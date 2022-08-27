Рейтинг@Mail.ru
Помощник президента Азербайджана раскритиковал Минскую группу ОБСЕ - РИА Новости, 27.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220827/azerbaydzhan-1812527253.html
Помощник президента Азербайджана раскритиковал Минскую группу ОБСЕ
Помощник президента Азербайджана раскритиковал Минскую группу ОБСЕ - РИА Новости, 27.08.2022
Помощник президента Азербайджана раскритиковал Минскую группу ОБСЕ
Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев назвал Минскую группу ОБСЕ организацией, совершивший самоубийство. РИА Новости, 27.08.2022
2022-08-27T14:24
2022-08-27T14:35
в мире
никол пашинян
сергей лавров
мария захарова
армения
россия
азербайджан
обсе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156289/16/1562891611_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_cbd53d94da332e396d9def6532c701a3.jpg
БАКУ, 27 авг – РИА Новости. Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев назвал Минскую группу ОБСЕ организацией, совершивший самоубийство."Для нас больше нет такого учреждения. Минская группа — это организация, совершившая самоубийство, Минская группа — это уже часть истории… На основании Устава ООН и решений Совета Безопасности этим государствам был предоставлен мандат международного сообщества на устранение этой несправедливости, на прекращение оккупации и агрессии. Но ни одна пядь азербайджанской земли не была освобождена от оккупации, ни один гражданин Азербайджана не вернулся на свою землю", - сказал Гаджиев журналистам.По его словам, назначать кого-то сопредседателем Минской группы после 30 лет безуспешной деятельности — это просто постыдный шаг.Переговоры в рамках Минской группы ОБСЕ по мирному урегулированию в Карабахе ведутся с 1992 года во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Власти Азербайджана не раз заявляли, что считают бессмысленной деятельность сопредседателей Минской группы ОБСЕ. В свою очередь премьер Армении Никол Пашинян назвал необоснованными заявления о роспуске сопредседательства группы.Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Франция и США отказались сотрудничать с РФ в рамках "тройки" сопредседателей МГ ОБСЕ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова 14 апреля сообщила, что российский посол по особым поручениям, сопредседатель Минской группы ОБСЕ по карабахскому урегулированию Игорь Ховаев продолжит работу в новом качестве спецпредставителя главы МИД РФ по вопросам содействия нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, в этой связи Москва рассчитывает на поддержку Баку и Еревана в его работе.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые с 1994 года находились под контролем непризнанной НКР. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
https://ria.ru/20220802/vybory-1806598015.html
https://ria.ru/20220809/obse-1808378933.html
армения
россия
азербайджан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156289/16/1562891611_93:0:2822:2047_1920x0_80_0_0_555cbd1e874f98b9e7ab1be9d5931afe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, никол пашинян, сергей лавров, мария захарова, армения, россия, азербайджан, обсе, оон
В мире, Никол Пашинян, Сергей Лавров, Мария Захарова, Армения, Россия, Азербайджан, ОБСЕ, ООН
14:24 27.08.2022 (обновлено: 14:35 27.08.2022)
 
Помощник президента Азербайджана раскритиковал Минскую группу ОБСЕ

Помощник президента Азербайджана назвал МГ ОБСЕ организацией, совершившей самоубийство

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкВид на архитектурный комплекс "Башни Пламени" в Баку
Вид на архитектурный комплекс Башни Пламени в Баку - РИА Новости, 1920, 27.08.2022
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Вид на архитектурный комплекс "Башни Пламени" в Баку. Архивное фото
Читать ria.ru в
БАКУ, 27 авг – РИА Новости. Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев назвал Минскую группу ОБСЕ организацией, совершивший самоубийство.
"Для нас больше нет такого учреждения. Минская группа — это организация, совершившая самоубийство, Минская группа — это уже часть истории… На основании Устава ООН и решений Совета Безопасности этим государствам был предоставлен мандат международного сообщества на устранение этой несправедливости, на прекращение оккупации и агрессии. Но ни одна пядь азербайджанской земли не была освобождена от оккупации, ни один гражданин Азербайджана не вернулся на свою землю", - сказал Гаджиев журналистам.
Андрей Климов - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
2 августа, 11:16
В Совфеде заявили о планах ОБСЕ дискредитировать Россию перед выборами
По его словам, назначать кого-то сопредседателем Минской группы после 30 лет безуспешной деятельности — это просто постыдный шаг.
Переговоры в рамках Минской группы ОБСЕ по мирному урегулированию в Карабахе ведутся с 1992 года во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Власти Азербайджана не раз заявляли, что считают бессмысленной деятельность сопредседателей Минской группы ОБСЕ. В свою очередь премьер Армении Никол Пашинян назвал необоснованными заявления о роспуске сопредседательства группы.
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Франция и США отказались сотрудничать с РФ в рамках "тройки" сопредседателей МГ ОБСЕ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова 14 апреля сообщила, что российский посол по особым поручениям, сопредседатель Минской группы ОБСЕ по карабахскому урегулированию Игорь Ховаев продолжит работу в новом качестве спецпредставителя главы МИД РФ по вопросам содействия нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, в этой связи Москва рассчитывает на поддержку Баку и Еревана в его работе.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые с 1994 года находились под контролем непризнанной НКР. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
9 августа, 17:40Специальная военная операция на Украине
Зампостпреда России: молчание о преступлениях Украины бьет по престижу ОБСЕ
 
В миреНикол ПашинянСергей ЛавровМария ЗахароваАрменияРоссияАзербайджанОБСЕООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала