https://ria.ru/20220827/miting-1812614570.html

Эстонская полиция прервала в Нарве митинг против сноса советских памятников

Эстонская полиция прервала в Нарве митинг против сноса советских памятников - РИА Новости, 27.08.2022

Эстонская полиция прервала в Нарве митинг против сноса советских памятников

Эстонская полиция прервала проходивший в субботу в Нарве митинг в поддержку возвращения советских памятников, поскольку на мероприятии была представлена военная РИА Новости, 27.08.2022

2022-08-27T20:30

2022-08-27T20:30

2022-08-27T20:30

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великая отечественная война (1941-1945)

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т-34

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ХЕЛЬСИНКИ, 27 авг - РИА Новости. Эстонская полиция прервала проходивший в субботу в Нарве митинг в поддержку возвращения советских памятников, поскольку на мероприятии была представлена военная символика и нарушены требования по организации публичного собрания, сообщил департамент полиции и погранохраны.По словам оперативного руководителя Идаской префектуры полиции Урмаса Эльми, в отношении организатора митинга и двух его участников возбуждено дело о проступке. Митинг был зарегистрирован полицией, но для предотвращения возможных провокаций мероприятию было уделено повышенное внимание.Полицейский отметил, что в участок была доставлена организатор митинга - 52-летняя женщина. В отношении нее возбуждено дело о проступке по статье УК, которая касается нарушения требований о проведении публичного собрания. Кроме того, в отношении двух лиц, носивших пропагандирующую войну символику, возбуждено дело о проступке по статье УК, которая касается возбуждения ненависти.В Нарве 16 августа был демонтирован и доставлен в Эстонский военный музей в поселке Виймси под Таллином памятник - танк Т-34, также было перенесено еще шесть советских военных монументов.

https://ria.ru/20220824/otvet-1811969628.html

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в мире, нарва, великая отечественная война (1941-1945), таллин, т-34, эстония