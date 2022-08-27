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"Наплевать на Украину". Британцы резко ответили на новый призыв Джонсона - РИА Новости, 27.08.2022
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"Наплевать на Украину". Британцы резко ответили на новый призыв Джонсона
"Наплевать на Украину". Британцы резко ответили на новый призыв Джонсона - РИА Новости, 27.08.2022
"Наплевать на Украину". Британцы резко ответили на новый призыв Джонсона
Читатели Daily Mail отреагировали на призыв премьера Великобритании Бориса Джонсона к жителям страны терпеть резкое повышение цен "во имя Украины". РИА Новости, 27.08.2022
2022-08-27T12:32
2022-08-27T13:05
в мире
украина
великобритания
лондон
нато
борис джонсон
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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Читатели Daily Mail отреагировали на призыв премьера Великобритании Бориса Джонсона к жителям страны терпеть резкое повышение цен "во имя Украины"."Правительство продолжает придумывать удобные отговорки, но они несут ответственность перед Великобританией, а не перед Украиной", — напомнила Lucinda72."Извини, Борис. Благотворительность начинается дома, а вливание миллиардов денег налогоплательщиков в Украину только затягивает этот конфликт. &lt;…&gt; Люди ужасно беспокоятся о счетах за электроэнергию, национальная система здравоохранения в кризисе, а иммиграция вышла из-под контроля. Это должно быть твоим приоритетом, а не какой-то конфликт в стране, не входящей в НАТО", — считает Sassy Sussex."Мне жаль Украину, но я боюсь, что британская общественность будет в ярости из-за того, что ты в первую очередь подумал о других!" — отметил Platinum10."Он уверен, что получит Нобелевскую премию мира. Такой высокомерный нарцисс", — написал lucky ludo."Здесь так много украинских троллей. &lt;…&gt; Этот конфликт не имеет ничего общего с Британией и британской общественностью. Проведите опрос и узнайте наше мнение", — призвал thomas007.В Соединенном Королевстве в последние месяцы наблюдается существенный рост стоимости жизни, в значительной мере обусловленный антироссийскими санкциями, введенными Лондоном против Москвы после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Киева.Ограничительные меры Британии нанесли удар по ее экономике, спровоцировав инфляцию — в частности, повысив цены на продукты питания и топливо.
https://ria.ru/20220827/bezhentsy-1812481647.html
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в мире, украина, великобритания, лондон, нато, борис джонсон
В мире, Украина, Великобритания, Лондон, НАТО, Борис Джонсон
12:32 27.08.2022 (обновлено: 13:05 27.08.2022)
 
"Наплевать на Украину". Британцы резко ответили на новый призыв Джонсона

Читатели Daily Mail резко ответили на призыв Джонсона "затянуть пояса" из-за Украины

© Фото : Офис президента УкраиныПремьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Киеве
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Киеве - РИА Новости, 1920, 27.08.2022
© Фото : Офис президента Украины
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Читатели Daily Mail отреагировали на призыв премьера Великобритании Бориса Джонсона к жителям страны терпеть резкое повышение цен "во имя Украины".

"Честно говоря, мне наплевать на Украину. Нам нужно сначала позаботиться о себе", — пишет VelvetHedgehog.

"Правительство продолжает придумывать удобные отговорки, но они несут ответственность перед Великобританией, а не перед Украиной", — напомнила Lucinda72.
"Извини, Борис. Благотворительность начинается дома, а вливание миллиардов денег налогоплательщиков в Украину только затягивает этот конфликт. <…> Люди ужасно беспокоятся о счетах за электроэнергию, национальная система здравоохранения в кризисе, а иммиграция вышла из-под контроля. Это должно быть твоим приоритетом, а не какой-то конфликт в стране, не входящей в НАТО", — считает Sassy Sussex.
"Мне жаль Украину, но я боюсь, что британская общественность будет в ярости из-за того, что ты в первую очередь подумал о других!" — отметил Platinum10.
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"Он уверен, что получит Нобелевскую премию мира. Такой высокомерный нарцисс", — написал lucky ludo.
"Здесь так много украинских троллей. <…> Этот конфликт не имеет ничего общего с Британией и британской общественностью. Проведите опрос и узнайте наше мнение", — призвал thomas007.
В Соединенном Королевстве в последние месяцы наблюдается существенный рост стоимости жизни, в значительной мере обусловленный антироссийскими санкциями, введенными Лондоном против Москвы после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Киева.
Ограничительные меры Британии нанесли удар по ее экономике, спровоцировав инфляцию — в частности, повысив цены на продукты питания и топливо.
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