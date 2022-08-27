https://ria.ru/20220827/angola-1812483116.html

Ангольские студенты-медики помогали раненым беженцам в Белгороде

Ангольские студенты-медики помогали раненым беженцам в Белгороде - РИА Новости, 27.08.2022

Ангольские студенты-медики помогали раненым беженцам в Белгороде

Ангольские студенты-медики помогали российским врачам недалеко от границы с Украиной в Белгороде этим летом, оказывая помощь раненым беженцам на территории... РИА Новости, 27.08.2022

2022-08-27T09:52

2022-08-27T09:52

2022-08-27T10:06

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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Ангольские студенты-медики помогали российским врачам недалеко от границы с Украиной в Белгороде этим летом, оказывая помощь раненым беженцам на территории России, сообщил в интервью РИА Новости посол Анголы в РФ Аугушту да Силва Кунья."Ангольские студенты-медики в Белгороде сотрудничали с органами здравоохранения в оказании гуманитарной помощи людям из зоны конфликта", - рассказал посол.Он уточнил, что они были там в составе российской группы гуманитарной помощи, в том числе работали с ранеными беженцами, выезжавшими из зоны конфликта.Дипломат отметил, что ему не известно, отправлялись ли граждане его страны для участия в боевых действиях в качестве добровольцев в составе союзных сил. "Сведений о присутствии ангольцев в Донбассе со стороны союзных сил России и ЛНР и ДНР у меня нет", - сказал он.Читайте полный текст интервью >>

https://ria.ru/20220827/almaz-1812482087.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

ангола, россия, в мире, белгород