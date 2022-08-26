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В Подмосковье арестовали мужчину, обвиняемого в убийстве священника
В Подмосковье арестовали мужчину, обвиняемого в убийстве священника - РИА Новости, 26.08.2022
В Подмосковье арестовали мужчину, обвиняемого в убийстве священника
Суд арестовал преподавателя воскресной школы в Подмосковье, обвиняемого в поджоге кабинета и убийстве настоятеля храма, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T17:19
2022-08-26T17:19
2022-08-26T17:19
происшествия
домодедово (аэропорт)
московская область (подмосковье)
домодедово
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Суд арестовал преподавателя воскресной школы в Подмосковье, обвиняемого в поджоге кабинета и убийстве настоятеля храма, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка СК России.Ранее сообщалось, что преподаватель воскресной школы в подмосковном Домодедово поджег кабинет и зарезал настоятеля церкви Николая Чудотворца."По ходатайству следователя следственного отдела по Домодедово судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу 22-летнему местному жителю. Ему предъявлено обвинение в убийстве настоятеля храма и уничтожения имущества путем поджога", - говорится в сообщении.По данным следствия, 24 августа обвиняемый совершил поджог в кабинете воскресной школы, расположенной на территории Церкви Николая Чудотворца в селе Домодедово. Отмечается, что настоятель храма, обнаружив задымление, поднялся в кабинет вместе с обвиняемым и еще одним мужчиной, после чего решили покинуть помещение. Спустившись в холл первого этажа школы, обвиняемый ранил настоятеля. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия."Очевидец произошедшего совместно с еще одним мужчиной смогли выбить из рук обвиняемого нож и удерживали его до приезда сотрудников правоохранительных органов, которые прибыв, задержали злоумышленника", - добавляется в сообщении.К настоящему времени проведены осмотры мест происшествия, допросы свидетелей и очевидцев, а также обыск в жилище обвиняемого, изъято орудие преступления, назначено проведение экспертиз.Как уточняется в Telegram-канале подмосковной прокуратуры, мужчина арестован по 23 октября 2022 года.
https://ria.ru/20220824/svyaschennik-1811869842.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, домодедово (аэропорт), московская область (подмосковье), домодедово
Происшествия, Домодедово (аэропорт), Московская область (Подмосковье), Домодедово
В Подмосковье арестовали мужчину, обвиняемого в убийстве священника
Учитель воскресной школы в Подмосковье арестован за поджог и убийство настоятеля храма
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости.
Суд арестовал преподавателя воскресной школы в Подмосковье, обвиняемого в поджоге кабинета и убийстве настоятеля храма, сообщается
в Telegram-канале подмосковного главка СК России.
Ранее сообщалось, что преподаватель воскресной школы в подмосковном Домодедово
поджег кабинет и зарезал настоятеля церкви Николая Чудотворца
.
"По ходатайству следователя следственного отдела по Домодедово судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу 22-летнему местному жителю. Ему предъявлено обвинение в убийстве настоятеля храма и уничтожения имущества путем поджога", - говорится в сообщении.
По данным следствия, 24 августа обвиняемый совершил поджог в кабинете воскресной школы, расположенной на территории Церкви Николая Чудотворца в селе Домодедово. Отмечается, что настоятель храма, обнаружив задымление, поднялся в кабинет вместе с обвиняемым и еще одним мужчиной, после чего решили покинуть помещение. Спустившись в холл первого этажа школы, обвиняемый ранил настоятеля. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.
"Очевидец произошедшего совместно с еще одним мужчиной смогли выбить из рук обвиняемого нож и удерживали его до приезда сотрудников правоохранительных органов, которые прибыв, задержали злоумышленника", - добавляется в сообщении.
К настоящему времени проведены осмотры мест происшествия, допросы свидетелей и очевидцев, а также обыск в жилище обвиняемого, изъято орудие преступления, назначено проведение экспертиз.
Как уточняется в Telegram-канале подмосковной прокуратуры, мужчина арестован по 23 октября 2022 года.