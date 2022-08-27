https://ria.ru/20220827/prisyaga-1812496988.html
В Петербурге приняли присягу будущие военные врачи
В Петербурге приняли присягу будущие военные врачи - РИА Новости, 27.08.2022
В Петербурге приняли присягу будущие военные врачи
Более 600 будущих военных врачей приняли присягу в Военно-медицинской академии в Санкт-Петербурге, сообщили журналистам в субботу в Минобороны РФ. РИА Новости, 27.08.2022
2022-08-27T11:42
2022-08-27T11:42
2022-08-27T11:42
тимур иванов
санкт-петербург
россия
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Более 600 будущих военных врачей приняли присягу в Военно-медицинской академии в Санкт-Петербурге, сообщили журналистам в субботу в Минобороны РФ."На плацу исторического парка Военно-медицинской академии им. Кирова в Санкт-Петербурге более 600 курсантов первых курсов приняли военную присягу. Будущих врачей поздравили замминистра обороны РФ Тимур Иванов и начальник Главного военно-медицинского управления Минобороны Дмитрий Тришкин", - рассказали в ведомстве.Замминистра отметил, что курсантам предстоит беречь и приумножать многовековые героические традиции русской армии и уникального образования в стенах Военно-медицинской академии.Военно-медицинская академия является главным медицинским образовательным учреждением военного ведомства. В текущем году академии исполнится 224 года со дня ее основания.В академии проходит обучение по четырем специальностям специалитета и 23 специальностям ординатуры. Также осуществляется подготовка фельдшеров, специалистов по пяти направлениям подготовки в адъюнктуре и магистратуре.На исторической территории академии создан многофункциональный медицинский центр для оказания специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи. Кроме того, Центр координации медицинским обеспечением позволяет проводить неотложные телемедицинские консультации по вопросам оказания медицинской помощи в любой точке страны и за ее пределами.
https://ria.ru/20220814/armi-1809505649.html
https://ria.ru/20220619/nagrazhdenie-1796530139.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тимур иванов, санкт-петербург, россия
Тимур Иванов, Санкт-Петербург, Россия
В Петербурге приняли присягу будущие военные врачи
Минобороны: в Петербурге приняли присягу более 600 будущих военных врачей
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Более 600 будущих военных врачей приняли присягу в Военно-медицинской академии в Санкт-Петербурге, сообщили журналистам в субботу в Минобороны РФ.
"На плацу исторического парка Военно-медицинской академии им. Кирова в Санкт-Петербурге
более 600 курсантов первых курсов приняли военную присягу. Будущих врачей поздравили замминистра обороны РФ Тимур Иванов
и начальник Главного военно-медицинского управления Минобороны Дмитрий Тришкин", - рассказали в ведомстве.
Замминистра отметил, что курсантам предстоит беречь и приумножать многовековые героические традиции русской армии и уникального образования в стенах Военно-медицинской академии.
Военно-медицинская академия является главным медицинским образовательным учреждением военного ведомства. В текущем году академии исполнится 224 года со дня ее основания.
В академии проходит обучение по четырем специальностям специалитета и 23 специальностям ординатуры. Также осуществляется подготовка фельдшеров, специалистов по пяти направлениям подготовки в адъюнктуре и магистратуре.
На исторической территории академии создан многофункциональный медицинский центр для оказания специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи. Кроме того, Центр координации медицинским обеспечением позволяет проводить неотложные телемедицинские консультации по вопросам оказания медицинской помощи в любой точке страны и за ее пределами.