https://ria.ru/20220826/vybory-1812216444.html
Женщины составят треть кандидатов на осенних выборах в России
Женщины составят треть кандидатов на осенних выборах в России - РИА Новости, 26.08.2022
Женщины составят треть кандидатов на осенних выборах в России
Около трети кандидатов на осенних выборах, которых представят российские политические партии - женщины, самому молодому кандидату 18 лет, а самому возрастному - РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T07:40
2022-08-26T07:40
2022-08-26T07:40
политика
юрий афонин
игорь яковлев
сергей перминов
алтайский край
сахалинская область
единая россия
лдпр
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Около трети кандидатов на осенних выборах, которых представят российские политические партии - женщины, самому молодому кандидату 18 лет, а самому возрастному - 80, рассказали РИА Новости представители партий.Единый день голосования пройдет 11 сентября 2022 года. Прямым голосованием будут избираться 14 губернаторов, депутаты шести заксобраний и гордум 12 административных центров.Треть кандидатов - женщиныБольше всего женщин-кандидатов на выборах из опрошенных партий представят "Новые люди". В пресс-службе партии заявили, что их будет 42% от общего количества кандидатов.Чуть меньше представит КПРФ. По словам первого зампреда Центрального комитета партии Юрия Афонина, их доля составит примерно 35%."Единая Россия" представит около 32% женщин среди своих кандидатов, ЛДПР - 33%, "Справедливая Россия - за правду" - около 26%.В партии "Яблоко" доля женщин составит примерно 33%, сообщил пресс-секретарь партии Игорь Яковлев.Партия "Коммунисты России" насчитала среди своих кандидатов около 25% женщин. Председатель партии Сергей Малинкович заявил, что для партии важно ответить на запрос о большем количестве женщин в политике."После смены руководства нашей партии, конечно, женщин стало намного больше. Очень-очень много женщин. В Алтайском крае - там десятки женщин. Такие у нас женщины яркие, интересные... на что обращают внимание наши избиратели. А что, это нормально, это правильно. Мы стараемся на этот запрос в обществе ответить - больше женщин в политике и в общественной деятельности", - сказал Малинкович.У "Партии прямой демократии" женщин на выборах "представлено, к сожалению, не будет", сообщил председатель партии Олег Артамонов.Кандидаты от 18 до 80 летВ "Единой России" заявили, что их самый молодой кандидат родился в 2004 году, а самый возрастной - в 1942."Диапазон дат рождения кандидатов от партии в этом сезоне простирается от 1942 до 2004 года: самый опытный - Виталий Евгеньевич Гомилевский в Сахалинской области (10 августа ему исполнилось 80 лет - ред.), самый юный - Ангелина Анатольевна Озерова в Курске", - рассказал замсекретаря Генсовета "Единой России" Сергей Перминов.Средний возраст кандидатов от "Единой России", по словам Перминова - 46 лет.У "Справедливой России" средний возраст кандидатов - 47 лет, при этом самому молодому кандидату - 18, а самому возрастному - 79."Средний возраст кандидата составляет около 47 лет. Всего на выборы в законодательные собрания и в думы столиц субъектов партией выдвинуто порядка 700 кандидатов. 26% выдвинутых кандидатов моложе 35 лет. Самому молодому кандидату 18 лет, самому возрастному – 79", - сообщили в пресс-службе партии.Средний возраст кандидатов в КПРФ меньше - 44 года. Еще моложе кандидаты "Яблока" и "Коммунистов России" (средний возраст - 40 лет), ЛДПР (средний возраст - 34 года). Самые молодые кандидаты пойдут на выборы от "Партии прямой демократии" (средний возраст - 30 лет) и партии "Новые люди (средний возраст - 29 лет)."Всего от партии "Новые люди" зарегистрировано 1930 кандидатов. Минимальный возраст – 18 лет, максимальный возраст – 74 года. Примерный средний возраст – 29 лет", - уточнили в пресс-службе "Новых людей".
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, юрий афонин, игорь яковлев, сергей перминов, алтайский край, сахалинская область, единая россия, лдпр, справедливая россия
Политика, Юрий Афонин, Игорь Яковлев, Сергей Перминов, Алтайский край, Сахалинская область, Единая Россия, ЛДПР, Справедливая Россия
Женщины составят треть кандидатов на осенних выборах в России
Партии России рассказали, что женщины составят треть их кандидатов на осенних выборах
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Около трети кандидатов на осенних выборах, которых представят российские политические партии - женщины, самому молодому кандидату 18 лет, а самому возрастному - 80, рассказали РИА Новости представители партий.
Единый день голосования пройдет 11 сентября 2022 года. Прямым голосованием будут избираться 14 губернаторов, депутаты шести заксобраний и гордум 12 административных центров.
Треть кандидатов - женщины
Больше всего женщин-кандидатов на выборах из опрошенных партий представят "Новые люди". В пресс-службе партии заявили, что их будет 42% от общего количества кандидатов.
Чуть меньше представит КПРФ
. По словам первого зампреда Центрального комитета партии Юрия Афонина
, их доля составит примерно 35%.
"Единая Россия
" представит около 32% женщин среди своих кандидатов, ЛДПР
- 33%, "Справедливая Россия
- за правду" - около 26%.
В партии "Яблоко
" доля женщин составит примерно 33%, сообщил пресс-секретарь партии Игорь Яковлев
.
Партия "Коммунисты России
" насчитала среди своих кандидатов около 25% женщин. Председатель партии Сергей Малинкович заявил, что для партии важно ответить на запрос о большем количестве женщин в политике.
"После смены руководства нашей партии, конечно, женщин стало намного больше. Очень-очень много женщин. В Алтайском крае
- там десятки женщин. Такие у нас женщины яркие, интересные... на что обращают внимание наши избиратели. А что, это нормально, это правильно. Мы стараемся на этот запрос в обществе ответить - больше женщин в политике и в общественной деятельности", - сказал Малинкович.
У "Партии прямой демократии" женщин на выборах "представлено, к сожалению, не будет", сообщил председатель партии Олег Артамонов.
Кандидаты от 18 до 80 лет
В "Единой России" заявили, что их самый молодой кандидат родился в 2004 году, а самый возрастной - в 1942.
"Диапазон дат рождения кандидатов от партии в этом сезоне простирается от 1942 до 2004 года: самый опытный - Виталий Евгеньевич Гомилевский в Сахалинской области
(10 августа ему исполнилось 80 лет - ред.), самый юный - Ангелина Анатольевна Озерова в Курске", - рассказал замсекретаря Генсовета "Единой России" Сергей Перминов
.
Средний возраст кандидатов от "Единой России", по словам Перминова - 46 лет.
У "Справедливой России" средний возраст кандидатов - 47 лет, при этом самому молодому кандидату - 18, а самому возрастному - 79.
"Средний возраст кандидата составляет около 47 лет. Всего на выборы в законодательные собрания и в думы столиц субъектов партией выдвинуто порядка 700 кандидатов. 26% выдвинутых кандидатов моложе 35 лет. Самому молодому кандидату 18 лет, самому возрастному – 79", - сообщили в пресс-службе партии.
Средний возраст кандидатов в КПРФ меньше - 44 года. Еще моложе кандидаты "Яблока" и "Коммунистов России" (средний возраст - 40 лет), ЛДПР (средний возраст - 34 года). Самые молодые кандидаты пойдут на выборы от "Партии прямой демократии" (средний возраст - 30 лет) и партии "Новые люди (средний возраст - 29 лет).
"Всего от партии "Новые люди" зарегистрировано 1930 кандидатов. Минимальный возраст – 18 лет, максимальный возраст – 74 года. Примерный средний возраст – 29 лет", - уточнили в пресс-службе "Новых людей".