https://ria.ru/20220827/miting-1812614570.html
Эстонская полиция прервала в Нарве митинг против сноса советских памятников
Эстонская полиция прервала в Нарве митинг против сноса советских памятников - РИА Новости, 27.08.2022
Эстонская полиция прервала в Нарве митинг против сноса советских памятников
Эстонская полиция прервала проходивший в субботу в Нарве митинг в поддержку возвращения советских памятников, поскольку на мероприятии была представлена военная РИА Новости, 27.08.2022
2022-08-27T20:30
2022-08-27T20:30
2022-08-27T20:30
в мире
нарва
великая отечественная война (1941-1945)
таллин
т-34
эстония
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/10/1809975333_0:253:3072:1981_1920x0_80_0_0_6fb0f44b0beea43d4a95e7bbdbf97a46.jpg
ХЕЛЬСИНКИ, 27 авг - РИА Новости. Эстонская полиция прервала проходивший в субботу в Нарве митинг в поддержку возвращения советских памятников, поскольку на мероприятии была представлена военная символика и нарушены требования по организации публичного собрания, сообщил департамент полиции и погранохраны.По словам оперативного руководителя Идаской префектуры полиции Урмаса Эльми, в отношении организатора митинга и двух его участников возбуждено дело о проступке. Митинг был зарегистрирован полицией, но для предотвращения возможных провокаций мероприятию было уделено повышенное внимание.Полицейский отметил, что в участок была доставлена организатор митинга - 52-летняя женщина. В отношении нее возбуждено дело о проступке по статье УК, которая касается нарушения требований о проведении публичного собрания. Кроме того, в отношении двух лиц, носивших пропагандирующую войну символику, возбуждено дело о проступке по статье УК, которая касается возбуждения ненависти.В Нарве 16 августа был демонтирован и доставлен в Эстонский военный музей в поселке Виймси под Таллином памятник - танк Т-34, также было перенесено еще шесть советских военных монументов.
https://ria.ru/20220824/otvet-1811969628.html
нарва
таллин
эстония
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/10/1809975333_144:0:2875:2048_1920x0_80_0_0_1a6267fa79fc0e81b103c4dfc53a78bf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, нарва, великая отечественная война (1941-1945), таллин, т-34, эстония
В мире, Нарва, Великая Отечественная война (1941-1945), Таллин, Т-34, Эстония
Эстонская полиция прервала в Нарве митинг против сноса советских памятников
Эстонская полиция прервала в Нарве митинг в поддержку возвращения советских памятников
ХЕЛЬСИНКИ, 27 авг - РИА Новости. Эстонская полиция прервала проходивший в субботу в Нарве митинг в поддержку возвращения советских памятников, поскольку на мероприятии была представлена военная символика и нарушены требования по организации публичного собрания, сообщил департамент полиции и погранохраны.
По словам оперативного руководителя Идаской префектуры полиции Урмаса Эльми, в отношении организатора митинга и двух его участников возбуждено дело о проступке. Митинг был зарегистрирован полицией, но для предотвращения возможных провокаций мероприятию было уделено повышенное внимание.
"Нашей целью было обеспечить общественный порядок на митинге и следить за тем, чтобы мероприятие прошло мирно и без беспорядков. Мы прервали митинг, потому что участвующие в нем люди демонстрировали военную символику и не соглашались ее убрать", - приводит департамент слова Эльми.
Полицейский отметил, что в участок была доставлена организатор митинга - 52-летняя женщина. В отношении нее возбуждено дело о проступке по статье УК, которая касается нарушения требований о проведении публичного собрания. Кроме того, в отношении двух лиц, носивших пропагандирующую войну символику, возбуждено дело о проступке по статье УК, которая касается возбуждения ненависти.
В Нарве
16 августа был демонтирован и доставлен в Эстонский военный музей в поселке Виймси под Таллином
памятник - танк Т-34
, также было перенесено еще шесть советских военных монументов.