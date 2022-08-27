https://ria.ru/20220827/gaz-1812467095.html

В Анголе оценили намерения Евросоюза заместить российский газ африканским

В Анголе оценили намерения Евросоюза заместить российский газ африканским - РИА Новости, 27.08.2022

В Анголе оценили намерения Евросоюза заместить российский газ африканским

Намерения Евросоюза заместить газ из России африканским могут серьезно сказаться на экономике Европы, поскольку непонятно, когда может быть реализован проект, а РИА Новости, 27.08.2022

2022-08-27T07:25

2022-08-27T07:25

2022-08-27T13:48

экономика

европа

ангола

африка

россия

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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Намерения Евросоюза заместить газ из России африканским могут серьезно сказаться на экономике Европы, поскольку непонятно, когда может быть реализован проект, а стоимость такого газа будет явно выше, заявил в интервью РИА Новости посол Анголы в России Аугушту да Силва Кунья."Импорт этого продукта (газа. — Прим. ред.) из Африки может серьезно сказаться на европейской экономике, поскольку его стоимость будет явно выше, чем газа из России", — сказал он.В то же время, отвечая на вопрос о том, как в Анголе относятся к позиции Брюсселя, который хочет больше работать со странами Африки для замещения российского газа, дипломат ответил, что страны Евросоюза "свободны и вольны" вести переговоры с теми, кто захочет продать газ."Мы слышали заявление немецкого канцлера о том, что необходимо работать над проектом газопровода через Иберийский полуостров, в частности, чтобы он шел через Португалию и оттуда распределялся по странам Европы. Неизвестно, шла ли речь о газопроводе, который пойдет из Нигерии. Но неизвестно, сколько пройдет времени, пока этот проект с бумаги перейдет в плоскость реализации, и какая будет ситуация в Европе", — заключил да Силва Кунья.Читайте полный текст интервью >>

https://ria.ru/20220826/gaz-1812435916.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

экономика, европа, ангола, африка, россия