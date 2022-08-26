https://ria.ru/20220826/zaes-1812233315.html

"Энергоатом" заявил, что все энергоблоки ЗАЭС отключили от сети

"Энергоатом" заявил, что все энергоблоки ЗАЭС отключили от сети - РИА Новости, 26.08.2022

"Энергоатом" заявил, что все энергоблоки ЗАЭС отключили от сети

Все энергоблоки Запорожской АЭС отключены от энергосети, сообщила компания — оператор украинских станций "Энергоатом". РИА Новости, 26.08.2022

2022-08-26T10:10

2022-08-26T10:10

2022-08-26T15:57

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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Все энергоблоки Запорожской АЭС отключены от энергосети, сообщила компания — оператор украинских станций "Энергоатом"."По состоянию на 9:00 26 августа 2022 года все энергоблоки Запорожской АЭС отключены от энергосети", — говорится в ее сообщении в Telegram.Потребности станции в электричестве сейчас обеспечиваются по линии из энергосистемы Украины.В компании добавили, что возможно подключение к сети еще двух энергоблоков.В ближайшие дни на АЭС ожидается визит миссии МАГАТЭ во главе с директором организации Рафаэлем Гросси.Глава сформированной после начала российской военной операции администрации Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что в результате удара со стороны вооруженных формирований Украины по линиям электропередачи в районе Запорожской АЭС произошло возгорание территории охранной зоны ВЛ-750 кВ. Возгорание вызвало замыкание на линиях электропередачи. Сработала релейная аварийная защита ЗАЭС, два энергоблока были отключены, после чего Запорожская область осталась без электроснабжения, которое впоследствии восстановили.

https://ria.ru/20220826/zaes-1812206428.html

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Варвара Скокшина

в мире, евгений балицкий, рафаэль гросси, украина, запорожская область, запорожская аэс, энергоатом