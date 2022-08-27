https://ria.ru/20220827/britantsy-1812512356.html

"Наплевать на Украину". Британцы резко ответили на новый призыв Джонсона

"Наплевать на Украину". Британцы резко ответили на новый призыв Джонсона - РИА Новости, 27.08.2022

"Наплевать на Украину". Британцы резко ответили на новый призыв Джонсона

Читатели Daily Mail отреагировали на призыв премьера Великобритании Бориса Джонсона к жителям страны терпеть резкое повышение цен "во имя Украины". РИА Новости, 27.08.2022

2022-08-27T12:32

2022-08-27T12:32

2022-08-27T13:05

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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Читатели Daily Mail отреагировали на призыв премьера Великобритании Бориса Джонсона к жителям страны терпеть резкое повышение цен "во имя Украины"."Правительство продолжает придумывать удобные отговорки, но они несут ответственность перед Великобританией, а не перед Украиной", — напомнила Lucinda72."Извини, Борис. Благотворительность начинается дома, а вливание миллиардов денег налогоплательщиков в Украину только затягивает этот конфликт. <…> Люди ужасно беспокоятся о счетах за электроэнергию, национальная система здравоохранения в кризисе, а иммиграция вышла из-под контроля. Это должно быть твоим приоритетом, а не какой-то конфликт в стране, не входящей в НАТО", — считает Sassy Sussex."Мне жаль Украину, но я боюсь, что британская общественность будет в ярости из-за того, что ты в первую очередь подумал о других!" — отметил Platinum10."Он уверен, что получит Нобелевскую премию мира. Такой высокомерный нарцисс", — написал lucky ludo."Здесь так много украинских троллей. <…> Этот конфликт не имеет ничего общего с Британией и британской общественностью. Проведите опрос и узнайте наше мнение", — призвал thomas007.В Соединенном Королевстве в последние месяцы наблюдается существенный рост стоимости жизни, в значительной мере обусловленный антироссийскими санкциями, введенными Лондоном против Москвы после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Киева.Ограничительные меры Британии нанесли удар по ее экономике, спровоцировав инфляцию — в частности, повысив цены на продукты питания и топливо.

https://ria.ru/20220827/bezhentsy-1812481647.html

https://ria.ru/20220826/ukraina-1812271173.html

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лондон

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Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

в мире, украина, великобритания, лондон, нато, борис джонсон