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МАГАТЭ получила гарантии безопасности для миссии на ЗАЭС - РИА Новости, 26.08.2022
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МАГАТЭ получила гарантии безопасности для миссии на ЗАЭС
МАГАТЭ получила гарантии безопасности для миссии на ЗАЭС - РИА Новости, 26.08.2022
МАГАТЭ получила гарантии безопасности для миссии на ЗАЭС
Франция и МАГАТЭ получили гарантии безопасности от России и Украины для отправки миссии агентства на Запорожскую АЭС, сообщил в пятницу французский президент... РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T13:14
2022-08-26T13:32
в мире
эммануэль макрон
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ПАРИЖ, 26 авг - РИА Новости. Франция и МАГАТЭ получили гарантии безопасности от России и Украины для отправки миссии агентства на Запорожскую АЭС, сообщил в пятницу французский президент Эммануэль Макрон."Мы вчера встречались с гендиректором МАГАТЭ, также на днях я говорил с президентами Зеленским и Путиным.. Мы получили гарантии безопасности от украинской и российской стороны. Теперь там (на ЗАЭС) может быть развернута миссия МАГАТЭ, независимая миссия, которая будет защищена", - сказал Макрон, отвечая на вопросы журналистов в Алжире, где он находится с визитом.Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси в четверг встретился с Макроном в Париже. Стороны обсудили ситуацию вокруг Запорожской АЭС и модальности экспертной миссии МАГАТЭ, которая отправится туда.В пятницу президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон провели телефонный разговор. Лидеры Франции и России отметили важность скорой отправки на Запорожскую АЭС миссии МАГАТЭ. Как заявили в Елисейском дворце, по данным Франс Пресс, Путин "пересмотрел требование" о том, чтобы миссия экспертов МАГАТЭ прибыла на Запорожскую АЭС через Россию, и согласился на приезд экспертов ​​через Украину.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
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в мире, эммануэль макрон, россия, запорожская аэс, украина
В мире, Эммануэль Макрон, Россия, Запорожская АЭС, Украина
13:14 26.08.2022 (обновлено: 13:32 26.08.2022)
 
МАГАТЭ получила гарантии безопасности для миссии на ЗАЭС

Макрон: МАГАТЭ получила гарантии безопасности от России и Украины для миссии на ЗАЭС

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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ПАРИЖ, 26 авг - РИА Новости. Франция и МАГАТЭ получили гарантии безопасности от России и Украины для отправки миссии агентства на Запорожскую АЭС, сообщил в пятницу французский президент Эммануэль Макрон.
"Мы вчера встречались с гендиректором МАГАТЭ, также на днях я говорил с президентами Зеленским и Путиным.. Мы получили гарантии безопасности от украинской и российской стороны. Теперь там (на ЗАЭС) может быть развернута миссия МАГАТЭ, независимая миссия, которая будет защищена", - сказал Макрон, отвечая на вопросы журналистов в Алжире, где он находится с визитом.
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси в четверг встретился с Макроном в Париже. Стороны обсудили ситуацию вокруг Запорожской АЭС и модальности экспертной миссии МАГАТЭ, которая отправится туда.
В пятницу президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон провели телефонный разговор. Лидеры Франции и России отметили важность скорой отправки на Запорожскую АЭС миссии МАГАТЭ. Как заявили в Елисейском дворце, по данным Франс Пресс, Путин "пересмотрел требование" о том, чтобы миссия экспертов МАГАТЭ прибыла на Запорожскую АЭС через Россию, и согласился на приезд экспертов ​​через Украину.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
Территория Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
12:19В мире
Украинские боевики повредили последнюю линию электропередачи c ЗАЭС
 
В миреЭммануэль МакронРоссияЗапорожская АЭСУкраина
 
 
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