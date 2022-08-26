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"Энергоатом" заявил, что все энергоблоки ЗАЭС отключили от сети - РИА Новости, 26.08.2022
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Ядерные технологии
https://ria.ru/20220826/zaes-1812233315.html
"Энергоатом" заявил, что все энергоблоки ЗАЭС отключили от сети
"Энергоатом" заявил, что все энергоблоки ЗАЭС отключили от сети - РИА Новости, 26.08.2022
"Энергоатом" заявил, что все энергоблоки ЗАЭС отключили от сети
Все энергоблоки Запорожской АЭС отключены от энергосети, сообщила компания — оператор украинских станций "Энергоатом". РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T10:10
2022-08-26T15:57
ядерные технологии
в мире
евгений балицкий
рафаэль гросси
украина
запорожская область
запорожская аэс
энергоатом
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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Все энергоблоки Запорожской АЭС отключены от энергосети, сообщила компания — оператор украинских станций "Энергоатом"."По состоянию на 9:00 26 августа 2022 года все энергоблоки Запорожской АЭС отключены от энергосети", — говорится в ее сообщении в Telegram.Потребности станции в электричестве сейчас обеспечиваются по линии из энергосистемы Украины.В компании добавили, что возможно подключение к сети еще двух энергоблоков.В ближайшие дни на АЭС ожидается визит миссии МАГАТЭ во главе с директором организации Рафаэлем Гросси.Глава сформированной после начала российской военной операции администрации Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что в результате удара со стороны вооруженных формирований Украины по линиям электропередачи в районе Запорожской АЭС произошло возгорание территории охранной зоны ВЛ-750 кВ. Возгорание вызвало замыкание на линиях электропередачи. Сработала релейная аварийная защита ЗАЭС, два энергоблока были отключены, после чего Запорожская область осталась без электроснабжения, которое впоследствии восстановили.
https://ria.ru/20220826/zaes-1812206428.html
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в мире, евгений балицкий, рафаэль гросси, украина, запорожская область, запорожская аэс, энергоатом
Ядерные технологии, В мире, Евгений Балицкий, Рафаэль Гросси, Украина, Запорожская область, Запорожская АЭС, Энергоатом
10:10 26.08.2022 (обновлено: 15:57 26.08.2022)
 
"Энергоатом" заявил, что все энергоблоки ЗАЭС отключили от сети

Украинский "Энергоатом" заявил, что все энергоблоки ЗАЭС отключили от сети

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Все энергоблоки Запорожской АЭС отключены от энергосети, сообщила компания — оператор украинских станций "Энергоатом".
"По состоянию на 9:00 26 августа 2022 года все энергоблоки Запорожской АЭС отключены от энергосети", — говорится в ее сообщении в Telegram.
Потребности станции в электричестве сейчас обеспечиваются по линии из энергосистемы Украины.
В компании добавили, что возможно подключение к сети еще двух энергоблоков.
В ближайшие дни на АЭС ожидается визит миссии МАГАТЭ во главе с директором организации Рафаэлем Гросси.
Глава сформированной после начала российской военной операции администрации Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что в результате удара со стороны вооруженных формирований Украины по линиям электропередачи в районе Запорожской АЭС произошло возгорание территории охранной зоны ВЛ-750 кВ.
Возгорание вызвало замыкание на линиях электропередачи. Сработала релейная аварийная защита ЗАЭС, два энергоблока были отключены, после чего Запорожская область осталась без электроснабжения, которое впоследствии восстановили.
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
00:57
В Запорожской области заявили о лесных пожарах в районе ЗАЭС
 
Ядерные технологииВ миреЕвгений БалицкийРафаэль ГроссиУкраинаЗапорожская областьЗапорожская АЭСЭнергоатом
 
 
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