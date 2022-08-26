https://ria.ru/20220826/zaderzhanie-1812373974.html

В Подмосковье арестовали мужчину, обвиняемого в убийстве священника

В Подмосковье арестовали мужчину, обвиняемого в убийстве священника - РИА Новости, 26.08.2022

В Подмосковье арестовали мужчину, обвиняемого в убийстве священника

Суд арестовал преподавателя воскресной школы в Подмосковье, обвиняемого в поджоге кабинета и убийстве настоятеля храма, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 26.08.2022

2022-08-26T17:19

2022-08-26T17:19

2022-08-26T17:19

происшествия

домодедово (аэропорт)

московская область (подмосковье)

домодедово

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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Суд арестовал преподавателя воскресной школы в Подмосковье, обвиняемого в поджоге кабинета и убийстве настоятеля храма, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка СК России.Ранее сообщалось, что преподаватель воскресной школы в подмосковном Домодедово поджег кабинет и зарезал настоятеля церкви Николая Чудотворца."По ходатайству следователя следственного отдела по Домодедово судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу 22-летнему местному жителю. Ему предъявлено обвинение в убийстве настоятеля храма и уничтожения имущества путем поджога", - говорится в сообщении.По данным следствия, 24 августа обвиняемый совершил поджог в кабинете воскресной школы, расположенной на территории Церкви Николая Чудотворца в селе Домодедово. Отмечается, что настоятель храма, обнаружив задымление, поднялся в кабинет вместе с обвиняемым и еще одним мужчиной, после чего решили покинуть помещение. Спустившись в холл первого этажа школы, обвиняемый ранил настоятеля. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия."Очевидец произошедшего совместно с еще одним мужчиной смогли выбить из рук обвиняемого нож и удерживали его до приезда сотрудников правоохранительных органов, которые прибыв, задержали злоумышленника", - добавляется в сообщении.К настоящему времени проведены осмотры мест происшествия, допросы свидетелей и очевидцев, а также обыск в жилище обвиняемого, изъято орудие преступления, назначено проведение экспертиз.Как уточняется в Telegram-канале подмосковной прокуратуры, мужчина арестован по 23 октября 2022 года.

https://ria.ru/20220824/svyaschennik-1811869842.html

московская область (подмосковье)

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, домодедово (аэропорт), московская область (подмосковье), домодедово