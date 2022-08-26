16:40 26.08.2022 (обновлено: 17:20 26.08.2022)
Жители Энергодара направят письмо к руководству МАГАТЭ из-за обстрелов ЗАЭС
Жители Энергодара направят письмо к руководству МАГАТЭ с требованием осудить обстрелы ЗАЭС
Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг — РИА Новости. Жители Энергодара начали сбор подписей под открытым письмом к руководству МАГАТЭ с требованием осудить и прекратить обстрелы Запорожской АЭС со стороны Украины, сообщает пресс-служба администрации города.
"Люди начали сбор подписей под открытым письмом к руководству МАГАТЭ в связи с регулярными обстрелами станции со стороны ВСУ", — говорится в обращении.
Письмо адресовано руководству Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) и лично главе Рафаэлю Гросси. В нем жители города заявляют, что в районе самой большой атомной станции в Европе — Запорожской — сложилась критическая ситуация.
"ВСУ ведут регулярные обстрелы территории станции. Господин Гросси, руководители стран — членов МАГАТЭ! Мы, жители Запорожской области, обращаемся к вам с призывом остановить провокации Украины, направленные на Запорожскую АЭС! Просим вас решительно осудить действия руководства Украины по эскалации ситуации вокруг Запорожской АЭС и предупредить об ответственности перед мировым сообществом в случае продолжения обстрелов станции", — призвали составители.
Как заявил президент Франции Эммануэль Макрон, Россия и Украина предоставили гарантии безопасности для отправки на станцию миссии агентства.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных.
Украинские военные продолжают регулярно обстреливать город и прилегающие к нему территории станции.