https://ria.ru/20220827/briks-1812461784.html
Индия поддерживает вступление Аргентины в БРИКС
Индия поддерживает вступление Аргентины в БРИКС - РИА Новости, 27.08.2022
Индия поддерживает вступление Аргентины в БРИКС
Индия поддерживает вступление Аргентины в БРИКС, а также нацелена на укрепление двустороннего сотрудничества, сообщил МИД латиноамериканской страны. РИА Новости, 27.08.2022
2022-08-27T04:50
2022-08-27T04:50
2022-08-27T04:56
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БУЭНОС-АЙРЕС, 27 авг - РИА Новости. Индия поддерживает вступление Аргентины в БРИКС, а также нацелена на укрепление двустороннего сотрудничества, сообщил МИД латиноамериканской страны.В пятницу встретились главы МИД обеих стран Сантьяго Кафьеро и Субраманьям Джайшанкар.Кроме того, оба министра отметили рост двустороннего сотрудничества в сфере высоких технологий, коммуникаций, продовольственной безопасности, энергетике.На данный момент в экономический блок БРИКС входят Россия, Китай, Бразилия, Индия и ЮАР.
https://ria.ru/20220825/briks-1811984830.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В мире, Индия, Россия, Китай, БРИКС
04:50 27.08.2022 (обновлено: 04:56 27.08.2022)
Индия поддерживает вступление Аргентины в БРИКС
Глава МИД Индии Джайшанкар подтвердил поддержку вступления Аргентины в БРИКС