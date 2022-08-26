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Гендиректор МАГАТЭ не исключил риск аварии на ЗАЭС - РИА Новости, 26.08.2022
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Гендиректор МАГАТЭ не исключил риск аварии на ЗАЭС
Гендиректор МАГАТЭ не исключил риск аварии на ЗАЭС - РИА Новости, 26.08.2022
Гендиректор МАГАТЭ не исключил риск аварии на ЗАЭС
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что риск аварии на Запорожской АЭС исключать нельзя. РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T15:18
2022-08-26T15:18
специальная военная операция на украине
в мире
эммануэль макрон
василий небензя
россия
франция
украина
магатэ
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ПАРИЖ, 26 авг - РИА Новости. Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что риск аварии на Запорожской АЭС исключать нельзя."Объект функционирует, но с трудностями, так что в нынешних обстоятельствах сценарий аварии исключать нельзя. Постоянные перебои с электроснабжением, проблемы с отработавшим топливом", - заявил Гросси в интервью французской газете Monde.Он также добавил, что в МАГАТЭ рассматривали риски ядерных аварий на атомных электростанциях, но не ожидали, что крупная АЭС окажется в центре масштабного противостояния с использованием обычных вооружений.Глава МАГАТЭ в четверг встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже. Стороны обсудили ситуацию вокруг Запорожской АЭС и модальности экспертной миссии МАГАТЭ, которая отправится туда. Франция и МАГАТЭ получили гарантии безопасности от России и Украины для отправки миссии агентства на Запорожскую АЭС, сообщил в пятницу французский президент.Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил ранее, что не против присутствия экспертов МАГАТЭ на постоянной основе на ЗАЭС. В МИД РФ заявляли, что миссия МАГАТЭ до сих пор не приехала на станцию из-за "нечистоплотных игр" секретариата ООН.Ранее лидеры Франции и России в телефонном разговоре отметили важность скорой отправки на АЭС миссии МАГАТЭ. Как заявили в Елисейском дворце, по данным Франс Пресс, Путин "пересмотрел требование" о том, чтобы миссия экспертов МАГАТЭ прибыла на Запорожскую АЭС через Россию, и согласился на приезд экспертов ​​через Украину.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
https://ria.ru/20220826/zaes-1812271325.html
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в мире, эммануэль макрон, василий небензя, россия, франция, украина, магатэ, запорожская аэс, оон, рафаэль гросси
Специальная военная операция на Украине, В мире, Эммануэль Макрон, Василий Небензя, Россия, Франция, Украина, МАГАТЭ, Запорожская АЭС, ООН, Рафаэль Гросси
15:18 26.08.2022
 
Гендиректор МАГАТЭ не исключил риск аварии на ЗАЭС

Гросси: из-за перебоев с энергоснабжением и проблем с топливом на ЗАЭС не исключена авария

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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ПАРИЖ, 26 авг - РИА Новости. Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что риск аварии на Запорожской АЭС исключать нельзя.
"Объект функционирует, но с трудностями, так что в нынешних обстоятельствах сценарий аварии исключать нельзя. Постоянные перебои с электроснабжением, проблемы с отработавшим топливом", - заявил Гросси в интервью французской газете Monde.
Он также добавил, что в МАГАТЭ рассматривали риски ядерных аварий на атомных электростанциях, но не ожидали, что крупная АЭС окажется в центре масштабного противостояния с использованием обычных вооружений.
Глава МАГАТЭ в четверг встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже. Стороны обсудили ситуацию вокруг Запорожской АЭС и модальности экспертной миссии МАГАТЭ, которая отправится туда. Франция и МАГАТЭ получили гарантии безопасности от России и Украины для отправки миссии агентства на Запорожскую АЭС, сообщил в пятницу французский президент.
Территория Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
Вчера, 12:15
ВСУ перебили последнюю линию передачи электроэнергии с ЗАЭС на Украину
Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил ранее, что не против присутствия экспертов МАГАТЭ на постоянной основе на ЗАЭС. В МИД РФ заявляли, что миссия МАГАТЭ до сих пор не приехала на станцию из-за "нечистоплотных игр" секретариата ООН.
Ранее лидеры Франции и России в телефонном разговоре отметили важность скорой отправки на АЭС миссии МАГАТЭ. Как заявили в Елисейском дворце, по данным Франс Пресс, Путин "пересмотрел требование" о том, чтобы миссия экспертов МАГАТЭ прибыла на Запорожскую АЭС через Россию, и согласился на приезд экспертов ​​через Украину.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
Вчера, 13:14
МАГАТЭ получила гарантии безопасности для миссии на ЗАЭС
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЭммануэль МакронВасилий НебензяРоссияФранцияУкраинаМАГАТЭЗапорожская АЭСООНРафаэль Гросси
 
 
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