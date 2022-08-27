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В Петербурге приняли присягу будущие военные врачи - РИА Новости, 27.08.2022
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В Петербурге приняли присягу будущие военные врачи
В Петербурге приняли присягу будущие военные врачи - РИА Новости, 27.08.2022
В Петербурге приняли присягу будущие военные врачи
Более 600 будущих военных врачей приняли присягу в Военно-медицинской академии в Санкт-Петербурге, сообщили журналистам в субботу в Минобороны РФ. РИА Новости, 27.08.2022
2022-08-27T11:42
2022-08-27T11:42
тимур иванов
санкт-петербург
россия
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Более 600 будущих военных врачей приняли присягу в Военно-медицинской академии в Санкт-Петербурге, сообщили журналистам в субботу в Минобороны РФ."На плацу исторического парка Военно-медицинской академии им. Кирова в Санкт-Петербурге более 600 курсантов первых курсов приняли военную присягу. Будущих врачей поздравили замминистра обороны РФ Тимур Иванов и начальник Главного военно-медицинского управления Минобороны Дмитрий Тришкин", - рассказали в ведомстве.Замминистра отметил, что курсантам предстоит беречь и приумножать многовековые героические традиции русской армии и уникального образования в стенах Военно-медицинской академии.Военно-медицинская академия является главным медицинским образовательным учреждением военного ведомства. В текущем году академии исполнится 224 года со дня ее основания.В академии проходит обучение по четырем специальностям специалитета и 23 специальностям ординатуры. Также осуществляется подготовка фельдшеров, специалистов по пяти направлениям подготовки в адъюнктуре и магистратуре.На исторической территории академии создан многофункциональный медицинский центр для оказания специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи. Кроме того, Центр координации медицинским обеспечением позволяет проводить неотложные телемедицинские консультации по вопросам оказания медицинской помощи в любой точке страны и за ее пределами.
https://ria.ru/20220814/armi-1809505649.html
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60
тимур иванов, санкт-петербург, россия
Тимур Иванов, Санкт-Петербург, Россия
11:42 27.08.2022
 
В Петербурге приняли присягу будущие военные врачи

Минобороны: в Петербурге приняли присягу более 600 будущих военных врачей

© РИА Новости / Игорь Руссак / Перейти в фотобанкЗдание Военно-медицинской академии имени Кирова в Санкт-Петербурге
Здание Военно-медицинской академии имени Кирова в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 27.08.2022
© РИА Новости / Игорь Руссак
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Здание Военно-медицинской академии имени Кирова в Санкт-Петербурге. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Более 600 будущих военных врачей приняли присягу в Военно-медицинской академии в Санкт-Петербурге, сообщили журналистам в субботу в Минобороны РФ.
"На плацу исторического парка Военно-медицинской академии им. Кирова в Санкт-Петербурге более 600 курсантов первых курсов приняли военную присягу. Будущих врачей поздравили замминистра обороны РФ Тимур Иванов и начальник Главного военно-медицинского управления Минобороны Дмитрий Тришкин", - рассказали в ведомстве.
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Военно-медицинская академия является главным медицинским образовательным учреждением военного ведомства. В текущем году академии исполнится 224 года со дня ее основания.
В академии проходит обучение по четырем специальностям специалитета и 23 специальностям ординатуры. Также осуществляется подготовка фельдшеров, специалистов по пяти направлениям подготовки в адъюнктуре и магистратуре.
На исторической территории академии создан многофункциональный медицинский центр для оказания специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи. Кроме того, Центр координации медицинским обеспечением позволяет проводить неотложные телемедицинские консультации по вопросам оказания медицинской помощи в любой точке страны и за ее пределами.
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