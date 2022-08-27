https://ria.ru/20220827/briks-1812461784.html

Индия поддерживает вступление Аргентины в БРИКС

Индия поддерживает вступление Аргентины в БРИКС - РИА Новости, 27.08.2022

Индия поддерживает вступление Аргентины в БРИКС

Индия поддерживает вступление Аргентины в БРИКС, а также нацелена на укрепление двустороннего сотрудничества, сообщил МИД латиноамериканской страны. РИА Новости, 27.08.2022

2022-08-27T04:50

2022-08-27T04:50

2022-08-27T04:56

в мире

индия

россия

китай

брикс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/92832/91/928329199_0:58:1976:1169_1920x0_80_0_0_df40b43242346c197b7ecbd405d52396.jpg

БУЭНОС-АЙРЕС, 27 авг - РИА Новости. Индия поддерживает вступление Аргентины в БРИКС, а также нацелена на укрепление двустороннего сотрудничества, сообщил МИД латиноамериканской страны.В пятницу встретились главы МИД обеих стран Сантьяго Кафьеро и Субраманьям Джайшанкар.Кроме того, оба министра отметили рост двустороннего сотрудничества в сфере высоких технологий, коммуникаций, продовольственной безопасности, энергетике.На данный момент в экономический блок БРИКС входят Россия, Китай, Бразилия, Индия и ЮАР.

https://ria.ru/20220825/briks-1811984830.html

индия

россия

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, индия, россия, китай, брикс