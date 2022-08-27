12:32 27.08.2022 (обновлено: 13:05 27.08.2022)
"Наплевать на Украину". Британцы резко ответили на новый призыв Джонсона
Читатели Daily Mail резко ответили на призыв Джонсона "затянуть пояса" из-за Украины
© Фото : Офис президента УкраиныПремьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Киеве
© Фото : Офис президента Украины
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Читатели Daily Mail отреагировали на призыв премьера Великобритании Бориса Джонсона к жителям страны терпеть резкое повышение цен "во имя Украины".
"Честно говоря, мне наплевать на Украину. Нам нужно сначала позаботиться о себе", — пишет VelvetHedgehog.
"Правительство продолжает придумывать удобные отговорки, но они несут ответственность перед Великобританией, а не перед Украиной", — напомнила Lucinda72.
"Извини, Борис. Благотворительность начинается дома, а вливание миллиардов денег налогоплательщиков в Украину только затягивает этот конфликт. <…> Люди ужасно беспокоятся о счетах за электроэнергию, национальная система здравоохранения в кризисе, а иммиграция вышла из-под контроля. Это должно быть твоим приоритетом, а не какой-то конфликт в стране, не входящей в НАТО", — считает Sassy Sussex.
"Мне жаль Украину, но я боюсь, что британская общественность будет в ярости из-за того, что ты в первую очередь подумал о других!" — отметил Platinum10.
"Он уверен, что получит Нобелевскую премию мира. Такой высокомерный нарцисс", — написал lucky ludo.
"Здесь так много украинских троллей. <…> Этот конфликт не имеет ничего общего с Британией и британской общественностью. Проведите опрос и узнайте наше мнение", — призвал thomas007.
Ограничительные меры Британии нанесли удар по ее экономике, спровоцировав инфляцию — в частности, повысив цены на продукты питания и топливо.