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В Кишиневе прошла церемония воздаяния воинских почестей герою ВОВ - РИА Новости, 27.08.2022
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В Кишиневе прошла церемония воздаяния воинских почестей герою ВОВ
В Кишиневе прошла церемония воздаяния воинских почестей герою ВОВ - РИА Новости, 27.08.2022
В Кишиневе прошла церемония воздаяния воинских почестей герою ВОВ
На воинском кладбище мемориального комплекса "Вечность" в Кишиневе в субботу состоялась церемония воздаяния воинских и православных почестей герою Великой... РИА Новости, 27.08.2022
2022-08-27T19:00
2022-08-27T19:01
кишинев
россия
молдавия
великая отечественная война (1941-1945)
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КИШИНЕВ, 27 авг – РИА Новости. На воинском кладбище мемориального комплекса "Вечность" в Кишиневе в субботу состоялась церемония воздаяния воинских и православных почестей герою Великой Отечественной войны, красноармейцу Алексею Полякову, погибшему на Шерпенском плацдарме в августе 1944 года, сообщил председатель Национального комитета "Победа", руководитель поискового движения Алексей Петрович.Останки героя были обнаружены молдавскими поисковиками в феврале текущего года."Перед отправкой для захоронения на Родину, в Воронежскую область, проститься с героем-освободителем пришли десятки жителей Кишинева, депутаты парламента, представители дипломатического корпуса России и Белоруссии", – написал Петрович в своем Telegram-канале "Солдат Победы".Руководитель поискового движения отметил, что воинские почести герою воздали ветераны из числа Союза офицеров Молдавии и Союза ветеранов войны в Афганистане. Православные почести воздал собор военных священников под руководством архимандрита Николая.Ранее в беседе с корреспондентом РИА Новости председатель Национального комитета "Победа" сообщил, что в этом году со всеми почестями были перезахоронены останки 19 советских воинов. Накануне 9 мая при поддержке посольства России были переданы в Тульскую область останки старшего сержанта Красной армии Валентины Ерчевой, погибшей 1944 года у села Раскаец района Штефан Водэ.В августе молдавские поисковики в ходе экспедиции обнаружили останки еще 9 красноармейцев, у одного из них была номерная награда - орден Отечественной войны I степени, по которой удалось установить имя бойца - командир стрелкового взвода 1145-го стрелкового полка 353-й стрелковой дивизии, младший лейтенант Федор Никитович Сотворенный, 1915 года рождения, уроженец Могилевской области Белоруссии.
https://ria.ru/20220722/belorussiya-1804297700.html
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кишинев, россия, молдавия, великая отечественная война (1941-1945), в мире
Кишинев, Россия, Молдавия, Великая Отечественная война (1941-1945), В мире
19:00 27.08.2022 (обновлено: 19:01 27.08.2022)
 
В Кишиневе прошла церемония воздаяния воинских почестей герою ВОВ

В Кишиневе прошла церемония воздаяния воинских почестей герою ВОВ Полякову

© Фото из Telegram-канала руководителя Русского историко-патриотического клуба Алексея ПетровичаЦеремония воздаяния воинских почестей герою ВОВ Алексею Полякову в Кишиневе
Церемония воздаяния воинских почестей герою ВОВ Алексею Полякову в Кишиневе
© Фото из Telegram-канала руководителя Русского историко-патриотического клуба Алексея Петровича
Церемония воздаяния воинских почестей герою ВОВ Алексею Полякову в Кишиневе
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 27 авг – РИА Новости. На воинском кладбище мемориального комплекса "Вечность" в Кишиневе в субботу состоялась церемония воздаяния воинских и православных почестей герою Великой Отечественной войны, красноармейцу Алексею Полякову, погибшему на Шерпенском плацдарме в августе 1944 года, сообщил председатель Национального комитета "Победа", руководитель поискового движения Алексей Петрович.
Останки героя были обнаружены молдавскими поисковиками в феврале текущего года.
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"Перед отправкой для захоронения на Родину, в Воронежскую область, проститься с героем-освободителем пришли десятки жителей Кишинева, депутаты парламента, представители дипломатического корпуса России и Белоруссии", – написал Петрович в своем Telegram-канале "Солдат Победы".
Руководитель поискового движения отметил, что воинские почести герою воздали ветераны из числа Союза офицеров Молдавии и Союза ветеранов войны в Афганистане. Православные почести воздал собор военных священников под руководством архимандрита Николая.
"Останки красноармейца Полякова переданы посольству Российской Федерации в Молдавии для последующей доставки на Родину", - подчеркнул Петрович.
Ранее в беседе с корреспондентом РИА Новости председатель Национального комитета "Победа" сообщил, что в этом году со всеми почестями были перезахоронены останки 19 советских воинов. Накануне 9 мая при поддержке посольства России были переданы в Тульскую область останки старшего сержанта Красной армии Валентины Ерчевой, погибшей 1944 года у села Раскаец района Штефан Водэ.
В августе молдавские поисковики в ходе экспедиции обнаружили останки еще 9 красноармейцев, у одного из них была номерная награда - орден Отечественной войны I степени, по которой удалось установить имя бойца - командир стрелкового взвода 1145-го стрелкового полка 353-й стрелковой дивизии, младший лейтенант Федор Никитович Сотворенный, 1915 года рождения, уроженец Могилевской области Белоруссии.
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