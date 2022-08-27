https://ria.ru/20220827/prisyaga-1812496988.html

В Петербурге приняли присягу будущие военные врачи

В Петербурге приняли присягу будущие военные врачи - РИА Новости, 27.08.2022

В Петербурге приняли присягу будущие военные врачи

Более 600 будущих военных врачей приняли присягу в Военно-медицинской академии в Санкт-Петербурге, сообщили журналистам в субботу в Минобороны РФ. РИА Новости, 27.08.2022

2022-08-27T11:42

2022-08-27T11:42

2022-08-27T11:42

тимур иванов

санкт-петербург

россия

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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Более 600 будущих военных врачей приняли присягу в Военно-медицинской академии в Санкт-Петербурге, сообщили журналистам в субботу в Минобороны РФ."На плацу исторического парка Военно-медицинской академии им. Кирова в Санкт-Петербурге более 600 курсантов первых курсов приняли военную присягу. Будущих врачей поздравили замминистра обороны РФ Тимур Иванов и начальник Главного военно-медицинского управления Минобороны Дмитрий Тришкин", - рассказали в ведомстве.Замминистра отметил, что курсантам предстоит беречь и приумножать многовековые героические традиции русской армии и уникального образования в стенах Военно-медицинской академии.Военно-медицинская академия является главным медицинским образовательным учреждением военного ведомства. В текущем году академии исполнится 224 года со дня ее основания.В академии проходит обучение по четырем специальностям специалитета и 23 специальностям ординатуры. Также осуществляется подготовка фельдшеров, специалистов по пяти направлениям подготовки в адъюнктуре и магистратуре.На исторической территории академии создан многофункциональный медицинский центр для оказания специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи. Кроме того, Центр координации медицинским обеспечением позволяет проводить неотложные телемедицинские консультации по вопросам оказания медицинской помощи в любой точке страны и за ее пределами.

https://ria.ru/20220814/armi-1809505649.html

https://ria.ru/20220619/nagrazhdenie-1796530139.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

тимур иванов, санкт-петербург, россия