https://ria.ru/20220826/vybory-1812216444.html

Женщины составят треть кандидатов на осенних выборах в России

Женщины составят треть кандидатов на осенних выборах в России - РИА Новости, 26.08.2022

Женщины составят треть кандидатов на осенних выборах в России

Около трети кандидатов на осенних выборах, которых представят российские политические партии - женщины, самому молодому кандидату 18 лет, а самому возрастному - РИА Новости, 26.08.2022

2022-08-26T07:40

2022-08-26T07:40

2022-08-26T07:40

политика

юрий афонин

игорь яковлев

сергей перминов

алтайский край

сахалинская область

единая россия

лдпр

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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Около трети кандидатов на осенних выборах, которых представят российские политические партии - женщины, самому молодому кандидату 18 лет, а самому возрастному - 80, рассказали РИА Новости представители партий.Единый день голосования пройдет 11 сентября 2022 года. Прямым голосованием будут избираться 14 губернаторов, депутаты шести заксобраний и гордум 12 административных центров.Треть кандидатов - женщиныБольше всего женщин-кандидатов на выборах из опрошенных партий представят "Новые люди". В пресс-службе партии заявили, что их будет 42% от общего количества кандидатов.Чуть меньше представит КПРФ. По словам первого зампреда Центрального комитета партии Юрия Афонина, их доля составит примерно 35%."Единая Россия" представит около 32% женщин среди своих кандидатов, ЛДПР - 33%, "Справедливая Россия - за правду" - около 26%.В партии "Яблоко" доля женщин составит примерно 33%, сообщил пресс-секретарь партии Игорь Яковлев.Партия "Коммунисты России" насчитала среди своих кандидатов около 25% женщин. Председатель партии Сергей Малинкович заявил, что для партии важно ответить на запрос о большем количестве женщин в политике."После смены руководства нашей партии, конечно, женщин стало намного больше. Очень-очень много женщин. В Алтайском крае - там десятки женщин. Такие у нас женщины яркие, интересные... на что обращают внимание наши избиратели. А что, это нормально, это правильно. Мы стараемся на этот запрос в обществе ответить - больше женщин в политике и в общественной деятельности", - сказал Малинкович.У "Партии прямой демократии" женщин на выборах "представлено, к сожалению, не будет", сообщил председатель партии Олег Артамонов.Кандидаты от 18 до 80 летВ "Единой России" заявили, что их самый молодой кандидат родился в 2004 году, а самый возрастной - в 1942."Диапазон дат рождения кандидатов от партии в этом сезоне простирается от 1942 до 2004 года: самый опытный - Виталий Евгеньевич Гомилевский в Сахалинской области (10 августа ему исполнилось 80 лет - ред.), самый юный - Ангелина Анатольевна Озерова в Курске", - рассказал замсекретаря Генсовета "Единой России" Сергей Перминов.Средний возраст кандидатов от "Единой России", по словам Перминова - 46 лет.У "Справедливой России" средний возраст кандидатов - 47 лет, при этом самому молодому кандидату - 18, а самому возрастному - 79."Средний возраст кандидата составляет около 47 лет. Всего на выборы в законодательные собрания и в думы столиц субъектов партией выдвинуто порядка 700 кандидатов. 26% выдвинутых кандидатов моложе 35 лет. Самому молодому кандидату 18 лет, самому возрастному – 79", - сообщили в пресс-службе партии.Средний возраст кандидатов в КПРФ меньше - 44 года. Еще моложе кандидаты "Яблока" и "Коммунистов России" (средний возраст - 40 лет), ЛДПР (средний возраст - 34 года). Самые молодые кандидаты пойдут на выборы от "Партии прямой демократии" (средний возраст - 30 лет) и партии "Новые люди (средний возраст - 29 лет)."Всего от партии "Новые люди" зарегистрировано 1930 кандидатов. Минимальный возраст – 18 лет, максимальный возраст – 74 года. Примерный средний возраст – 29 лет", - уточнили в пресс-службе "Новых людей".

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политика, юрий афонин, игорь яковлев, сергей перминов, алтайский край, сахалинская область, единая россия, лдпр, справедливая россия