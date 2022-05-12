https://ria.ru/20220512/puteshestviya-1787941756.html

Стюардесса рассказала, как попасть без очереди в туалет во время полета

Стюардесса рассказала, как попасть без очереди в туалет во время полета - РИА Новости, 12.05.2022

Стюардесса рассказала, как попасть без очереди в туалет во время полета

Бывшая стюардесса Эрика Рот рассказала, что во время любого перелета есть два периода, когда туалеты можно посетить без очереди, сообщает The Sun. РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T04:39

2022-05-12T04:39

2022-05-12T04:39

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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Бывшая стюардесса Эрика Рот рассказала, что во время любого перелета есть два периода, когда туалеты можно посетить без очереди, сообщает The Sun.Первый наступает сразу после того, как погасло табло, обязывающее пассажиров пристегнуть ремни. В этот момент большинство путешественников еще не хотят воспользоваться уборной.Второе удобное время для похода в санитарную комнату — в начале раздачи напитков. Большинство туристов желают получить сок или вино и готовы потерпеть какое-то время.

https://ria.ru/20220505/puteshestviya-1786849710.html

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Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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