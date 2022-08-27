https://ria.ru/20220827/geroy-1812595363.html

В Кишиневе прошла церемония воздаяния воинских почестей герою ВОВ

В Кишиневе прошла церемония воздаяния воинских почестей герою ВОВ - РИА Новости, 27.08.2022

В Кишиневе прошла церемония воздаяния воинских почестей герою ВОВ

На воинском кладбище мемориального комплекса "Вечность" в Кишиневе в субботу состоялась церемония воздаяния воинских и православных почестей герою Великой... РИА Новости, 27.08.2022

2022-08-27T19:00

2022-08-27T19:00

2022-08-27T19:01

кишинев

россия

молдавия

великая отечественная война (1941-1945)

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1b/1812593551_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_b0f5c69465064fb9517f433e83d6c6fa.jpg

КИШИНЕВ, 27 авг – РИА Новости. На воинском кладбище мемориального комплекса "Вечность" в Кишиневе в субботу состоялась церемония воздаяния воинских и православных почестей герою Великой Отечественной войны, красноармейцу Алексею Полякову, погибшему на Шерпенском плацдарме в августе 1944 года, сообщил председатель Национального комитета "Победа", руководитель поискового движения Алексей Петрович.Останки героя были обнаружены молдавскими поисковиками в феврале текущего года."Перед отправкой для захоронения на Родину, в Воронежскую область, проститься с героем-освободителем пришли десятки жителей Кишинева, депутаты парламента, представители дипломатического корпуса России и Белоруссии", – написал Петрович в своем Telegram-канале "Солдат Победы".Руководитель поискового движения отметил, что воинские почести герою воздали ветераны из числа Союза офицеров Молдавии и Союза ветеранов войны в Афганистане. Православные почести воздал собор военных священников под руководством архимандрита Николая.Ранее в беседе с корреспондентом РИА Новости председатель Национального комитета "Победа" сообщил, что в этом году со всеми почестями были перезахоронены останки 19 советских воинов. Накануне 9 мая при поддержке посольства России были переданы в Тульскую область останки старшего сержанта Красной армии Валентины Ерчевой, погибшей 1944 года у села Раскаец района Штефан Водэ.В августе молдавские поисковики в ходе экспедиции обнаружили останки еще 9 красноармейцев, у одного из них была номерная награда - орден Отечественной войны I степени, по которой удалось установить имя бойца - командир стрелкового взвода 1145-го стрелкового полка 353-й стрелковой дивизии, младший лейтенант Федор Никитович Сотворенный, 1915 года рождения, уроженец Могилевской области Белоруссии.

https://ria.ru/20220722/belorussiya-1804297700.html

https://ria.ru/20220819/mogily-1810852370.html

кишинев

россия

молдавия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

кишинев, россия, молдавия, великая отечественная война (1941-1945), в мире