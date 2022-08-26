Рейтинг@Mail.ru
Жители Энергодара направят письмо к руководству МАГАТЭ из-за обстрелов ЗАЭС - РИА Новости, 26.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220826/zaes-1812355445.html
Жители Энергодара направят письмо к руководству МАГАТЭ из-за обстрелов ЗАЭС
Жители Энергодара направят письмо к руководству МАГАТЭ из-за обстрелов ЗАЭС - РИА Новости, 26.08.2022
Жители Энергодара направят письмо к руководству МАГАТЭ из-за обстрелов ЗАЭС
Жители Энергодара начали сбор подписей под открытым письмом к руководству МАГАТЭ с требованием осудить и прекратить обстрелы Запорожской АЭС со стороны Украины, РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T16:40
2022-08-26T17:20
специальная военная операция на украине
в мире
энергодар
украина
европа
магатэ
запорожская аэс
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0e/1809457750_0:211:2892:1838_1920x0_80_0_0_1d3ef70f0f91f178c3c29442c936811c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг — РИА Новости. Жители Энергодара начали сбор подписей под открытым письмом к руководству МАГАТЭ с требованием осудить и прекратить обстрелы Запорожской АЭС со стороны Украины, сообщает пресс-служба администрации города.Письмо адресовано руководству Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) и лично главе Рафаэлю Гросси. В нем жители города заявляют, что в районе самой большой атомной станции в Европе — Запорожской — сложилась критическая ситуация."ВСУ ведут регулярные обстрелы территории станции. Господин Гросси, руководители стран — членов МАГАТЭ! Мы, жители Запорожской области, обращаемся к вам с призывом остановить провокации Украины, направленные на Запорожскую АЭС! Просим вас решительно осудить действия руководства Украины по эскалации ситуации вокруг Запорожской АЭС и предупредить об ответственности перед мировым сообществом в случае продолжения обстрелов станции", — призвали составители.Как заявил президент Франции Эммануэль Макрон, Россия и Украина предоставили гарантии безопасности для отправки на станцию миссии агентства. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных.Украинские военные продолжают регулярно обстреливать город и прилегающие к нему территории станции.
https://ria.ru/20220826/aes-1812281904.html
энергодар
украина
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0e/1809457750_161:0:2892:2048_1920x0_80_0_0_af169115059dc4a24bb11d330d017dae.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, энергодар, украина, европа, магатэ, запорожская аэс, вооруженные силы украины, рафаэль гросси
Специальная военная операция на Украине, В мире, Энергодар, Украина, Европа, МАГАТЭ, Запорожская АЭС, Вооруженные силы Украины, Рафаэль Гросси
16:40 26.08.2022 (обновлено: 17:20 26.08.2022)
 
Жители Энергодара направят письмо к руководству МАГАТЭ из-за обстрелов ЗАЭС

Жители Энергодара направят письмо к руководству МАГАТЭ с требованием осудить обстрелы ЗАЭС

© РИА Новости / Перейти в фотобанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг — РИА Новости. Жители Энергодара начали сбор подписей под открытым письмом к руководству МАГАТЭ с требованием осудить и прекратить обстрелы Запорожской АЭС со стороны Украины, сообщает пресс-служба администрации города.

"Люди начали сбор подписей под открытым письмом к руководству МАГАТЭ в связи с регулярными обстрелами станции со стороны ВСУ", — говорится в обращении.

Письмо адресовано руководству Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) и лично главе Рафаэлю Гросси. В нем жители города заявляют, что в районе самой большой атомной станции в Европе — Запорожской — сложилась критическая ситуация.
"ВСУ ведут регулярные обстрелы территории станции. Господин Гросси, руководители стран — членов МАГАТЭ! Мы, жители Запорожской области, обращаемся к вам с призывом остановить провокации Украины, направленные на Запорожскую АЭС! Просим вас решительно осудить действия руководства Украины по эскалации ситуации вокруг Запорожской АЭС и предупредить об ответственности перед мировым сообществом в случае продолжения обстрелов станции", — призвали составители.
Как заявил президент Франции Эммануэль Макрон, Россия и Украина предоставили гарантии безопасности для отправки на станцию миссии агентства.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных.
Украинские военные продолжают регулярно обстреливать город и прилегающие к нему территории станции.
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
12:48
Несколько боеприпасов разорвались на территории Запорожской АЭС
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЭнергодарУкраинаЕвропаМАГАТЭЗапорожская АЭСВооруженные силы УкраиныРафаэль Гросси
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала