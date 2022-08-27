Рейтинг@Mail.ru
Детское кино находится в самом начале своего пути, заявила Слащева - РИА Новости, 27.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220827/kino-1812482279.html
Детское кино находится в самом начале своего пути, заявила Слащева
Детское кино находится в самом начале своего пути, заявила Слащева - РИА Новости, 27.08.2022
Детское кино находится в самом начале своего пути, заявила Слащева
Современное российского детское кино только в самом начале своего пути, заявила РИА Новости председатель правления киностудии "Союзмультфильм", генеральный... РИА Новости, 27.08.2022
2022-08-27T09:49
2022-08-27T11:04
культура
санкт-петербург
союзмультфильм
кино
новости культуры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/19/1812083573_0:198:3077:1929_1920x0_80_0_0_afa32f4b527348d8441d1fa0127a0540.jpg
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Современное российского детское кино только в самом начале своего пути, заявила РИА Новости председатель правления киностудии "Союзмультфильм", генеральный директор киностудии имени Горького Юлиана Слащева."Я считаю, что современное детское кино только в самом начале своего пути. В течении последних лет многие представители киноиндустрии и я в их числе много и настойчиво говорили о необходимости его возрождения. И на разных уровнях государственных органов нас услышали, что послужило первым толчком к развитию в этом очень непростом направлении" — сказала Слащева.Также она добавила, что на данный момент в Санкт-Петербурге завершились съемки фильма "Чижик-Пыжик возвращается", и "это был огромный труд", так как непросто не только работать с юными актерами на съемочной площадке, но и заинтересовать детей и подростков посмотреть такое кино, ведь они — самая требовательная и нестабильная аудитория с точки зрения своих запросов.Кроме того, она заявила, что сейчас не хватает достаточной финансовой поддержки, чтобы российское детское кино могло появляться в достаточном объеме. "Должно пройти время для того, чтобы сегмент встал на ноги и закрепился на рынке. Но мы будем продолжать работать в этом направлении - это миссия и "Союзмультфильма", и Киностудии им. М Горького", — заключила Слащева.
https://ria.ru/20220827/natsionalnoekino-1812375633.html
https://ria.ru/20220827/kino-1812078200.html
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/19/1812083573_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_c5660e6b45adef5ac616492d28eea3eb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
санкт-петербург, союзмультфильм, кино, новости культуры
Культура, Санкт-Петербург, Союзмультфильм, кино, Новости культуры
09:49 27.08.2022 (обновлено: 11:04 27.08.2022)
 
Детское кино находится в самом начале своего пути, заявила Слащева

Глава киностудии имени Горького Слащева: детское кино только в самом начале своего пути

© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкУчастники киносъемочной группы
Участники киносъемочной группы - РИА Новости, 1920, 27.08.2022
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Участники киносъемочной группы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Современное российского детское кино только в самом начале своего пути, заявила РИА Новости председатель правления киностудии "Союзмультфильм", генеральный директор киностудии имени Горького Юлиана Слащева.
"Я считаю, что современное детское кино только в самом начале своего пути. В течении последних лет многие представители киноиндустрии и я в их числе много и настойчиво говорили о необходимости его возрождения. И на разных уровнях государственных органов нас услышали, что послужило первым толчком к развитию в этом очень непростом направлении" — сказала Слащева.
Кадр из фильма Микулай
Вчера, 08:00Культура
Якутский Голливуд: почему стоит смотреть национальное кино регионов России
Также она добавила, что на данный момент в Санкт-Петербурге завершились съемки фильма "Чижик-Пыжик возвращается", и "это был огромный труд", так как непросто не только работать с юными актерами на съемочной площадке, но и заинтересовать детей и подростков посмотреть такое кино, ведь они — самая требовательная и нестабильная аудитория с точки зрения своих запросов.
"Создавать детское кино сложнее, чем снимать взрослое. Не так давно я видела высказывание настоящего мэтра, Карена Георгиевича Шахназарова, которому, мне кажется, подвластно все, и даже он сказал, что не взялся бы снимать детское кино", — отметила Слащева.
Кроме того, она заявила, что сейчас не хватает достаточной финансовой поддержки, чтобы российское детское кино могло появляться в достаточном объеме. "Должно пройти время для того, чтобы сегмент встал на ноги и закрепился на рынке. Но мы будем продолжать работать в этом направлении - это миссия и "Союзмультфильма", и Киностудии им. М Горького", — заключила Слащева.
Хлопушка фильма Деревенские паровозы Западно-Сибирской киностудии в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 27.08.2022
Вчера, 03:00
День российского кино
 
КультураСанкт-ПетербургСоюзмультфильмкиноНовости культуры
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала