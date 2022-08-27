https://ria.ru/20220827/azerbaydzhan-1812527253.html

Помощник президента Азербайджана раскритиковал Минскую группу ОБСЕ

Помощник президента Азербайджана раскритиковал Минскую группу ОБСЕ - РИА Новости, 27.08.2022

Помощник президента Азербайджана раскритиковал Минскую группу ОБСЕ

Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев назвал Минскую группу ОБСЕ организацией, совершивший самоубийство. РИА Новости, 27.08.2022

2022-08-27T14:24

2022-08-27T14:24

2022-08-27T14:35

в мире

никол пашинян

сергей лавров

мария захарова

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азербайджан

обсе

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БАКУ, 27 авг – РИА Новости. Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев назвал Минскую группу ОБСЕ организацией, совершивший самоубийство."Для нас больше нет такого учреждения. Минская группа — это организация, совершившая самоубийство, Минская группа — это уже часть истории… На основании Устава ООН и решений Совета Безопасности этим государствам был предоставлен мандат международного сообщества на устранение этой несправедливости, на прекращение оккупации и агрессии. Но ни одна пядь азербайджанской земли не была освобождена от оккупации, ни один гражданин Азербайджана не вернулся на свою землю", - сказал Гаджиев журналистам.По его словам, назначать кого-то сопредседателем Минской группы после 30 лет безуспешной деятельности — это просто постыдный шаг.Переговоры в рамках Минской группы ОБСЕ по мирному урегулированию в Карабахе ведутся с 1992 года во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Власти Азербайджана не раз заявляли, что считают бессмысленной деятельность сопредседателей Минской группы ОБСЕ. В свою очередь премьер Армении Никол Пашинян назвал необоснованными заявления о роспуске сопредседательства группы.Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Франция и США отказались сотрудничать с РФ в рамках "тройки" сопредседателей МГ ОБСЕ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова 14 апреля сообщила, что российский посол по особым поручениям, сопредседатель Минской группы ОБСЕ по карабахскому урегулированию Игорь Ховаев продолжит работу в новом качестве спецпредставителя главы МИД РФ по вопросам содействия нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, в этой связи Москва рассчитывает на поддержку Баку и Еревана в его работе.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые с 1994 года находились под контролем непризнанной НКР. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

https://ria.ru/20220802/vybory-1806598015.html

https://ria.ru/20220809/obse-1808378933.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, никол пашинян, сергей лавров, мария захарова, армения, россия, азербайджан, обсе, оон