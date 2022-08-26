Гендиректор МАГАТЭ не исключил риск аварии на ЗАЭС
Гросси: из-за перебоев с энергоснабжением и проблем с топливом на ЗАЭС не исключена авария
Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
ПАРИЖ, 26 авг - РИА Новости. Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что риск аварии на Запорожской АЭС исключать нельзя.
"Объект функционирует, но с трудностями, так что в нынешних обстоятельствах сценарий аварии исключать нельзя. Постоянные перебои с электроснабжением, проблемы с отработавшим топливом", - заявил Гросси в интервью французской газете Monde.
Он также добавил, что в МАГАТЭ рассматривали риски ядерных аварий на атомных электростанциях, но не ожидали, что крупная АЭС окажется в центре масштабного противостояния с использованием обычных вооружений.
Глава МАГАТЭ в четверг встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже. Стороны обсудили ситуацию вокруг Запорожской АЭС и модальности экспертной миссии МАГАТЭ, которая отправится туда. Франция и МАГАТЭ получили гарантии безопасности от России и Украины для отправки миссии агентства на Запорожскую АЭС, сообщил в пятницу французский президент.
Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил ранее, что не против присутствия экспертов МАГАТЭ на постоянной основе на ЗАЭС. В МИД РФ заявляли, что миссия МАГАТЭ до сих пор не приехала на станцию из-за "нечистоплотных игр" секретариата ООН.
Ранее лидеры Франции и России в телефонном разговоре отметили важность скорой отправки на АЭС миссии МАГАТЭ. Как заявили в Елисейском дворце, по данным Франс Пресс, Путин "пересмотрел требование" о том, чтобы миссия экспертов МАГАТЭ прибыла на Запорожскую АЭС через Россию, и согласился на приезд экспертов через Украину.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.