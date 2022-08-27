https://ria.ru/20220827/kino-1812482279.html

Детское кино находится в самом начале своего пути, заявила Слащева

Детское кино находится в самом начале своего пути, заявила Слащева - РИА Новости, 27.08.2022

Детское кино находится в самом начале своего пути, заявила Слащева

Современное российского детское кино только в самом начале своего пути, заявила РИА Новости председатель правления киностудии "Союзмультфильм", генеральный... РИА Новости, 27.08.2022

2022-08-27T09:49

2022-08-27T09:49

2022-08-27T11:04

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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Современное российского детское кино только в самом начале своего пути, заявила РИА Новости председатель правления киностудии "Союзмультфильм", генеральный директор киностудии имени Горького Юлиана Слащева."Я считаю, что современное детское кино только в самом начале своего пути. В течении последних лет многие представители киноиндустрии и я в их числе много и настойчиво говорили о необходимости его возрождения. И на разных уровнях государственных органов нас услышали, что послужило первым толчком к развитию в этом очень непростом направлении" — сказала Слащева.Также она добавила, что на данный момент в Санкт-Петербурге завершились съемки фильма "Чижик-Пыжик возвращается", и "это был огромный труд", так как непросто не только работать с юными актерами на съемочной площадке, но и заинтересовать детей и подростков посмотреть такое кино, ведь они — самая требовательная и нестабильная аудитория с точки зрения своих запросов.Кроме того, она заявила, что сейчас не хватает достаточной финансовой поддержки, чтобы российское детское кино могло появляться в достаточном объеме. "Должно пройти время для того, чтобы сегмент встал на ноги и закрепился на рынке. Но мы будем продолжать работать в этом направлении - это миссия и "Союзмультфильма", и Киностудии им. М Горького", — заключила Слащева.

https://ria.ru/20220827/natsionalnoekino-1812375633.html

https://ria.ru/20220827/kino-1812078200.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

санкт-петербург, союзмультфильм, кино, новости культуры