самолете
Туалет в самолете - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
© Depositphotos / lucidwaters
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Бывшая стюардесса Эрика Рот рассказала, что во время любого перелета есть два периода, когда туалеты можно посетить без очереди, сообщает The Sun.
Первый наступает сразу после того, как погасло табло, обязывающее пассажиров пристегнуть ремни. В этот момент большинство путешественников еще не хотят воспользоваться уборной.
Второе удобное время для похода в санитарную комнату — в начале раздачи напитков. Большинство туристов желают получить сок или вино и готовы потерпеть какое-то время.
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