09:49 27.08.2022 (обновлено: 11:04 27.08.2022)
Детское кино находится в самом начале своего пути, заявила Слащева
Глава киностудии имени Горького Слащева: детское кино только в самом начале своего пути
Участники киносъемочной группы. Архивное фото
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Современное российского детское кино только в самом начале своего пути, заявила РИА Новости председатель правления киностудии "Союзмультфильм", генеральный директор киностудии имени Горького Юлиана Слащева.
"Я считаю, что современное детское кино только в самом начале своего пути. В течении последних лет многие представители киноиндустрии и я в их числе много и настойчиво говорили о необходимости его возрождения. И на разных уровнях государственных органов нас услышали, что послужило первым толчком к развитию в этом очень непростом направлении" — сказала Слащева.
Также она добавила, что на данный момент в Санкт-Петербурге завершились съемки фильма "Чижик-Пыжик возвращается", и "это был огромный труд", так как непросто не только работать с юными актерами на съемочной площадке, но и заинтересовать детей и подростков посмотреть такое кино, ведь они — самая требовательная и нестабильная аудитория с точки зрения своих запросов.
"Создавать детское кино сложнее, чем снимать взрослое. Не так давно я видела высказывание настоящего мэтра, Карена Георгиевича Шахназарова, которому, мне кажется, подвластно все, и даже он сказал, что не взялся бы снимать детское кино", — отметила Слащева.
Кроме того, она заявила, что сейчас не хватает достаточной финансовой поддержки, чтобы российское детское кино могло появляться в достаточном объеме. "Должно пройти время для того, чтобы сегмент встал на ноги и закрепился на рынке. Но мы будем продолжать работать в этом направлении - это миссия и "Союзмультфильма", и Киностудии им. М Горького", — заключила Слащева.
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