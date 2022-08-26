13:14 26.08.2022 (обновлено: 13:32 26.08.2022)
МАГАТЭ получила гарантии безопасности для миссии на ЗАЭС
Макрон: МАГАТЭ получила гарантии безопасности от России и Украины для миссии на ЗАЭС
Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
ПАРИЖ, 26 авг - РИА Новости. Франция и МАГАТЭ получили гарантии безопасности от России и Украины для отправки миссии агентства на Запорожскую АЭС, сообщил в пятницу французский президент Эммануэль Макрон.
"Мы вчера встречались с гендиректором МАГАТЭ, также на днях я говорил с президентами Зеленским и Путиным.. Мы получили гарантии безопасности от украинской и российской стороны. Теперь там (на ЗАЭС) может быть развернута миссия МАГАТЭ, независимая миссия, которая будет защищена", - сказал Макрон, отвечая на вопросы журналистов в Алжире, где он находится с визитом.
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси в четверг встретился с Макроном в Париже. Стороны обсудили ситуацию вокруг Запорожской АЭС и модальности экспертной миссии МАГАТЭ, которая отправится туда.
В пятницу президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон провели телефонный разговор. Лидеры Франции и России отметили важность скорой отправки на Запорожскую АЭС миссии МАГАТЭ. Как заявили в Елисейском дворце, по данным Франс Пресс, Путин "пересмотрел требование" о том, чтобы миссия экспертов МАГАТЭ прибыла на Запорожскую АЭС через Россию, и согласился на приезд экспертов через Украину.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.