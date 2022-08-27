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Индия поддерживает вступление Аргентины в БРИКС - РИА Новости, 27.08.2022
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Индия поддерживает вступление Аргентины в БРИКС
Индия поддерживает вступление Аргентины в БРИКС - РИА Новости, 27.08.2022
Индия поддерживает вступление Аргентины в БРИКС
Индия поддерживает вступление Аргентины в БРИКС, а также нацелена на укрепление двустороннего сотрудничества, сообщил МИД латиноамериканской страны. РИА Новости, 27.08.2022
2022-08-27T04:50
2022-08-27T04:56
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БУЭНОС-АЙРЕС, 27 авг - РИА Новости. Индия поддерживает вступление Аргентины в БРИКС, а также нацелена на укрепление двустороннего сотрудничества, сообщил МИД латиноамериканской страны.В пятницу встретились главы МИД обеих стран Сантьяго Кафьеро и Субраманьям Джайшанкар.Кроме того, оба министра отметили рост двустороннего сотрудничества в сфере высоких технологий, коммуникаций, продовольственной безопасности, энергетике.На данный момент в экономический блок БРИКС входят Россия, Китай, Бразилия, Индия и ЮАР.
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в мире, индия, россия, китай, брикс
В мире, Индия, Россия, Китай, БРИКС
04:50 27.08.2022 (обновлено: 04:56 27.08.2022)
 
Индия поддерживает вступление Аргентины в БРИКС

Глава МИД Индии Джайшанкар подтвердил поддержку вступления Аргентины в БРИКС

© РИА НовостиФлаги стран-участников БРИКС
Флаги стран-участников БРИКС - РИА Новости, 1920, 27.08.2022
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Флаги стран-участников БРИКС. Архивное фото
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БУЭНОС-АЙРЕС, 27 авг - РИА Новости. Индия поддерживает вступление Аргентины в БРИКС, а также нацелена на укрепление двустороннего сотрудничества, сообщил МИД латиноамериканской страны.
В пятницу встретились главы МИД обеих стран Сантьяго Кафьеро и Субраманьям Джайшанкар.
"Во время двусторонней встречи глава МИД Индии подтвердил поддержку его страны в отношении вступления Аргентины в БРИКС", - отмечается в сообщении.
Кроме того, оба министра отметили рост двустороннего сотрудничества в сфере высоких технологий, коммуникаций, продовольственной безопасности, энергетике.
На данный момент в экономический блок БРИКС входят Россия, Китай, Бразилия, Индия и ЮАР.
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