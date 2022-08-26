https://ria.ru/20220826/zaes-1812355445.html

Жители Энергодара направят письмо к руководству МАГАТЭ из-за обстрелов ЗАЭС

Жители Энергодара направят письмо к руководству МАГАТЭ из-за обстрелов ЗАЭС - РИА Новости, 26.08.2022

Жители Энергодара направят письмо к руководству МАГАТЭ из-за обстрелов ЗАЭС

Жители Энергодара начали сбор подписей под открытым письмом к руководству МАГАТЭ с требованием осудить и прекратить обстрелы Запорожской АЭС со стороны Украины, РИА Новости, 26.08.2022

2022-08-26T16:40

2022-08-26T16:40

2022-08-26T17:20

специальная военная операция на украине

в мире

энергодар

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магатэ

запорожская аэс

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг — РИА Новости. Жители Энергодара начали сбор подписей под открытым письмом к руководству МАГАТЭ с требованием осудить и прекратить обстрелы Запорожской АЭС со стороны Украины, сообщает пресс-служба администрации города.Письмо адресовано руководству Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) и лично главе Рафаэлю Гросси. В нем жители города заявляют, что в районе самой большой атомной станции в Европе — Запорожской — сложилась критическая ситуация."ВСУ ведут регулярные обстрелы территории станции. Господин Гросси, руководители стран — членов МАГАТЭ! Мы, жители Запорожской области, обращаемся к вам с призывом остановить провокации Украины, направленные на Запорожскую АЭС! Просим вас решительно осудить действия руководства Украины по эскалации ситуации вокруг Запорожской АЭС и предупредить об ответственности перед мировым сообществом в случае продолжения обстрелов станции", — призвали составители.Как заявил президент Франции Эммануэль Макрон, Россия и Украина предоставили гарантии безопасности для отправки на станцию миссии агентства. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных.Украинские военные продолжают регулярно обстреливать город и прилегающие к нему территории станции.

https://ria.ru/20220826/aes-1812281904.html

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